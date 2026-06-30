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ย้อนคดีแอร์มาเลเซีย ขนเฮโรอีนซุกต้นขาเข้าออสเตรเลีย โดนคุก 9 ปีครึ่ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 10:11 น.
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ย้อนคดีแอร์มาเลเซีย ขนเฮโรอีนซุกต้นขาเข้าออสเตรเลีย โดนคุก 9 ปีครึ่ง

จากคดีลูกเรือหญิงไทยถูกจับที่สนามบินเมลเบิร์น ย้อนดูคดี Zailee Zainal อดีตแอร์ Malindo Air ที่ศาลออสเตรเลียสั่งจำคุก หลังขนเฮโรอีนเข้าประเทศหลายครั้ง

ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) แจ้งข้อหาพนักงานสายการบินไทยวัย 26 ปี หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบ เฮโรอีน มากกว่า 1 กิโลกรัม ซ่อนอยู่ในซับในกระเป๋าผ้า 12 ใบ ขณะเดินทางมาถึงสนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ระหว่างปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ Australian Border Force ตรวจพบความผิดปกติจากการเอกซเรย์กระเป๋า ก่อนพบผงสีขาวซ่อนอยู่ในซับในกระเป๋า ผลตรวจขั้นต้นระบุว่าเป็นเฮโรอีน มูลค่าตามท้องถนนประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 11.5 ล้านบาท เธอถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมในปริมาณเพื่อการค้า แต่ละข้อหามีโทษสูงสุดจำคุก 25 ปี ผู้ต้องหาถูกคุมขังไว้แล้ว และมีกำหนดขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นอีกครั้งในวันที่ 14 กันยายนนี้

การบินไทยออกแถลงการณ์ยืนยันว่าพนักงานที่ถูกควบคุมตัวเป็นลูกเรือของบริษัทจริง และอยู่ระหว่างให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุว่าพนักงานทุกคนถูกห้ามครอบครอง นำเข้า หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด หากพบความผิดจริงบริษัทจะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด

คดีนี้ทำให้หลายฝ่ายย้อนนึกถึงคดีดังในออสเตรเลียเมื่อปี 2020 เมื่อ ซาอิลี ไซนัล (Zailee Zainal) อดีตลูกเรือหญิงชาวมาเลเซียของสายการบิน Malindo Air ถูกศาลรัฐวิกตอเรียพิพากษาจำคุก 9 ปี 6 เดือน จากการขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียให้ขบวนการค้ายาข้ามชาติ คดีนี้เริ่มจากปฏิบัติการที่ทางการออสเตรเลียตรวจพบในปี 2019

ข้อมูลในศาลระบุว่า ระหว่างเดือนตุลาคม 2018 ถึงมกราคม 2019 ซาอิลีเดินทางขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียทั้งหมด 8 ครั้ง รวมของกลางมากกว่า 4 กิโลกรัม มูลค่าตามท้องถนนประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซ่อนของกลางไว้ในชุดชั้นในและบริเวณขาหนีบ

โดยขบวนการลักลอบขนยาฝึกให้เธอเดินพร้อมพัสดุที่ซ่อนไว้นานถึง 3 เดือนก่อนเริ่มลงมือจริง และใช้คำรหัสเรียกเฮโรอีนว่า “ตั๋ว” หลังเดินทางถึงออสเตรเลีย เธอจะนำยาไปส่งต่อในห้องน้ำของโรงแรมแห่งหนึ่ง แล้วรับเงินสดจากผู้หญิงอีกคนในเครือข่ายเดียวกัน

มิเชลล์ ง็อก ตรัน ลักลอบขนเฮโรอีนซ่อนไว้ระหว่างต้นขาของเธอ
มิเชลล์ ง็อก ตรัน ลักลอบขนเฮโรอีนซ่อนไว้ระหว่างต้นขาของเธอ (Australian Border Force)

รายงานยังระบุว่า ผู้บงการเครือข่ายในเมลเบิร์นคือ มิเชลล์ ง็อก ตรัน (Michelle Ngoc Tran) ช่างทำเล็บวัย 49 ปี ซึ่งมีฉายาว่า ราชินีแห่งริชมอนด์ (Queen of Richmond – อ้างอิงจาก NEW YORK POST) เธอถูกกล่าวหาว่าสั่งการให้คนในเครือข่ายนำเฮโรอีนไปแลกเงินสดตามโรงแรมในเมือง

Michelle Ngoc Tran รับสารภาพในข้อหานำเข้ายาเสพติดควบคุมในปริมาณเชิงพาณิชย์ และค้ายาเสพติดในปริมาณเชิงพาณิชย์ โดยเธอเผชิญโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต

แม้ขนยาคิดเป็นมูลค่ารวมหลักล้านดอลลาร์ แต่ซาอิลีได้รับค่าจ้างจริงเพียง 6,500 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้น เธอให้การกับศาลว่าครอบครัวกำลังเดือดร้อนหนัก ต้องหาเงินรักษาลูกสาวที่ป่วยตั้งแต่แรกเกิดและต้องผ่าตัดต่อเนื่องหลายครั้ง เธอเคยรีไฟแนนซ์บ้านและขายขนมหาเงินมาก่อน จนเพื่อนร่วมงานที่รู้ปัญหาของเธอแนะนำให้รู้จักกับคนที่อ้างว่าจะช่วยหารายได้ ก่อนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการขนยา

ซาอิลียอมรับกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่ารู้ว่าสิ่งที่ขนเป็นยาเสพติด แม้จะอ้างว่าตอนแรกคิดว่าเป็นกัญชาไม่ใช่เฮโรอีน ศาลจึงพิจารณาว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้ายาเสพติดจริง ผู้พิพากษา ไมเคิล เคฮิลล์ (Michael Cahill) ระบุว่าเธออยู่ในสถานะเปราะบางและมีความสำนึกผิดอย่างมาก จึงพิจารณาลดหย่อนโทษบางส่วน แต่ยังคงมองว่าความผิดร้ายแรง เพราะเฮโรอีนปริมาณมากสร้างความเสียหายต่อชุมชนได้โดยตรง

สุดท้ายศาลให้สิทธิ์ยื่นขอทัณฑ์บนได้หลังรับโทษจริงประมาณ 4 ปี 9 เดือน โดยนับรวมเวลาที่ถูกคุมขังก่อนการตัดสินแล้ว

ทั้งสองคดีมีจุดร่วมสำคัญคือผู้ต้องหาเป็นพนักงานสายการบิน ซึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่และขั้นตอนการเดินทางมากกว่าผู้โดยสารทั่วไป ผู้บังคับการ ABF เคยระบุว่าลูกเรือเป็นกลุ่ม trusted insiders ที่ขบวนการอาชญากรรมมักใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติด เพราะมีความน่าเชื่อถือและผ่านการตรวจสอบน้อยกว่าคนทั่วไป

คดี ซาอิลี ไซนัล มีคำพิพากษาสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี 2020 ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการขนเฮโรอีนจริง และต้องรับโทษจำคุกในออสเตรเลีย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 10:11 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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