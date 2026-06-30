อ.เจษฎา โพสต์แรงถึงพรรคประชาชน หลังแพ้เลือกตั้งผู้ว่า กทม. ช้ำ 3 สนามติด
อ.เจษฎา โพสต์แรงถึงพรรคประชาชน หลังแพ้เลือกตั้งผู้ว่า กทม. หลังช้ำ 3 สนามติด ถ้าเลือกตั้งรอบหน้าหัวหน้าพรรคคนเดิม พร้อมมองหาพรรคอื่น
รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และเลือกตั้ง สก. ซึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของพรรคประชาชนที่ ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ได้คะแนนเป็นอันดับ 3 รวมไปถึงเลือกตั้งนายกพัทยาที่ไม่สามารถโค่นแชมป์เก่าได้
โดย อ.เจษฎา ระบุว่า “แพ้ซ้ำ แพ้ซ้อนอย่างนี้ ถ้าเป็นที่อังกฤษ หัวหน้าพรรคเขาลาออก หาคนใหม่แล้วครับ
ถ้าเลือกตั้งใหม่ครั้งหน้า ยังเป็นหัวหน้าพรรคคนเดิมอีก ผมคงต้องมองหาพรรคอื่นเลือกแล้วล่ะ
ปล. จำนวน สก. ที่อ้างว่าได้เยอะขึ้นนี่ ก็ไม่ค่อยน่าจะพอใจนะครับ ไม่เหมือนตอนเลือก ส.ส ที่กวาด แทบทั้งจังหวัด”
ทั้งนี้ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพรรคประชาชน ได้ 22 เขต จาก 50 เขต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “วิโรจน์” ยอมรับผลเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ไม่มีข้อแก้ตัว ชี้เป็นการสะท้อนความเห็นประชาชน
- สารวัตรเพียว เผยเคยบอกพรรคแล้วว่า ไม่ต้องส่งคนชิงเก้าอี้ผู้ว่า ยอมรับผิดหวังผลเลือกตั้ง
- ปลัด กทม. สรุปตัวเลขเลือกตั้งผู้ว่า กทม. “ชัชชาติ” ชนะขาด รับรองผลใน 30 วัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: