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ไรเดอร์เล่ามีคนให้ขนแมวปล่อยวัด หลังโดนทิ้ง ทำไม่ลง หาบ้านใหม่ให้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 09:21 น.
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ไรเดอร์เล่าบอกมีคนให้ขนแมว หลังโดนปล่อยทิ้ง ไม่กล้าทิ้งที่วัด หมาเยอะ ทำไม่ลง ตัดสินใจหาบ้านใหม่ให้ ยอมทำผิดกฎแอป

กลายเป็นประเด็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กในกลุ่ม คนขับลาล่ามูฟ พูดคุยปรึกษา งานขนส่งลาล่ามูฟ ระบุว่า “เคยเห็นงานแปลกๆในกลุ่ม วันนี้ผมเจอบ้างล่ะ เห็นว่างานใกล้แถวบ้าน โดนเลยผม เรียกลาล่า มาขนแมว บอกว่าเจ้าของแมวมาปล่อยไว้ไม่มีใครให้อาหาร กลัวมันจะตาย (มีผู้หญิง2คนมาซุ่มๆมองผมระหว่างโทรคุยกับคนให้เอาแมวไปปล่อย พอจะเข้าไปถามวิ่งหนีหาย)

คนเรียกลาล่า ก็ให้ผมเอาไปปล่อยวัด แต่วัดหมาเยอะ ผมเลยเอามันไปที่อู่ซ่อมมอไซค์คนรู้จัก แล้วคนรู้จักช่างขอรับไปเลี้ยงพอดี ถึงจะขับไปส่งไกลหน่อย ถือว่าโชคดีมากไอส้ม ไอดำ นิ่งมากยอมให้คนอุ้ม ขอให้โลกใจดีกับพวกมันซักนิดนะ ผมทำสิ่งที่ต้องทำเรียบร้อยและขอให้แอพอย่าผมแบนเลยนะ กดส่งงานไม่ตรงจุดแต่ตรงคนรักแมว”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 09:21 น.
73
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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