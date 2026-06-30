กราดยิงศูนย์แม่และเด็กเยอรมัน ตาย 6 ศพ มือปืนแค้นเมียเรื่องสิทธิเลี้ยงดูลูก
กราดยิงศูนย์แม่และเด็กเยอรมัน ตาย 6 ศพ มือปืนแค้นเมียเรื่องสิทธิเลี้ยงดูลูก ล่าสุดถูกตำรวจควบคุมตัวได้แล้ว เคยมีประวัติข่มขู่
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุกราดยิงศูนย์แม่และเด็กในเมืองชตาเดอ ใกล้นครฮัมบวร์ค เมื่อช่วงเวลาประมาณ 12.10 น. ตามเวลาท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 6 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ โดยมูลเหตุจูงใจมากจากมีประเด็นพิพาทเรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูลูกสาว อย่างไรก็ตามลูกสาวและแม่ที่เป็นคู่กรณีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
จากการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวตุรกีอายุ 45 ปี เกิดในเยอรมัน และอาศัยอยู่ที่เมืองฮันโนเวอร์ โดยในวัันเกิดเหตุเขามีนัดคุยเรื่องสิทธิในการดูแลบุตร ซึ่งตำรวจทราบดีถึงพฤติกรรมข่มขู่ของผู้ก่อเหตุ แต่ตำรวจไม่ได้พิจารณาว่าเป็นบุคคลอันตรายเพราะไม่มีใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน
นอกจากนี้ตำรวจยังจับกุมผู้ต้องสงสัยอีกสองราย แต่ไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อย่างไร แต่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าพวกเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว และไม่เป็นอันตรายกับสาธารณะ
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