กองกำลังบูรพา ยันไม่ได้ประกาศ เคอร์ฟิวบ้านหนองจาน ชาวบ้านเข้าพื้นที่ได้ตามปกติ
กองกำลังบูรพา ยันไม่ได้ประกาศ เคอร์ฟิวบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ช่วง 18.00-06.00 น. ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำการเกษตรได้ตามปกติ
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทภ.1 โดย กกล.บูรพา ชี้แจง กรณีประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบ บ.หนองจาน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่ อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนด
กรณีมีการนำเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดย ฉก.โคกสูง ว่าเชื่อมโยงกับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา
กองทัพภาคที่ 1 ขอเรียนชี้แจงว่า กกล. บูรพา โดย ฉก.โคกสูง ได้ประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านหนองจาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลม และตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง ตลอดจนควบคุมมิให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ เข้ามาสร้างประเด็น หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดิน
โดย ฉก.โคกสูง ได้ประกาศควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณ ตามห้วงเวลา 18.00 น.ถึง 06.00 น. แต่มิได้ห้ามให้ประชาชนออกจากบ้านเรือน หรือเดินทางสัญจรแต่อย่างใด โดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกิน สามารถ เข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา 06.00 – 18.00 น. ตามปกติ
ที่สำคัญพื้นที่ดังกล่าว มีการตรวจพบวัตถุระเบิดตกค้างจำนวนมาก การสัญจรในเวลากลางคืนอาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชาวบ้าน รวมไปถึงกำลังพลที่รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านเข้าพื้นที่ดังกล่าว
นอกจากนี้บางส่วนเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ ที่อาจจะมีการปรับปรุงฐานที่มั่น หรือการปฏิบัติทางทหาร ฉก.โคกสูง จึงกำหนดให้มีการใช้เส้นทางเข้า – ออก ในพื้นที่การเกษตรเพียงเส้นทางเดียว เพื่อให้การเฝ้าตรวจรักษาความสงบในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนเส้นทางอื่นมีความจำเป็นสำหรับใช้ในภารกิจทางทหาร
ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 1 โดย กกล. บูรพา ขอยืนยันว่า ยังคงยึดถือและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่รักษาและปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาอย่างเต็มศักยภาพ มีการวางกำลังตลอดแนวชายแดน อีกทั้งมีการเฝ้าตรวจ ลาดตระเวน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
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