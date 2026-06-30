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สำนักงานการบินพลเรือน ยืนยันกระบวนการตรวจค้นสัมภาระ สอดคล้องมาตรฐานสกาล

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 10:00 น.
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สำนักงานการบินพลเรือน ยืนยันกระบวนการตรวจค้นสัมภาระ สอดคล้องมาตรฐานสกาล เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

เพจเฟซบุ๊กของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กจากกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย และกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลีย เข้าจับกุมหญิงชาวไทย อายุ 26 ปี ซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 สืบเนื่องจากหน้าที่ตรวจค้นว่าพนักงานคนดังกล่าวลักลอบขนเฮโรอีนน้ำหนัก 1 กิโลกรัม มูลค่า 10 ล้านบาท ก่อนที่ในเวลาต่อมาทางสายการบินไทยจะยอมรับว่าเป็นพนักงานบนเที่ยวบิน TG 465 นั้น

โดยทาง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระบุว่า “CAAT ย้ำมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบิน พร้อมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยนำยาเสพติดเข้าออสเตรเลีย

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการตรวจค้นผู้โดยสารภายในท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ได้ประสานผู้ดำเนินการสนามบินและสายการบินที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามข้อเท็จจริงและตรวจสอบการดำเนินงาน พร้อมยืนยันว่ากระบวนการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ ณ จุดตรวจค้นของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของ CAAT ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

การตรวจค้นเพื่อความปลอดภัยการบินมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการนำสิ่งของต้องห้าม (Prohibited Items) ที่อาจเป็นภัยต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ผู้โดยสาร และลูกเรือขึ้นสู่อากาศยาน (Safety and Security) ส่วนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง CAAT จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อร่วมมือกันปรับปรุงแนวทางการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต

ทั้งนี้ CAAT ได้ประสานงานกับสายการบินเพื่อติดตามผลการสอบสวนเบื้องต้นแล้ว และหากพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความผิดจริง CAAT จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเดินอากาศ รวมถึงพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับใบรับรองสมาชิกลูกเรือ (Crew Member Certificate: CMC) เพื่อรักษามาตรฐาน ความปลอดภัย และความเชื่อมั่นต่อระบบการบินพลเรือนของประเทศไทย”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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