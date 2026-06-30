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โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทราบเรื่องแล้ว สั่งสอบพฤติกรรมฉาว ตม.หนองคาย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 11:18 น.
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โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทราบเรื่องแล้ว สั่งสอบ ตม.หนองคาย หลังโดนกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมฉาว เรียกรับผลประโยชน์

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังมีกระแสโซเชียลถึงกรณีที่มีการกล่าวหาว่า ตม.หนองคาย มีพฤติกรรมฉาว ทั้งการเรียกรับผลประโยชน์ จัดเวรไม่เป็นธรรม และใช้วาจาไม่เหมาะสมนั้น

โดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า “เรียนผู้ที่เผยแพร่ข้อมูล และพี่น้องประชาชนทุกท่าน

ผมได้รับทราบข้อมูลที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหนองคายแล้ว

ข้อกล่าวหาที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ การบริหารงานที่ไม่เป็นธรรม การจัดตารางเวร การใช้วาจาไม่เหมาะสม หรือการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด หากเป็นความจริง ถือเป็นเรื่องร้ายแรง และขัดต่อนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างสิ้นเชิง

ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผมจะประสานผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว พร้อมกำชับให้ดำเนินการด้วยความตรงไปตรงมา โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ผมขอยืนยันหลักการสำคัญว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายปกป้องผู้กระทำผิด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วย กระบวนการตรวจสอบจะยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบุคคลใดกระทำผิดจริง จะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือหน้าที่
หากผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือพยานบุคคล สามารถส่งข้อมูลมายังผมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ ข้อมูลของผู้ให้เบาะแสจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผมเชื่อว่าข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการตรวจสอบผู้ที่อาจกระทำผิดอย่างจริงจัง ไม่ใช่การทำลายองค์กร แต่เป็นการรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรี และความน่าเชื่อถือของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มากกว่าการปล่อยให้ข้อสงสัยค้างคาอยู่ในสังคม

เมื่อมีข้อร้องเรียน เราจะไม่รีบปฏิเสธ แต่จะรีบตรวจสอบ เพราะความจริงเท่านั้นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และรักษาเกียรติขององค์กรตำรวจได้อย่างยั่งยืน

ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือข้าราชการตำรวจ หากผิดก็ต้องรับผิด หากไม่ผิดก็ต้องได้รับความเป็นธรรม”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 11:18 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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