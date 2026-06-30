อู๋จุน HI-END รับคลิปเสียงด่าพนง. คือตน! เผยสาเหตุสลิ้งแตก ลั่น จากนี้จะปรับปรุงตัว

อู๋จุน HI-END ยอมรับแมน ๆ คลิปเสียงด่าพนง. คือตน! เผยสาเหตุสลิ้งแตก-แฉอดีตพนักงานเหลี่ยมจัด ลั่น จากนี้จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาเปิดเผยคลิปเสียงละม้ายคล้ายคลึง ยูทูบเบอร์ดัง 10 ล้านซับ ขวัญใจเด็ก ๆ ทั่วประเทศไทย กำลังด่ากราดพนังงานในปกครอง ซึ่งไม่ใช่การสอนงานแต่อย่างใด ทำเอาโลกโซเชียลแห่วิจารณ์กันอย่างหนัก
เพจดัง เผยคลิปเสียงคล้าย ยูทูบเบอร์ดังขวัญใจเด็กๆ สลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัท
ล่าสุด อู๋จุน HI-END โพสต์คลิปพูดถึงเรื่องคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว oaujun โดยยอมรับว่าคนในคลิปดังกล่าวเป็นตนจริง ๆ ที่กำลังโมโหอย่างหนัก หลังพนักงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดูแลสัตว์เลี้ยงกลับปล่อยปละละเลย จนกระทั่งสูญเสียกิ้งก่าคาเมเลี่ยนไปเพราะอดอาหาร ทั้งยังพาแฟนมาสมัครงานแต่โกหกว่าไม่รู้จักกัน
“ล่าสุดยูทูบเบอร์หนุ่ม “อู๋จุน” ไม่อยู่เฉย ออกมาไลฟ์สดชี้แจงแบบแมน ๆ ยอมรับเลยว่านั่นคือเสียงตัวเองตอนสติหลุด หรือที่เจ้าตัวเรียกว่าอาการ “สลิ้งแตก” อู๋จุนเล่าว่าอดีตพนักงานคนนี้มีหน้าที่ดูแลสัตว์ในสตูฯ แต่ชีเล่นปล่อยปละละเลย น้ำปลากัดก็ไม่เติมจนแห้งขอดขอบกระจก ที่พีกคือปล่อยกิ้งก่าคาเมเลี่ยนอดอาหารจนตายแห้งเหลือแต่กระดูก แถมมดขึ้นรุมกินซาก พออู๋จุนไปเค้นถาม ชีก็ยังโกหกหน้าตายว่าให้อาหารแล้ว ทั้ง ๆ ที่กล้องวงจรปิดก็บันทึกไว้หมดว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
วีรกรรมความเหลี่ยมยังไม่จบแค่นั้น พนักงานคนนี้ยังแอบพาแฟนตัวเองมาสมัครงานในสตูฯ เดียวกัน แต่ทำทรงแกล้งแอ๊บว่าไม่รู้จักกันมาก่อน จนสุดท้ายมาโป๊ะแตกทีหลัง อู๋จุนเลยจับไล่ออกแพ็กคู่ ซึ่งตัวของอู๋จุนก็ยืนยันว่าปกติจะเป็นคนน่ารักกับคนที่น่ารักด้วย จะไม่วีนใครมั่วซั่วถ้าไม่ใช่เรื่องขโมยของหรือโกหกหน้าด้าน ๆ แบบนี้
แต่ในขณะเดียวกัน อู๋จุนก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าตอนนั้นตัวเองยังขาดวุฒิภาวะในการจัดการอารมณ์ และสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
ก่อนจบคลิปมีทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่เอาไว้ด้วย เพราะอู๋จุนวิเคราะห์แล้วว่า พนักงานคนที่โดนด่าไม่มีทางอัดเสียงได้แน่ ๆ เพราะกำลังโดนสวดยับอยู่ แปลว่าต้องมี “มือมืด” ในสตูฯ แอบอัดคลิปเสียงนี้ไปปล่อยแน่นอน”
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อ้างอิงจาก : IG oaujun
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