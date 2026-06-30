ไรเดอร์เล่ามีคนให้ขนแมวปล่อยวัด หลังโดนทิ้ง ทำไม่ลง หาบ้านใหม่ให้
ไรเดอร์เล่าบอกมีคนให้ขนแมว หลังโดนปล่อยทิ้ง ไม่กล้าทิ้งที่วัด หมาเยอะ ทำไม่ลง ตัดสินใจหาบ้านใหม่ให้ ยอมทำผิดกฎแอป
กลายเป็นประเด็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กในกลุ่ม คนขับลาล่ามูฟ พูดคุยปรึกษา งานขนส่งลาล่ามูฟ ระบุว่า “เคยเห็นงานแปลกๆในกลุ่ม วันนี้ผมเจอบ้างล่ะ เห็นว่างานใกล้แถวบ้าน โดนเลยผม เรียกลาล่า มาขนแมว บอกว่าเจ้าของแมวมาปล่อยไว้ไม่มีใครให้อาหาร กลัวมันจะตาย (มีผู้หญิง2คนมาซุ่มๆมองผมระหว่างโทรคุยกับคนให้เอาแมวไปปล่อย พอจะเข้าไปถามวิ่งหนีหาย)
คนเรียกลาล่า ก็ให้ผมเอาไปปล่อยวัด แต่วัดหมาเยอะ ผมเลยเอามันไปที่อู่ซ่อมมอไซค์คนรู้จัก แล้วคนรู้จักช่างขอรับไปเลี้ยงพอดี ถึงจะขับไปส่งไกลหน่อย ถือว่าโชคดีมากไอส้ม ไอดำ นิ่งมากยอมให้คนอุ้ม ขอให้โลกใจดีกับพวกมันซักนิดนะ ผมทำสิ่งที่ต้องทำเรียบร้อยและขอให้แอพอย่าผมแบนเลยนะ กดส่งงานไม่ตรงจุดแต่ตรงคนรักแมว”
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