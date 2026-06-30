ฉาวสนั่นทั่วโลก สื่อนอกรายงานคดีแอร์สาวไทย ถูกตั้งข้อหาขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย
สื่อออสเตรเลียและสำนักข่าวต่างประเทศ เกาะติดคดีลูกเรือหญิงไทยวัย 26 ปี หลังเจ้าหน้าที่พบเฮโรอีนกว่า 1 กก. ซ่อนในกระเป๋าผ้า ที่สนามบินเมลเบิร์น
คดีลูกเรือหญิงชาวไทยวัย 26 ปี ที่เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียตั้งข้อหาพยายามนำเข้าเฮโรอีน กลายเป็นข่าวที่สื่อต่างประเทศหลายสำนักหยิบไปรายงานต่อเนื่อง หลังตำรวจออสเตรเลียเปิดเผยรายละเอียดการจับกุมที่สนามบินเมลเบิร์น พร้อมของกลางเฮโรอีนมากกว่า 1 กิโลกรัม ซึ่งซ่อนอยู่ในซับในของกระเป๋าผ้า 12 ใบ
ประเด็นนี้ไม่ได้อยู่แค่ในวงข่าวไทย เพราะสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งเริ่มรายงานในทิศทางเดียวกัน โดยแกนข่าวหลักมาจากข้อมูลของ Australian Federal Police หรือ AFP ก่อนถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสำนักข่าวระดับนานาชาติและสื่อในหลายประเทศ ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย และออสเตรเลีย
สำนักข่าว Associated Press หรือ AP เป็นหนึ่งในแหล่งข่าวหลักที่รายงานคดีนี้ โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกุมหญิงไทยวัย 26 ปี ที่สนามบินเมลเบิร์น หลังตรวจพบเฮโรอีนซ่อนอยู่ในกระเป๋า มีมูลค่าตามท้องถนนประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 11 ล้านบาท หากศาลพิพากษาว่ามีความผิด เธออาจเผชิญโทษสูงสุด 25 ปี
ข่าวจาก AP ยังถูกนำไปเผยแพร่ต่อโดยสื่อใหญ่หลายแห่ง เช่น ABC News, The Independent, Washington Post และ WRAL ซึ่งเป็นลักษณะของการรับข่าวจากสำนักข่าวกลาง ไม่ได้หมายความว่าทุกสำนักมีข้อมูลใหม่เพิ่มจากต้นทาง แต่ช่วยให้ข่าวกระจายไปไกลขึ้นในวงสื่อสากล
ฝั่งเอเชีย Channel NewsAsia หรือ CNA ของสิงคโปร์ รายงานข่าวนี้ในหมวด Asia โดยลงรายละเอียดเรื่องของกลาง มูลค่าเฮโรอีน และกำหนดขึ้นศาลในเดือนกันยายน ขณะที่ Xinhua ของจีนรายงานตามข้อมูลจาก AFP ว่า เจ้าหน้าที่ตรวจพบผงสีขาวในซับในกระเป๋า และผลตรวจเบื้องต้นระบุว่าเป็นเฮโรอีน
สื่อยุโรปอย่าง Euronews และ The Independent ก็หยิบคดีนี้ไปนำเสนอเช่นกัน โดยเน้นว่าเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียยังไม่เปิดเผยชื่อผู้ต้องหา และในหลายรายงานยังใช้ถ้อยคำตามหลักกฎหมาย เช่น “ถูกกล่าวหา” “ถูกตั้งข้อหา” หรือ “ต้องสงสัย” เพราะคดียังอยู่ในกระบวนการพิจารณา ไม่ใช่คดีที่ศาลตัดสินแล้ว
ส่วนสื่อออสเตรเลียรายงานค่อนข้างละเอียดกว่า เพราะเหตุเกิดในประเทศของตนเอง ทั้ง 7NEWS Australia, Herald Sun และ Sky News Australia ต่างรายงานประเด็นการจับกุมที่สนามบินเมลเบิร์น การตรวจพบเฮโรอีน และการดำเนินคดีตามกฎหมายออสเตรเลีย โดยบางสำนักระบุว่า ผู้ต้องหาทำงานบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่คุมตัวเพื่อรอขึ้นศาลในเดือนกันยายน
นอกจากนี้ New York Post ของสหรัฐฯ, The Star ของมาเลเซีย, TravelMole ซึ่งเป็นสื่อสายท่องเที่ยวและการบิน รวมถึง Devdiscourse ต่างรายงานคดีนี้เช่นกัน โดย TravelMole ระบุชัดในรายงานว่าเป็นพนักงานของ Thai Airways พร้อมกล่าวถึงท่าทีของสายการบินที่เตรียมตั้งคณะสอบสวนภายใน
ภาพรวมตอนนี้จึงสรุปได้ว่า สื่อต่างประเทศที่รายงานข่าวนี้แล้ว ได้แก่ AP, Reuters, CNA, Euronews, The Independent, ABC News, 7NEWS Australia, Herald Sun, Sky News Australia, New York Post, Washington Post, Xinhua, The Star Malaysia, TravelMole, Devdiscourse และ WRAL
คดีนี้ยังมีมุมสำคัญสำหรับกองข่าวไทย คือ การรายงานของสื่อต่างประเทศทำให้เรื่องไม่ได้จำกัดอยู่แค่ข่าวอาชญากรรมรายวัน แต่เกี่ยวพันถึงภาพลักษณ์สายการบิน ความเชื่อมั่นในระบบตรวจสอบบุคลากรการบิน และมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่บังคับใช้กฎหมายยาเสพติดเข้มงวดมาก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนคดีแอร์มาเลเซีย ขนเฮโรอีนซุกต้นขาเข้าออสเตรเลีย โดนคุก 9 ปีครึ่ง
- เพจดังเปิดแชต แอร์สาวการบินไทย อ้างมีคนจ้างให้ขนกระเป๋า ก่อนถูกรวบที่ออสเตรเลีย
- การบินไทย สั่งหยุดงานแอร์สาว ถูกจับขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย ตั้งกรรมการสอบ 7 วัน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : AP, ABC News, Channel NewsAsia, Euronews, The Independent, 7NEWS Australia, Sky News Australia, New York Post, The Star, TravelMole, Devdiscourse, WRAL
ติดตาม The Thaiger บน Google News: