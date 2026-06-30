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ยูทูบเบอร์สายเที่ยว ไม่รอด! จนท. ขอตรวจสารเสพติด ลั่น พาสปอร์ตไทยโดนเล็ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 10:45 น.
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ยูทูบเบอร์ดังแชร์ประสบการณ์โดน ตม. ตรวจหาสารเสพติด

ซันนี่ Backpaeger ยูทูบเบอร์สายเที่ยว ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มหาสารเสพติด หวั่นนักท่องเที่ยวไทยถูกเพ่งเล็งเพิ่มขึ้น

กลายเป็นกระแสข่าวดังทั้งประเทศ กรณีพนักงานต้อนรับสายการบินวัย 26 ปี ถูกจับที่ออสเตรเลียในคดียาเสพติด หลัง เจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียตรวจพบผงสีขาวซุกภายในซับในกระเป๋าผ้า 12 ใบ เบื้องต้นระบุว่าเป็นเฮโรอีนน้ำหนักรวม 1 กิโลกรัม คิดเป็นเงินไทยมูลค่า 10 ล้านบาท

ขณะที่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมืองเมลเบิร์น ขณะนี้กำลังประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย พร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการเต็มที่

ทางบริษัทยืนยันว่ามาตรการข้อบังคับดูแลพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามไม่ให้พนักงานครอบครอง นําเข้า ขนส่ง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

หลังจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหลายคนเริ่มตระหนักถึงกรณีที่คนแปลกหน้าฝากหิ้วของไปต่างประเทศ แอร์โฮสเตสสาวหลายรายออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าเคยถูกบุคคลดังกล่าวทักฝากของไปส่งที่ออสเตรเลียเช่นเดียวกัน แต่โชคดีที่พวกเธอไม่ได้ตอบกลับ

 

นอกจากนี้อีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศ ล่าสุด ซันนี่ ยูทูบเบอร์สายเที่ยวคนดังอย่าง Backpaeger แบกเป้เกอร์ ที่มีผู้ติดตามในช่อง Youtue กว่า 1.26 ล้านคน แชร์ประสบการณ์แบบสด ๆ ร้อน ๆ วันนี้ (30 มิถุนายน 2569) เขาเดินทางเข้าประเทศใหม่ถูกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจขอตรวจหาสารเสพติด โชว์ภาพยาเสพติดและถามว่ามีติดตัวมาไหม

ซันนี่ โพสต์ภาพขณะถือพาสปอร์ตประเทศไทย พร้อมแคปชั่นว่า “พาสปอร์ตไทย = โดนเล็งตลอดไป

วันนี้เดินทางเข้าประเทศใหม่โดนเจ้าหน้าที่ตรงด่านตรวจขอตรวจหาสารเสพติดเรียบร้อย พร้อมโชว์ภาพยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ให้ชี้ว่ามีติดตัวมาไหม เริ่ดดดดดดดดดดดดดดด”

แบกเป้เกอร์ถูกเจ้ากน้าที่ด่านตรวจถามหายาเสพติด
ภาพจาก Facebook : Backpaeger แบกเป้เกอร์

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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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