ยูทูบเบอร์สายเที่ยว ไม่รอด! จนท. ขอตรวจสารเสพติด ลั่น พาสปอร์ตไทยโดนเล็ง
ซันนี่ Backpaeger ยูทูบเบอร์สายเที่ยว ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มหาสารเสพติด หวั่นนักท่องเที่ยวไทยถูกเพ่งเล็งเพิ่มขึ้น
กลายเป็นกระแสข่าวดังทั้งประเทศ กรณีพนักงานต้อนรับสายการบินวัย 26 ปี ถูกจับที่ออสเตรเลียในคดียาเสพติด หลัง เจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียตรวจพบผงสีขาวซุกภายในซับในกระเป๋าผ้า 12 ใบ เบื้องต้นระบุว่าเป็นเฮโรอีนน้ำหนักรวม 1 กิโลกรัม คิดเป็นเงินไทยมูลค่า 10 ล้านบาท
ขณะที่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมืองเมลเบิร์น ขณะนี้กำลังประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย พร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการเต็มที่
ทางบริษัทยืนยันว่ามาตรการข้อบังคับดูแลพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามไม่ให้พนักงานครอบครอง นําเข้า ขนส่ง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
หลังจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหลายคนเริ่มตระหนักถึงกรณีที่คนแปลกหน้าฝากหิ้วของไปต่างประเทศ แอร์โฮสเตสสาวหลายรายออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าเคยถูกบุคคลดังกล่าวทักฝากของไปส่งที่ออสเตรเลียเช่นเดียวกัน แต่โชคดีที่พวกเธอไม่ได้ตอบกลับ
นอกจากนี้อีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศ ล่าสุด ซันนี่ ยูทูบเบอร์สายเที่ยวคนดังอย่าง Backpaeger แบกเป้เกอร์ ที่มีผู้ติดตามในช่อง Youtue กว่า 1.26 ล้านคน แชร์ประสบการณ์แบบสด ๆ ร้อน ๆ วันนี้ (30 มิถุนายน 2569) เขาเดินทางเข้าประเทศใหม่ถูกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจขอตรวจหาสารเสพติด โชว์ภาพยาเสพติดและถามว่ามีติดตัวมาไหม
ซันนี่ โพสต์ภาพขณะถือพาสปอร์ตประเทศไทย พร้อมแคปชั่นว่า “พาสปอร์ตไทย = โดนเล็งตลอดไป
วันนี้เดินทางเข้าประเทศใหม่โดนเจ้าหน้าที่ตรงด่านตรวจขอตรวจหาสารเสพติดเรียบร้อย พร้อมโชว์ภาพยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ให้ชี้ว่ามีติดตัวมาไหม เริ่ดดดดดดดดดดดดดดด”
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