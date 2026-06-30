โฆษก ตร. ยืนยัน ตำรวจออสเตรเลีย ควบคุมแอร์สาว ลอบขนเฮโรอีน เร่งสืบสวนข้อเท็จจริง
โฆษก ตร. ยืนยัน ตำรวจออสเตรเลีย ควบคุมแอร์สาว ลอบขนเฮโรอีน เผยอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย เร่งสืบสวนข้อเท็จจริง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าลูกเรือหญิงชาวไทยของสายการบินแห่งหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวนั้น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานงานไปยัง สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (Australian Federal Police: AFP) ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับการยืนยันว่า บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริง และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย
จากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น AFP แจ้งว่า ไม่พบบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำความผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อน ปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่ Dame Phyllis Frost Correctional Centre ซึ่งเป็นสถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรีย ระหว่างรอการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี สืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป
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