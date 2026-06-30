ข่าว

โฆษก ตร. ยืนยัน ตำรวจออสเตรเลีย ควบคุมแอร์สาว ลอบขนเฮโรอีน เร่งสืบสวนข้อเท็จจริง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 10:04 น.
56
โฆษก ตร. ยืนยัน ตำรวจออสเตรเลีย ควบคุมแอร์สาว ลอบขนเฮโรอีน เร่งสืบสวนข้อเท็จจริง

โฆษก ตร. ยืนยัน ตำรวจออสเตรเลีย ควบคุมแอร์สาว ลอบขนเฮโรอีน เผยอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย เร่งสืบสวนข้อเท็จจริง

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าลูกเรือหญิงชาวไทยของสายการบินแห่งหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวนั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานงานไปยัง สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (Australian Federal Police: AFP) ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับการยืนยันว่า บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริง และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย

จากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น AFP แจ้งว่า ไม่พบบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำความผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อน ปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่ Dame Phyllis Frost Correctional Centre ซึ่งเป็นสถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรีย ระหว่างรอการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี สืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

มีอีก! สองแอร์สาวออกมาแชร์ เจอโปรไฟล์ “แป้งที่แปลว่าแป้ง” ถามว่ารับหิ้วของไหม?

1 นาที ที่แล้ว
อู๋จุน HI-END รับคลิปเสียงด่าพนง. คือตน! เผยสาเหตุโมโหหนัก ลั่น จากนี้จะปรับปรุงตัว บันเทิง

อู๋จุน HI-END รับคลิปเสียงด่าพนง. คือตน! เผยสาเหตุสลิ้งแตก ลั่น จากนี้จะปรับปรุงตัว

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตร. เตือน! รับหิ้วขึ้นเครื่อง เสี่ยงคุกไม่รู้ตัว ย้ำของต้องห้ามเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษหนัก

10 นาที ที่แล้ว
ย้อนคดีแอร์มาเลเซีย ขนเฮโรอีนซุกต้นขาเข้าออสเตรเลีย โดนคุก 9 ปีครึ่ง ข่าวต่างประเทศ

ย้อนคดีแอร์มาเลเซีย ขนเฮโรอีนซุกต้นขาเข้าออสเตรเลีย โดนคุก 9 ปีครึ่ง

17 นาที ที่แล้ว
เบนซ์ป้ายแดงพุ่งชนรถชาวบ้านย่านทาวน์อินทาวน์ ข่าว

ระทึกหนัก! เบนซ์ป้ายแดงไล่ชน 8 คันรวด อ้างทะเลาะแฟนจนคุมอารมณ์ไม่ได้

18 นาที ที่แล้ว
โฆษก ตร. ยืนยัน ตำรวจออสเตรเลีย ควบคุมแอร์สาว ลอบขนเฮโรอีน เร่งสืบสวนข้อเท็จจริง ข่าว

โฆษก ตร. ยืนยัน ตำรวจออสเตรเลีย ควบคุมแอร์สาว ลอบขนเฮโรอีน เร่งสืบสวนข้อเท็จจริง

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สำนักงานการบินพลเรือน ยืนยันกระบวนการตรวจค้นสัมภาระ สอดคล้องมาตรฐานสกาล

27 นาที ที่แล้ว
เพจดัง เผยคลิปเสียงคล้าย ยูทูบเบอร์ดังขวัญใจเด็กๆ สลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัท บันเทิง

เพจดัง เผยคลิปเสียงคล้าย ยูทูบเบอร์ดังขวัญใจเด็กๆ สลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัท

51 นาที ที่แล้ว
อร์สาวเตือนภัยคนแปลกหน้าจ้างหิ้วถุงผ้าลายช้าง ข่าว

แอร์สาวไทย เล่านาทีถูกทักฝากส่งของ เกือบเป็นอาชญากรข้ามชาติ

54 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 มิ.ย. 69 เปิดตลาดปรับลง สายช้อนจับตาแนวรับ-แนวต้านตลาดโลก

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลสั่ง ก.กลาโหม-กองทัพบก ชดใช้ 4.9 ล้าน รุมซ้อมพลทหารจนเสียชีวิตในค่าย

54 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ! ฟารีดา เข้ารพ.ด่วนกลางดึก ทนายพัฒน์ อัปเดตอาการ &#039;มีเลือดออกเล็กน้อย&#039; บันเทิง

