จับเยาวชน 8 คน ปาระเบิดขวดเผาแคมป์คนงาน อ้างนึกว่าแคมป์เขมร พ่อแม่จ่อโดนด้วย
ตำรวจหาดใหญ่รวบแก๊งเยาวชนชายหญิง 8 คน อายุแค่ 12-14 ปี หลังขี่มอเตอร์ไซค์ปาระเบิดขวดเผาแคมป์คนงานพม่าพังพินาศ 6 ห้อง สารภาพสิ้นทำไปเพราะคึกคะนอง แถมอ้างเข้าใจผิดนึกว่าเป็นแคมป์คนงานกัมพูชา แฉประวัติเคยก่อกวนปาหิน-ประทัดยักษ์ใส่เป็นประจำ
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 69 เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ได้แชร์ข่าวจากสำนักข่าว ไทยรัฐ นิวส์โชว์ กรณีตำรวจชุดสืบสวนสามารถแกะรอยจับกุมกลุ่มเยาวชนชายหญิงรวม 8 คน ที่ก่อเหตุอุกอาจใช้ระเบิดขวดปาใส่แคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จนเกิดเพลิงไหม้วอดเสียหายทั้งหลัง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ณ แคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคลองเตย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพลิงได้ลุกไหม้เพิงพักสังกะสีและไม้พังเสียหายรวม 6 ห้อง โชคดีที่ในคืนเกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากคนงานก่อสร้างชาวเมียนมาส่วนใหญ่ได้ย้ายไปพักที่ไซต์งานอีกแห่งหนึ่ง คงเหลือเพียงคนเฝ้าแคมป์เท่านั้น
กล้องวงจรปิดมัดตัว แก๊งโจ๋ 12-14 ปี ซิ่งปาระเบิดขวด
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบ เจ้าหน้าที่พบเบาะแสสำคัญว่าเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุ แต่เป็นการลอบวางเพลิงโดยกลุ่มวัยรุ่นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา 2 คัน ก่อนจะขว้างระเบิดขวดเข้าไปในแคมป์จนไฟลุกท่วมแล้วพากันบิดรถหนีไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ สามารถติดตามควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดรวม 8 คน ซึ่งทำเอาหลายคนต้องตกใจเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเพียงเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-14 ปีเท่านั้น
สารภาพสิ้น ทำเพราะคึกคะนอง-อ้างเผาผิดแคมป์!
จากการสอบสวน เยาวชนกลุ่มนี้ให้การรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุจริง โดยอ้างว่าทำไปเพราะความคึกคะนอง และที่สำคัญคือ “เข้าใจผิด” คิดว่าแคมป์ดังกล่าวเป็นที่พักของแรงงานชาวกัมพูชา แต่แท้จริงแล้วเป็นแคมป์ของแรงงานชาวเมียนมา
นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนยังยอมรับว่าศึกษาวิธีการประกอบระเบิดขวดมาจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยก่อนหน้านี้เคยรวมตัวกันนำก้อนหินมาขว้างปาใส่แคมป์นี้มาแล้ว ทั้งนี้ มีเยาวชนบางคนในกลุ่มพยายามเอ่ยปากห้ามปรามเพื่อนแล้ว แต่ไม่มีใครรับฟังจนกระทั่งบานปลายมาเป็นการปาระเบิดขวดวางเพลิง
บริษัทเผยโดนป่วนประจำ เตือนแล้วไม่ฟัง-พ่อแม่จ่อโดนด้วย
ด้านตัวแทนบริษัทรับเหมาก่อสร้างเปิดเผยว่า แคมป์คนงานแห่งนี้ถูกกลุ่มวัยรุ่นก่อกวนสร้างความเดือดร้อนเป็นประจำ ทั้งการปาหิน ขว้างประทัดยักษ์ หรือแม้กระทั่งดักฟันคนงานที่หน้าทางเข้า จนทางบริษัทต้องนำป้ายมาติดเตือนว่า “หยุดพฤติกรรมก่อกวนทำลายข้าวของ มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมาย” แต่ก็ยังคงถูกก่อกวนเรื่อยมาจนกระทั่งมาเกิดเหตุรุนแรงถึงขั้นเผาแคมป์ในครั้งนี้
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ จะนัดหมายตัวเยาวชนทั้ง 8 คนพร้อมทีมสหวิชาชีพมาร่วมดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมายสำหรับเยาวชนต่อไป ทั้งนี้ มีการเตือนไปยังผู้ปกครองด้วยว่า หากเยาวชนกลุ่มนี้ถูกดำเนินคดี ตัวผู้ปกครองก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ด้วยเช่นกัน
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