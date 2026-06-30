ระทึกหนัก! เบนซ์ป้ายแดงไล่ชน 8 คันรวด อ้างทะเลาะแฟนจนคุมอารมณ์ไม่ได้
ชาวบ้านผวา! เบนซ์ป้ายแดงไล่ชนรถบนถนนเสียหายยับ 8 คันรวด อ้างทะเลาะกับแฟนจนคุมสติไม่ได้
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Nannicha Sathaworn โพสต์คลิปนาทีรถเบนซ์ป้ายแดงพุ่งชนรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ บริเวณถนนหน้าเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ โดยผู้โพสต์เล่าว่า “เท่าที่เห็นเหตุการณ์ตอนนั่งรถกลับมาคือ เห็นคุณพี่ป้ายแดงเฉี่ยวชนกับรถคันนึงก่อนมาถึงจุดที่อาละวาด ยังบ่นกับพี่แท็กซี่ว่าประกันน่าจะเปลี่ยนให้ชิดข้างทางได้ก่อนเนอะ รถจะได้ไม่ติด เพราะมันเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนด้วยจนฉันเลยจุดที่ชนจุดแรกมา ประมาณ 5 นาทีได้ก็ขอพี่แท็กซี่ลงก่อนจะแวะซื้อชา
พี่ป้ายแดงแกก็พุ่งมาชนอีกประมาณ 5-6คัน ชนแบบที่ไม่ใช่คันเร่งค้างแน่ ๆ อ่ะ เพราะแกจอดแล้วชนวนอยู่อย่างนั้นอ่ะ
จังหวะที่ชนโครมสุดท้ายในคลิป มีตำรวจอยู่ตรงแยกพอดี ตอนตำรวจมาแกก็ยังไม่ได้ยอมลงรถเลยนะ สักแป๊บนึงแกถึงยอมลง แต่ลงมาแล้วไม่มีอาการอาละวาดอะไรนะก็ยกมือไหว้ขอโทษ โดยคนขับบอกว่าทะเลาะกับแฟนแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้”
จากนั้นเธอเผยภาพแชทที่ได้พูดคุยกับผู้เสียหายที่โดนเบนซ์ป้ายแดงไล่ชนภายในคลิป อัปเดตเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุจะรับผิดชอบให้ แต่ประกันบอกว่าขอพิจารณาก่อน ผู้เสียหายที่ถูกรถคันดังกล่าวชนคาดว่ามีประมาณ 8 คัน ซึ่งบุคคลภายในคลิปน่าจะเป็นรถยนต์คันที่ 4 ที่โดน
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