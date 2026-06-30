เตรียมตัววันนี้ 10 โมง! All Café ลด 50% หนึ่งแถมหนึ่ง หลังบราซิลชนะญี่ปุ่น
เตรียมตัววันนี้ 10 โมง All Café ลด 50% 1 แถม 1 หลังบราซิลชนะญี่ปุ่นในเกมฟุตบอลโลก จำกัด 2 หมื่นสิทธิ์ กดรับคูปองใน 7APP
จากกรณีที่เพจ 7-11 ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ถ้าคืนนี้บราซิลชนะ พรุ่งนี้ (30 มิ.ย. 69) All Café ลดไปเลย 50% (1แถม1) บอลจบเซเว่นแจก”
ก่อนที่ผลเกมระหว่างบราซิลและญี่ปุ่นนั้นจะจบลงด้วย บราซิลที่เอาชนะไป 2-1 จากประตูชัยของกาเบรียล มาร์ติเนลลี ในนาที 90+6
ทั้งนี้ทางเพจ 7-11 ได้เขียนเพิ่มเติมว่า “10.00 น. รอกดรับคูปองได้เลย จำนวน 20,000 สิทธิ์ มาก่อนได้ก่อน หมดแล้วหมดเลย” ก่อนย้ำอีกว่า “10 โมงรอกดรับคูปองใน 7APP ได้เลย 1 แถม 1 ALL CAFÉ ไซต์ L (22ออนซ์) จำนวน 20,000 สิทธิ์ อยากแจกแล้ว”
นอกจากนี้ทางเพจยังโพสต์ติดตลกอีกว่า “ทำไมถึงไม่แจกญี่ปุ่น ดูภาพนี้เอาครับ 4ปีที่แล้ว” ซึ่งในภาพนั้นทางเพจได้พยายามจะแจกโปรโมชั่นหลายครั้ง แต่ไม่ได้แจกเนื่องจากทีมแพ้ทุกครั้งในฟุตบอลโลกรอบที่แล้ว ตั้งแต่บราซิลที่แพ้โครเอเชีย อาร์เจนตินาชนะเนเธอร์แลนด์ โมร็อกโกชนะโปรตุเกส และ อังกฤษแพ้ฝรั่งเศส
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