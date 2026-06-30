ข่าวการเมือง

อ.เจษฎา โพสต์แรงถึงพรรคประชาชน หลังแพ้เลือกตั้งผู้ว่า กทม. ช้ำ 3 สนามติด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 09:19 น.
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อ.เจษฎา โพสต์แรงถึงพรรคประชาชน หลังแพ้เลือกตั้งผู้ว่า กทม. หลังช้ำ 3 สนามติด ถ้าเลือกตั้งรอบหน้าหัวหน้าพรรคคนเดิม พร้อมมองหาพรรคอื่น

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และเลือกตั้ง สก. ซึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของพรรคประชาชนที่ ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ได้คะแนนเป็นอันดับ 3 รวมไปถึงเลือกตั้งนายกพัทยาที่ไม่สามารถโค่นแชมป์เก่าได้

โดย อ.เจษฎา ระบุว่า “แพ้ซ้ำ แพ้ซ้อนอย่างนี้ ถ้าเป็นที่อังกฤษ หัวหน้าพรรคเขาลาออก หาคนใหม่แล้วครับ

ถ้าเลือกตั้งใหม่ครั้งหน้า ยังเป็นหัวหน้าพรรคคนเดิมอีก ผมคงต้องมองหาพรรคอื่นเลือกแล้วล่ะ

ปล. จำนวน สก. ที่อ้างว่าได้เยอะขึ้นนี่ ก็ไม่ค่อยน่าจะพอใจนะครับ ไม่เหมือนตอนเลือก ส.ส ที่กวาด แทบทั้งจังหวัด”

ทั้งนี้ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพรรคประชาชน ได้ 22 เขต จาก 50 เขต

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 09:19 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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