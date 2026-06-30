เพจดัง เผยคลิปเสียงคล้าย ยูทูบเบอร์ดังขวัญใจเด็กๆ สลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัท

แฉเพิ่ม! เพจดัง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยคลิปเสียงคล้าย ‘ยูทูบเบอร์ดัง’ ขวัญใจเด็ก ๆ เกือบทั้งประเทศ สลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัท
จู่ ๆ ก็มีเรื่องมาให้ชาวเน็ตสายเผือกได้ใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อเพจดังอย่าง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาโพสต์คลิปเสียงที่ละม้ายคล้ายคลึงกับเสียงของ ยูทูบเบอร์ดัง 10 ล้านซับ ขวัญใจเด็ก ๆ ทั่วประเทศ กำลังสลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัทอย่างเอาเป็นเอาตาย
ทางเพจซ้อเปา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางแคปชั่น และคอมเมนต์ใต้คลิปว่า “เบื้องหลังใครจะรู้…อารมณ์รุนแรงมาก ถ้าเจอหัวหน้าแบบนี้จะทำยังไง แล้วต้องเจอทุกวัน คลิปเสียงไม่ใช่การสอนงาน หรือหวังดี นี่คือการตะคอก ข่มขู่ อยากรู้ว่าเจ้าตัวจะออกมาแก้ต่างเรื่องนี้ยังไง แล้วเหตุผลอะไรที่ต้องโมโหมากมายขนาดนี้ เค้าทำอะไรผิดหรือมีเหตุผลอะไร รอฟังคำชี้แจง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อู๋จุน HI-END” แจงดรามา ยูทูบเบอร์ดัง ทำร้ายช่างภาพ ยันไม่ได้ทำ ท้างัดหลักฐานแฉ
- ประวัติ อู๋จุน ยูทูบเบอร์ OAUJUN HI-END นักเต้น นักแสดง มากความสามารถ
- อู๋จุน ขอโทษ หลังดราม่ายูทูบเบอร์ จับปูเสฉวน 15 ตัวมาเลี้ยง ไม่รู้ เห็นมีขายทั่วไป
อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: