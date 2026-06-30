ส่งกำลังใจ! ฟารีดา เข้ารพ.ด่วนกลางดึก ทนายพัฒน์ อัปเดตอาการ ‘มีเลือดออก’

ฟารีดา ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนกลางดึก ทนายพัฒน์ อัปเดตอาการ ‘มีเลือดออกเล็กน้อย’ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจ
หลังจากช่วงบ่ายวานนี้ (29 มิ.ย. 69) ติณติณ และ ฟารีดา ได้มาเผชิญหน้ากันครั้งแรกในรายการ โหนกระแส หลังเกิดเรื่องดรามาขึ้น จนกระทั่งรู้ผลตรวจ DNA ว่านักร้องหนุ่มเป็นพ่อของลูกในท้องฟารีดา ซึ่งบทสรุปของทั้งคู่ก็ดูจะไปได้สวย โดยทำข้อตกลงเรื่องการดูแลและปกครองลูกคนละ 50:50 เพื่อความแฟร์ และเพื่อให้ลูกได้รับความอบอุ่นจากทั้งพ่อและแม่
นอกจากนั้นยังมีโมเมนต์น่ารัก ๆ ที่ติณติณลุกขึ้นขอจับท้องฟารีดา เพื่อสัมผัสกับลูกสาวเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กในท้องเหมือนจะรับรู้ได้ว่าเป็นพ่อ จึงดิ้นเพื่อตอบสนองไออุ่นจากมือของพ่อติณติณอีกด้วย
คลิปนาที ติณติณจับท้อง ‘ฟารีดา’ ลูกสาวดิ้นใส่ บอกรักสั้น ๆ เผยชื่อน่ารักมาก
ล่าสุดช่วงค่ำวันเดียวกัน ทนายพัฒน์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเผยว่า “พาฟารีดาไปหาหมอ ที่โรงพยาบาลนวเวชก่อนนะครับ …”
ต่อมาทนายพัฒน์ ก็ได้อัปเดตอาการของฟารีดาอีกครั้ง โดยการโพสต์ภาพฟารีดานั่งดมยาดมอยู่บนรถเข็นด้วยสีหน้าและแววตาดูเป็นกังวล พร้อมระบุแคปชั่นว่า “ตอนนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลรอตรวจกับคุณหมอนะครับ อาการเบื้องต้นคือมีเลือดออกเล็กน้อย”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าแม่ ๆ ชาวเน็ตที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับคุณแม่มือใหม่อย่าง ฟารีดา พร้อมเล่าสถานการณ์ของตัวเองที่เคยผ่านอาการเช่นเดียวกับฟารีดามาก่อน ทั้งแนะนำให้ฟารีดาต้องพักผ่อนเยอะ ๆ หากเดินเยอะ และมีความเครียดจะส่งผลไปถึงลูกในครรภ์ได้
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อ้างอิงจาก : FB ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026
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