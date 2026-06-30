อาลัย นักพากย์คนดัง เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 91 ปี
อาลัย “อากิฮิโระ มิวะ” นักร้อง นักแสดง และนักพากย์คนดัง เสียชีวิตในวัย 91 ปี ด้วยโรคชรา ปิดตำนาน LGBTQ+ ผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการบันเทิงญี่ปุ่น
วงการบันเทิงญี่ปุ่นต้องพบกับการสูญเสียครั้งใหญ่ เมื่อบริษัทต้นสังกัดได้ประกาศข่าวการจากไปของ อากิฮิโระ มิวะ (Akihiro Miwa) นักร้องนักแสดง และนักพากย์เสียงอานิเมะชื่อดัง ผู้เป็นไอคอนแห่งวงการเพลงญี่ปุ่นได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา สิริอายุ 91 ปี
ย้อนรอยเส้นทางชีวิตของศิลปินผู้เป็นตำนาน
สำหรับประวัติ อากิฮิโระ มิวะ หรือชื่อเดิม อาคิฮิโระ มารุยามะ เธอเกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 1935 ที่เมืองนางาซากิ ก่อนย้ายมายังกรุงโตเกียวและเริ่มต้นเส้นทางศิลปินตั้งแต่อายุ 16 ปี ที่ Ginpari คาเฟ่ดนตรีฝรั่งเศสชื่อดังในย่านกินซ่า
เธอเริ่มเป็นที่จับตามองในปี 1957 จากการแปลและขับร้องเพลงฝรั่งเศส ‘Me Que Me Que’ เป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมสไตล์การแสดงอันโดดเด่นที่ผสมผสานความงดงามแบบตะวันตกเข้ากับเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ผลงานที่สร้างชื่อ
อากิฮิโระ มิวะ เธอเป็นผู้แต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองเพลง ‘Yoitomake no Uta’ (‘บทเพลงแห่งโยอิโตะมาเกะ’) ที่เผยแพร่ในปี 1965 โดยเพลงนี้มีความยาวเกือบ 6 นาที ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของพ่อแม่และลูก ถ่ายทอดความเคารพต่อแรงงาน ความเสียสละของผู้เป็นแม่ และความอบอุ่นของสายสัมพันธ์ในครอบครัว เพลงดังกล่าวกลายเป็นผลงานอมตะ และถูกนำไปร้องในรายการ Kohaku Uta Gassen หลายครั้ง
นอกเหนือจากความสำเร็จในฐานะนักร้อง มิวะยังเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของวัฒนธรรมเควียร์ญี่ปุ่นยุคบุกเบิก เธอเป็นที่รู้จักจากการแสดงในฐานะ drag queen และศิลปินผู้มีภาพลักษณ์แบบแอนโดรจีนี (androgyny) ซึ่งท้าทายกรอบความคิดเรื่องเพศและความงามในสังคมญี่ปุ่นช่วงหลังสงคราม
ในยุคทศวรรษ 1950–1960 ที่การแสดงออกของ LGBTQ+ ยังถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะ มิวะเลือกใช้เวทีการแสดงเป็นพื้นที่แห่งการทดลองตัวตน ผ่านเครื่องแต่งกายหรูหรา การแต่งหน้า ผมสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ และการแสดงที่ผสมผสานความเป็นชายและหญิงเข้าด้วยกัน เธอไม่ได้เพียงสร้างภาพลักษณ์บนเวที แต่ยังทำให้ผู้คนที่อยู่นอกกรอบเพศสภาพสามารถมองเห็นตัวเองในพื้นที่สาธารณะได้มากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ มิวะจึงได้รับการยกย่องจากคนรุ่นหลังในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกที่ช่วยขยายพื้นที่ให้กับความหลากหลายทางเพศในญี่ปุ่น เธอใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการตั้งคำถามต่อบทบาททางเพศ ความงาม และเสรีภาพในการเป็นตัวเอง ก่อนที่ประเด็น LGBTQ+ จะได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมญี่ปุ่น
นอกจากบทบาทในวงการเพลง มิวะยังเป็นนักแสดงละครเวทีที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง เธอปรากฏตัวในผลงานสำคัญ เช่น ‘La Marie-Vison’ ของ เทราอิยามะ ชูจิ และ ‘Black Lizard’ ซึ่งดัดแปลงจากงานของ เอโดงาวะ รัมโป โดย มิชิมะ ยูกิโอะ การแสดงเหล่านี้ทำให้เธอได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์ และได้รับการยอมรับจาก Yomiuri Theater Awards
ผลงานการพากย์เสียงอานิเมะ
สำหรับแฟนอานิเมชันทั่วโลก อากิฮิโระ มิวะ เป็นที่รู้จักจากการให้เสียงของ ‘โมโระ’ (Moro) เทพหมาป่า ในภาพยนตร์ ‘เจ้าหญิงโมโนโนเกะ’ (Princess Mononoke) ซึ่งเป็นผลงานอานิเมะภายใต้การกำกับของ มิยาซากิ ฮายาโอะ ตัวละครโมโระไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ แต่เป็นตัวแทนของธรรมชาติ ปัญญา และการต่อต้านการทำลายล้างจากมนุษย์
น้ำเสียงทุ้มลึกและทรงพลังของมิวะทำให้โมโระกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจดจำที่สุดของสตูดิโอจิบลิ บทสนทนาระหว่างโมโระกับอาชิตากะเต็มไปด้วยความหนักแน่นและความรู้สึกถึงบาดแผลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ จนกลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของภาพยนตร์
นอกจากโมโระแล้ว มิวะยังให้เสียง Witch of the Waste ใน ‘Howl’s Moving Castle’ และ Arceus ใน ‘Pokémon: Arceus and the Jewel of Life’ ทำให้เธอเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ชมรุ่นใหม่ทั่วโลก แม้บทบาทด้านอานิเมชันจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางศิลปินที่ยาวนานกว่า 70 ปี
ในช่วงปี 2005–2009 มิวะกลายเป็นบุคคลคุ้นตาของผู้ชมโทรทัศน์จากรายการ ‘Aura no Izumi’ ของ TV Asahi ด้วยภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งผมสีเหลือง เสื้อผ้าหรูหรา และบุคลิกอ่อนโยน นอกจากนี้เธอยังทำงานด้านการเขียนและแสดงความคิดเห็นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
คำกล่าวสุดท้ายก่อนจาก
ก่อนจากไป อากิฮิโระ มิวะ ได้กล่าวคำสุดท้ายกับครอบครัวเอาไว้เพียงว่า “ขอบคุณ” ซึ่งการจากไปของอากิฮิโระ มิวะ ถือเป็นการปิดตำนานศิลปินผู้เปี่ยมด้วยอัตลักษณ์และความสามารถ ซึ่งจะยังคงเป็นที่จดจำผ่านบทเพลงอมตะและผลงานสร้างสรรค์ของเขาตลอดไป
ในพิธีศพที่กรุงโตเกียว แท่นบูชาถูกประดับด้วยดอกกุหลาบสีเหลือง ซึ่งเป็นดอกไม้สีโปรดของเธอ ขณะที่จดหมายจากแฟน ๆ ถูกวางไว้ในโลงศพ เพื่ออำลาศิลปินผู้ทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ไว้ให้กับคนหลายรุ่น
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อ้างอิงจาก : nippon, FB GROUNDCONTROL
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