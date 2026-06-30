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แอร์สาวไทย เล่านาทีถูกทักฝากส่งของ เกือบเป็นอาชญากรข้ามชาติ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 09:35 น.
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อร์สาวเตือนภัยคนแปลกหน้าจ้างหิ้วถุงผ้าลายช้าง
ภาพจาก TikTok : waanpem

แอร์โฮสเตสสาวเตือนภัยเคยถูกทักฝากส่งถุงผ้าลายช้างไปออสเตรเลีย โชคดีไม่ได้ตอบกลับ เกือบได้เป็นอาชญากรข้ามชาติ แนะนักเดินทางห้ามรับหิ้วของเด็ดขาด

จากกรณีลูกเรือสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวภายหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระ ล่าสุด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชี้แจงข้อเท็จจริงพบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวผ่านการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออก ระบบแสดงผลการตรวจสอบ “ไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิด” สัมภาระจึงถูกลำเลียงสัมภาระขึ้นอากาศยาน

ทสภ. ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวด ทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออก โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยาน และน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพต่อไป

แอร์สาวเตือนภัยนักเดินทางห้ามรับหิ้วของคนแปลกหน้า
ภาพจาก TikTok : waanpem

หลังจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ล่าสุด คุณว่าน แอร์โฮสเตสสาวเจ้าของช่องTikTok ว่านอยากนอน ออกมาเล่าประสบการณ์ถูกบุคคลที่ใช้ชื่อแชทเหมือนกับคนที่ทักแอร์สาวที่ถูกจับเคยทักมาหาเธอเช่นเดียวกัน ซึ่งถุงผ้าลายช้างที่มีการส่งมาให้ดูนั้นมีลายคล้าย ๆ กับที่เผยแพร่ภายในข่าว แต่โชคดีที่เธอไม่ได้ตอบกลับ เกือบได้เป็นอาชญากรข้ามชาติ

เมื่อทักไปสอบถามเพื่อน ๆ เป็นแอร์โฮสเตสพบว่าเคยถูกบุคคลนี้ทักหาเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ดี คุณว่านไม่ทราบว่าเป็นเคสเดียวกับที่เป็นข่าวหรือไม่ แต่ลักษณะการทักมาพูดและลายกระเป๋าที่จะฝากส่งไปต่างประเทศนั้นคล้ายกันมาก

เธอจึงอยากออกมาเตือนภัยทุกคนที่เดินทาง ห้ามรับหิ้วของจากบุคคลอื่นเด็ดขาด เพราะเทคนิคการขนยาเสพติดสมัยนี้มาในหลายรูปแบบมาก ๆ ไม่ได้มาให้เห็นเป็นถุง ๆ อย่างในเคสล่าสุดที่ถูกจับซ่อนมาเนียนมา พร้อมทั้งกล่าวทิ้งท้ายว่า “หากถูกจับมาไม่คุ้มเลยจริง ๆ”

แอร์โฮสเตสเตือนภัยนักเดินทางงดรับฝากหิ้ว
ภาพจาก TikTok : waanpem
@waanpemไม่ึคิดเลยยว่าจะเจอกับตัว เตือนภัยแอร์รับหิ้ว!♬ เสียงต้นฉบับ – ว่านอยากนอน

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 09:35 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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