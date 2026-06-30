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เพจดัง เผยคลิปเสียงคล้าย ยูทูบเบอร์ดังขวัญใจเด็กๆ สลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัท

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 09:36 น.
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เพจดัง เผยคลิปเสียงคล้าย ยูทูบเบอร์ดังขวัญใจเด็กๆ สลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัท

แฉเพิ่ม! เพจดัง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยคลิปเสียงคล้าย ‘ยูทูบเบอร์ดัง’ ขวัญใจเด็ก ๆ เกือบทั้งประเทศ สลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัท

จู่ ๆ ก็มีเรื่องมาให้ชาวเน็ตสายเผือกได้ใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อเพจดังอย่าง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาโพสต์คลิปเสียงที่ละม้ายคล้ายคลึงกับเสียงของ ยูทูบเบอร์ดัง 10 ล้านซับ ขวัญใจเด็ก ๆ ทั่วประเทศ กำลังสลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัทอย่างเอาเป็นเอาตาย

ทางเพจซ้อเปา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางแคปชั่น และคอมเมนต์ใต้คลิปว่า “เบื้องหลังใครจะรู้…อารมณ์รุนแรงมาก ถ้าเจอหัวหน้าแบบนี้จะทำยังไง แล้วต้องเจอทุกวัน คลิปเสียงไม่ใช่การสอนงาน หรือหวังดี นี่คือการตะคอก ข่มขู่ อยากรู้ว่าเจ้าตัวจะออกมาแก้ต่างเรื่องนี้ยังไง แล้วเหตุผลอะไรที่ต้องโมโหมากมายขนาดนี้ เค้าทำอะไรผิดหรือมีเหตุผลอะไร รอฟังคำชี้แจง”

เพจดัง เผยคลิปเสียงคล้าย ยูทูบเบอร์ดังขวัญใจเด็กๆ สลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัท-1 เพจดัง เผยคลิปเสียงคล้าย ยูทูบเบอร์ดังขวัญใจเด็กๆ สลิ้งแตกด่ากราดพนักงานในบริษัท-2

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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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