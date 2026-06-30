ย้อนคดีแอร์มาเลเซีย ขนเฮโรอีนซุกต้นขาเข้าออสเตรเลีย โดนคุก 9 ปีครึ่ง
จากคดีลูกเรือหญิงไทยถูกจับที่สนามบินเมลเบิร์น ย้อนดูคดี Zailee Zainal อดีตแอร์ Malindo Air ที่ศาลออสเตรเลียสั่งจำคุก หลังขนเฮโรอีนเข้าประเทศหลายครั้ง
ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) แจ้งข้อหาพนักงานสายการบินไทยวัย 26 ปี หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบ เฮโรอีน มากกว่า 1 กิโลกรัม ซ่อนอยู่ในซับในกระเป๋าผ้า 12 ใบ ขณะเดินทางมาถึงสนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ระหว่างปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ Australian Border Force ตรวจพบความผิดปกติจากการเอกซเรย์กระเป๋า ก่อนพบผงสีขาวซ่อนอยู่ในซับในกระเป๋า ผลตรวจขั้นต้นระบุว่าเป็นเฮโรอีน มูลค่าตามท้องถนนประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 11.5 ล้านบาท เธอถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมในปริมาณเพื่อการค้า แต่ละข้อหามีโทษสูงสุดจำคุก 25 ปี ผู้ต้องหาถูกคุมขังไว้แล้ว และมีกำหนดขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นอีกครั้งในวันที่ 14 กันยายนนี้
การบินไทยออกแถลงการณ์ยืนยันว่าพนักงานที่ถูกควบคุมตัวเป็นลูกเรือของบริษัทจริง และอยู่ระหว่างให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุว่าพนักงานทุกคนถูกห้ามครอบครอง นำเข้า หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด หากพบความผิดจริงบริษัทจะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
คดีนี้ทำให้หลายฝ่ายย้อนนึกถึงคดีดังในออสเตรเลียเมื่อปี 2020 เมื่อ ซาอิลี ไซนัล (Zailee Zainal) อดีตลูกเรือหญิงชาวมาเลเซียของสายการบิน Malindo Air ถูกศาลรัฐวิกตอเรียพิพากษาจำคุก 9 ปี 6 เดือน จากการขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียให้ขบวนการค้ายาข้ามชาติ คดีนี้เริ่มจากปฏิบัติการที่ทางการออสเตรเลียตรวจพบในปี 2019
ข้อมูลในศาลระบุว่า ระหว่างเดือนตุลาคม 2018 ถึงมกราคม 2019 ซาอิลีเดินทางขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียทั้งหมด 8 ครั้ง รวมของกลางมากกว่า 4 กิโลกรัม มูลค่าตามท้องถนนประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซ่อนของกลางไว้ในชุดชั้นในและบริเวณขาหนีบ
โดยขบวนการลักลอบขนยาฝึกให้เธอเดินพร้อมพัสดุที่ซ่อนไว้นานถึง 3 เดือนก่อนเริ่มลงมือจริง และใช้คำรหัสเรียกเฮโรอีนว่า “ตั๋ว” หลังเดินทางถึงออสเตรเลีย เธอจะนำยาไปส่งต่อในห้องน้ำของโรงแรมแห่งหนึ่ง แล้วรับเงินสดจากผู้หญิงอีกคนในเครือข่ายเดียวกัน
รายงานยังระบุว่า ผู้บงการเครือข่ายในเมลเบิร์นคือ มิเชลล์ ง็อก ตรัน (Michelle Ngoc Tran) ช่างทำเล็บวัย 49 ปี ซึ่งมีฉายาว่า ราชินีแห่งริชมอนด์ (Queen of Richmond – อ้างอิงจาก NEW YORK POST) เธอถูกกล่าวหาว่าสั่งการให้คนในเครือข่ายนำเฮโรอีนไปแลกเงินสดตามโรงแรมในเมือง
Michelle Ngoc Tran รับสารภาพในข้อหานำเข้ายาเสพติดควบคุมในปริมาณเชิงพาณิชย์ และค้ายาเสพติดในปริมาณเชิงพาณิชย์ โดยเธอเผชิญโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต
แม้ขนยาคิดเป็นมูลค่ารวมหลักล้านดอลลาร์ แต่ซาอิลีได้รับค่าจ้างจริงเพียง 6,500 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้น เธอให้การกับศาลว่าครอบครัวกำลังเดือดร้อนหนัก ต้องหาเงินรักษาลูกสาวที่ป่วยตั้งแต่แรกเกิดและต้องผ่าตัดต่อเนื่องหลายครั้ง เธอเคยรีไฟแนนซ์บ้านและขายขนมหาเงินมาก่อน จนเพื่อนร่วมงานที่รู้ปัญหาของเธอแนะนำให้รู้จักกับคนที่อ้างว่าจะช่วยหารายได้ ก่อนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการขนยา
ซาอิลียอมรับกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่ารู้ว่าสิ่งที่ขนเป็นยาเสพติด แม้จะอ้างว่าตอนแรกคิดว่าเป็นกัญชาไม่ใช่เฮโรอีน ศาลจึงพิจารณาว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้ายาเสพติดจริง ผู้พิพากษา ไมเคิล เคฮิลล์ (Michael Cahill) ระบุว่าเธออยู่ในสถานะเปราะบางและมีความสำนึกผิดอย่างมาก จึงพิจารณาลดหย่อนโทษบางส่วน แต่ยังคงมองว่าความผิดร้ายแรง เพราะเฮโรอีนปริมาณมากสร้างความเสียหายต่อชุมชนได้โดยตรง
สุดท้ายศาลให้สิทธิ์ยื่นขอทัณฑ์บนได้หลังรับโทษจริงประมาณ 4 ปี 9 เดือน โดยนับรวมเวลาที่ถูกคุมขังก่อนการตัดสินแล้ว
ทั้งสองคดีมีจุดร่วมสำคัญคือผู้ต้องหาเป็นพนักงานสายการบิน ซึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่และขั้นตอนการเดินทางมากกว่าผู้โดยสารทั่วไป ผู้บังคับการ ABF เคยระบุว่าลูกเรือเป็นกลุ่ม trusted insiders ที่ขบวนการอาชญากรรมมักใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติด เพราะมีความน่าเชื่อถือและผ่านการตรวจสอบน้อยกว่าคนทั่วไป
คดี ซาอิลี ไซนัล มีคำพิพากษาสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี 2020 ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการขนเฮโรอีนจริง และต้องรับโทษจำคุกในออสเตรเลีย
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