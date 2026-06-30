สมเด็จพระสังฆราช ทรงพักพระกรณียกิจ เพื่อฟื้นฟูพระอนามัย อาการปวดปฤษฎางค์
สมเด็จพระสังฆราช ทรงพักพระกรณียกิจ ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม เพื่อฟื้นฟูพระอนามัย มีอาการปวดปฤษฎางค์ (หลัง)
สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศ เรื่อง การปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. โดยมีเนื้อหาดังนี้ “มีประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เรื่อง การปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการปวดบริเวณพระปฤษฎางค์ (หลัง) ขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ และคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่ง นั้น
เนื่องจากปัจจุบัน ทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอีกเป็นเวลา 2 เดือน โดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะ ยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญ ในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณี ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูพระอนามัย และหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานาน จนกว่าพระอาการจะเป็นปกติ
อนึ่ง ได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้ว เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเห็นชอบทั้งนี้ มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์ และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมา ณ โอกาสนี้ ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2569”
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