ส่งกำลังใจ! ฟารีดา เข้ารพ.ด่วนกลางดึก ทนายพัฒน์ อัปเดตอาการ ‘มีเลือดออก’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ส. บุกค้นคอนโด แอร์สาวขนเฮโรอีน เข้าออสเตรเลีย เค้นสอบแฟนหนุ่มขยายผล ข่าว

ป.ป.ส. บุกค้นคอนโด แอร์สาวขนเฮโรอีน เข้าออสเตรเลีย เค้นสอบแฟนหนุ่มขยายผล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับเยาวชน 8 คน ปาระเบิดขวดเผาแคมป์คนงาน อ้างนึกว่าแคมป์เขมร พ่อแม่จ่อโดนด้วย ข่าว

จับเยาวชน 8 คน ปาระเบิดขวดเผาแคมป์คนงาน อ้างนึกว่าแคมป์เขมร พ่อแม่จ่อโดนด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ.เจษฎา โพสต์แรงถึงพรรคประชาชน หลังแพ้เลือกตั้งผู้ว่า กทม. ช้ำ 3 สนามติด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไรเดอร์เล่ามีคนให้ขนแมวปล่อยวัด หลังโดนทิ้ง ทำไม่ลง หาบ้านใหม่ให้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมตัววันนี้ 10 โมง! All Café ลด 50% หนึ่งแถมหนึ่ง หลังบราซิลชนะญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กราดยิงศูนย์แม่และเด็กเยอรมัน ตาย 6 ศพ มือปืนแค้นเมียเรื่องสิทธิเลี้ยงดูลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สะพัด! อดีตนายก อบต.ควนกาหลง หนีออกนอกประเทศไปแล้ว ปมโกงสอบท้องถิ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รปภ. บุกบ้านอินฟลูสาวกลางดึกหวังข่มขืน บริษัทอ้างเหตุยังไม่เกิด บีบรับเงินเยียวยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สุวรรณภูมิ” ออกแถลงปมแอร์สาวซุกเฮโรอีน หลังถูกถามผ่านไทยออกได้ยังไง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1/7/69 เคาะ 4 ตัวเด่นหลัก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1/7/69 เคาะ 4 ตัวเด่นหลัก

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดทะเบียนรถ &quot;หลวงปู่ศิลา&quot; ร่วมพิธีใหญ่ ลุ้นโชคงวด 1 ก.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดทะเบียนรถ “หลวงปู่ศิลา” ร่วมพิธีใหญ่ ลุ้นโชคงวด 1 ก.ค. 69

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กอเมริกันวัย 15 ปีเสียชีวิตหลังทำชาเลนจ์กินยาแก้แพ้ ข่าวต่างประเทศ

ชาเลนจ์สยอง! เด็ก 15 กินยาแก้แพ้ มีอาการชัก ก่อนดับสลด พ่อใจสลายเห็นลูกทรมาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเปิดแชต แอร์สาวการบินไทย อ้างมีคนจ้างให้ขนกระเป๋า ก่อนถูกรวบที่ออสเตรเลีย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 10:04 น.
56
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อู๋จุน HI-END รับคลิปเสียงด่าพนง. คือตน! เผยสาเหตุโมโหหนัก ลั่น จากนี้จะปรับปรุงตัว

อู๋จุน HI-END รับคลิปเสียงด่าพนง. คือตน! เผยสาเหตุสลิ้งแตก ลั่น จากนี้จะปรับปรุงตัว

เผยแพร่: 30 มิถุนายน 2569
ย้อนคดีแอร์มาเลเซีย ขนเฮโรอีนซุกต้นขาเข้าออสเตรเลีย โดนคุก 9 ปีครึ่ง

ย้อนคดีแอร์มาเลเซีย ขนเฮโรอีนซุกต้นขาเข้าออสเตรเลีย โดนคุก 9 ปีครึ่ง

เผยแพร่: 30 มิถุนายน 2569
เพจดัง เผยคลิปเสียงคล้าย ยูทูบเบอร์ดังขวัญใจเด็กๆ สลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัท

เพจดัง เผยคลิปเสียงคล้าย ยูทูบเบอร์ดังขวัญใจเด็กๆ สลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัท

เผยแพร่: 30 มิถุนายน 2569
อร์สาวเตือนภัยคนแปลกหน้าจ้างหิ้วถุงผ้าลายช้าง

แอร์สาวไทย เล่านาทีถูกทักฝากส่งของ เกือบเป็นอาชญากรข้ามชาติ

เผยแพร่: 30 มิถุนายน 2569
Back to top button