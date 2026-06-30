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ตร. เตือน! รับหิ้วขึ้นเครื่อง เสี่ยงคุกไม่รู้ตัว ย้ำของต้องห้ามเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษหนัก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน! รับหิ้วขึ้นเครื่อง เสี่ยงคุกไม่รู้ตัว เผยกลลวงมิจฉาชีพ ย้ำของต้องห้ามเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษหนัก
จากกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินสัญชาติไทยถูกตำรวจออสเตรเลียควบคุมตัวที่สนามบินเมลเบิร์น ขณะปฏิบัติหน้าที่ หลังตรวจพบเฮโรอีนหนัก 1 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้ารวม 12 ใบ มูลค่ารวมกว่า 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 11 ล้านบาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์แจ้งเตือนเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการรับฝากหิ้วสินค้าในการเดินทางโดยเครื่องบิน ระบุว่า “ระวัง “รับหิ้ว” อาจติดคุก ตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว”
กลลวงมิจฉาชีพ
- ฝากหิ้วโดยไม่เปิดเผยสินค้า อ้างว่าเป็นของฝากหรือของใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋าปิดผนึก
- ซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายปะปนในของใช้ทั่วไป เช่น ของขวัญ เสื้อผ้า รองเท้า ของเล่นเด็ก หรือของที่ระลึกต่าง ๆ
- อาศัยความไว้ใจ เพื่อน คนรู้จัก หรือใช้โซเชียลมีเดียติดต่อพร้อมคำพูดที่ทำให้ผู้รับหิ้วรู้สึกเกรงใจ
ของต้องห้ามเด็ดขาด ฝ่าฝืนผิดทันที มีโทษหนัก (ตามกฎหมายไทย)
- ยาเสพติด
- บุหรี่ไฟฟ้า
- สื่อลามกอนาจาร
- สัตว์ป่าคุ้มครอง ฯลฯ
ของต้องกำกัด (ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก) เช่น สัตว์ อาหาร เครื่องสำอาง ยา/เวชภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสาร พืชพันธุ์ส่วนต่าง ๆ ฯลฯ
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