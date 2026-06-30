มีอีก! สองแอร์สาวออกมาแชร์ เจอโปรไฟล์ “แป้งที่แปลว่าแป้ง” ถามว่ารับหิ้วของไหม?
สองแอร์สาวออกมาแชร์ เจอโปรไฟล์ “แป้งที่แปลว่าแป้ง” ถามว่ารับหิ้วของไปออสเตรเลียไหม เตือนขอให้ระมัดระวัง ไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตได้
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย และกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลีย เข้าจับกุมหญิงชาวไทย อายุ 26 ปี ซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 สืบเนื่องจากหน้าที่ตรวจค้นว่าพนักงานคนดังกล่าวลักลอบขนเฮโรอีนน้ำหนัก 1 กิโลกรัม มูลค่า 10 ล้านบาท ก่อนที่ในเวลาต่อมาทางสายการบินไทยจะยอมรับว่าเป็นพนักงานบนเที่ยวบิน TG 465
ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีเพจได้เปิดเผยแชตจากคนที่ตั้งชื่อว่าตัวเอง “แป้งที่แปลว่าแป้ง” ได้สอบถามถึงบริการว่ารับหิ้วของจากไทยไปออสเตรเลียหรือไม่ พร้อมถามต่อว่าลงที่เมืองไหนเมลเบิร์นหรือซิดนีย์ พร้อมยังส่งรูปกระเป๋าที่มีลายช้าง และบอกว่าจะขอให้หิ้วกระเป๋าใบนี้ ซึ่งทางเพจอ้างว่าเป็นแชตของแอร์สาวที่ถูกจับกุมนั้น
ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกหลายรายออกมาแบ่งปันเรื่องราวดังกล่าว โดยหนึ่งในนั้นชื่อ Siriya Im-erb ซึ่งเป็นแอร์ประจำไทยไลอ้อนแอร์ ได้มาแบ่งปันเรื่องราวว่า “โดนเหมือนกัน พอเห็นข่าวเลยย้อนกลับไปดูแชท ล่าสุดโปรไฟล์มันหายไปแล้ว แสดงว่ามันคงเล็งแอร์โฮสเตสไว้หมดทุกคนแล้วล่ะ” ซึงเธอยังกล่าวอธิบายต่อว่า “ตั้งแต่ 13 มิถุนา พออ่านไม่ตอบก็ทักมาย้ำ” ทั้งนี้เธอไม่ได้บินไปออสเตรเลีย
ขณะที่อีกเพจเฟซบุ๊ก หนู‘ดี อสม.เกาหลี เล่าว่า เห็นข่าวว่าที่แอร์โดนจับที่ออสเตรเลีย และมิจฉาชีพคนนั้นคือเคยทักเรามา แต่ตอนนั้นไม่ได้ตอบ เพราะไม่ได้รับหิ้ว “พี่รับหิ้วของไปออสไหมคะ?” คุ้นเลยว่าใช่เลย ก็เลยเข้าไปเช็คดู และพบว่าโปรไฟล์ปิดไปแล้ว น่ากลัวมาก ช็อกมากมิจฉาชีพเยอะมาก ใครที่รับหิ้วและรับฝากของ ไม่ใช่แค่แอร์ ถ้าโดนไปไม่มีใครรับผิดชอบเราทั้งนั้น ขอให้ระวังตัวด้วย
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