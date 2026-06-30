สะพัด! อดีตนายก อบต.ควนกาหลง หนีออกนอกประเทศไปแล้ว ปมโกงสอบท้องถิ่น
ลือ อดีตนายก อบต.ควนกาหลง หนีออกนอกประเทศไปแล้ว ออกเส้นทางธรรมชาติ ปมโกงสอบท้องถิ่น เร่งประสานตัวนำกลับมาดำเนินคดี
น.ส.ศุภาลักษณ์ จิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีทุจริตโกงสอบเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ขณะนี้ในพื้นที่จ.สตูลยังไม่มีหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการส่งตรงมาถึง ป.ป.ช. แต่ก่อนหน้านี้ทาง ป.ป.ช.สตูล ได้เคยลงพื้นที่เก็บข้อมูลในทางลับ พบพฤติการณ์ว่ามีกลุ่ม “นายหน้า” ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนทำหน้าที่เรียกรับเงิน แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงเข้าไปร่วมพัวพันโดยตรง
ผอ.ป.ป.ช.สตูล ย้ำชัดว่า ทาง ป.ป.ช. มีมาตรการเชิงรุกผ่าน “งานภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการสืบสวน โดยจะมีการปูพรมตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างละเอียด ทั้งช่วงเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง หากพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นรายใดมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบในระหว่างดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช. จะตั้งเหตุร่ำรวยผิดปกติทันที โดยมีอำนาจขอข้อมูลเชิงลึกจากสถาบันการเงินและสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ในกรณีที่ประชาชนบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐบางแห่ง หรือหวาดกลัวอิทธิพลจนไม่กล้าเปิดเผยตัวตน ผอ.ป.ป.ช.สตูล ได้ฝากคำแนะนำและให้ความมั่นใจแก่ชาวบ้านว่า
หากผู้เสียหายเกรงกลัวอันตราย ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงาน ป.ป.ช. สามารถใช้วิธีทำหนังสือส่งข้อมูลเบาะแสมาทางไปรษณีย์ โดยระบุขอปกปิดรายชื่อได้ ทาง ป.ป.ช. มีระเบียบชั้นความลับที่เข้มงวดและมีมาตรการคุ้มครองพยานรองรับอย่างเต็มที่ โดยส่งมาได้ทั้งที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล หรือส่งตรงไปยังส่วนกลาง
ขณะที่ความคืบหน้าทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากการตรวจสอบข้อมูลการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรต่างๆ ของจังหวัดสตูล พบว่าตัวเลขผู้เสียหายที่สู้คดียังคงทรงตัวอยู่ที่ 16 ราย แยกเป็น:
สภ.ควนกาหลง: มีผู้แจ้งความ 11 คน (มีการถอนแจ้งความไป 5 คน เหลือดำเนินคดี 6 คน)
สภ.เมืองสตูลมีผู้แจ้งความดำเนินคดี 1 คน
สภ.ละงู: มีผู้แจ้งความมากที่สุดถึง 9 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าขณะนี้สำนวนคดีทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนเตรียมยื่นเรื่องส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการ
อย่างไรก็ตาม มีรายงานกระแสข่าวแจ้งว่า มีผู้เสียหายบางรายพยายามจะเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมในข้อหาฉ้อโกง แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบางสถานีปฏิเสธไม่รับแจ้งความ โดยอ้างเหตุผลว่า “คดีได้หมดอายุความไปแล้ว”
สำหรับความคืบหน้าในการติดตามตัว อดีตนายก อบต.ควนกาหลง ผู้ต้องหาสำคัญที่ถูกศาลจังหวัดสตูลอนุมัติออกหมายจับรวด 3 หมายจับ ปัจจุบันเวลาล่วงเลยมานานกว่า 10 วันแล้ว แต่ยังคงไร้วี่แววในการเข้ามอบตัวหรือถูกจับกุม
นอกจากนี้มีรายงานจากด้านการข่าวของหน่วยงานความมั่นคงระบุว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ต้องหารายนี้อาจจะอาศัยช่องทางธรรมชาติหลบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งประสานงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาเบาะแสต่อไป
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