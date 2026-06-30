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รปภ. บุกบ้านอินฟลูสาวกลางดึกหวังข่มขืน บริษัทอ้างเหตุยังไม่เกิด บีบรับเงินเยียวยา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 07:44 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 07:44 น.
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รปภ. บุกบ้านอินฟลูสาวกลางดึกหวังข่มขืน บอกชอบอินฟลูสาวมานานแล้ว ด้านบริษัท รปภ. บอกเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น บีบให้รับเงินเยียวยา

ป๋าชู วัดเศวต ได้แจ้งผู้สื่อข่าวว่าหลานสาว อายุ 26 ปี ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ถูก รปภ. ภายในโครงการหมู่บ้านชื่อดัง ที่ตนเองซื้อเพื่ออยู่อาศัย ราคาเกือบ 10 ล้าน ย่านบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี งัดเข้ามาในบ้านกลางดึก โดยมีเจตนาหวังข่มขืนหลานสาวตนเอง

เมื่อถามหาความรับผิดชอบกับโครงการหมู่บ้านกลับโยนให้บริษัทฯ รปภ. รับผิดชอบอย่างเดียว นอกจากนี้บริษัทฯ รปภ. ยังแจ้งว่า “เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น” และข่มขู่ว่าหากไม่รับเงินเยียวยา จำนวน 200,000 บาท ก็จะจ่ายให้ตามที่เสียหายจริงเท่านั้น

อ้างอิงจากอินฟลูเอนเซอร์สาวได้เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 23 มิ.ย. 69 เวลาประมาณ 00.22 น. ขณะตนนอนอยู่บนห้องนอน ได้ยินเสียงสัญญาณกันขโมยดังขึ้น รู้สึกผิดสังเกตจึงเปิดกล้องวงจรปิดดู พบว่ามี รปภ. ของหมู่บ้าน เดินอยู่ภายในบ้านของตนเองที่บริเวณชั้น 1 ตนตกใจจึงรีบปีนออกนอกหน้าต่างชั้น 2 และตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเนื่องจากเสียงสัญญาณกันขโมยดัง ตนจึงรีบโทรศัพท์หานิติบุคคลโครงการเพื่อให้ช่วยเรียก รปภ. อีกคนเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งตอนนั้นอยู่ระหว่างตัดสินใจกระโดดหนีลงมาจากชั้น 2 แต่โชคดีที่ รปภ. อีกคนเข้ามาช่วยทัน ส่วน รปภ. คนที่ก่อเหตุ ก็ได้ปีนหน้าต่างหลบหนีออกไป

ตนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ และไม่เคยเห็นหน้า รปภ. คนที่ก่อเหตุ คาดว่าน่าจะเข้าเวรกะกลางคืน ทราบภายหลังว่าเพิ่งเข้ามาทำงานเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 69 มีเพื่อนบ้านเคยเตือนว่า รปภ. คนที่ก่อเหตุ มีพฤติกรรมแปลกๆ ตนจึงตั้งข้อสงสัยว่าทำไมโครงการถึงไม่สังเกตบ้าง จนปล่อยให้ก่อเหตุบุกเข้ามาภายในบ้านของตนได้ขนาดนี้ ซึ่ง รปภ. คนที่ก่อเหตุ เคยเข้ามาในบ้านตนแล้ว 2-3 ครั้ง ไม่มีวงจรปิด ตนไม่อยากคิดว่าหากคืนนั้นตนเดินลงมาจากห้องนอนเพื่อดื่มน้ำ อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

หลังเกิดเหตุตนยังไม่ได้รับการเยียวยาจากทั้งโครงการหมู่บ้าน หรือบริษัทฯ รปภ. เลย อีกทั้งบริษัทฯ รปภ. แจ้งว่า “เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น” และข่มขู่ว่าหากไม่รับเงินเยียวยา จำนวน 200,000 บาท ก็จะจ่ายให้ตามที่เสียหายจริงเท่านั้น ตนมองว่าไม่ถูกต้อง เพราะตนเลือกซื้อหมู่บ้านราคาเกือบ 10 ล้านบ้าน ย่อมคาดหวังเรื่องความปลอดภัย แต่ รปภ. ในหมู่บ้าน กลับอันตรายเสียเอง หลังจากนี้ตนคงอาศัยอยู่ต่อไปไม่ได้ คาดว่าจะขายบ้านคืนให้โครงการ

ขอบคุณภาพจาก : ป๋าชู วัดเศวต

เบื้องต้น ตนได้เดินทางไปตรวจสุขภาพจิต เนื่องจากตั้งแต่เกิดเหตุมีอาการนอนผวา และหวาดกลัว โดยทางคุณหมอได้สันนิษฐานว่าตนน่าจะเข้าข่ายโรค PTSD หรือโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ และจะนัดตรวจรักษาอาการต่อไปในวันพรุ่งนี้

ขณะที่ ป๋าชู วัดเศวต ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเพิ่งพาหลานสาวไปหาหมอ และมีนัดตรวจสุขภาพจิตอย่างละเอียดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ตนมองว่าโครงการหมู่บ้านควรมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ เพราะบริษัทฯ รปภ. ถูกจ้างผ่านทางโครงการ ที่ผ่านมามีการนัดเจรจากับทางบริษัทฯ รปภ. ถึง 3 ครั้ง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ล่าสุดวันนี้มีนัดเจรจาอีกครั้งเวลา 11.00 น. ทางบริษัทฯ รปภ. ได้ถือวิสาสะเข้ามาที่บ้านหลานสาวของตนก่อนเวลาที่ตนจะเดินทางมาถึง พร้อมยื่นข้อเสนอเงินเยียวยาจำนวนหนึ่ง ซึ่งตนมองว่าโครงการหมู่บ้านมูลค่าหลายร้อยล้าน ลูกบ้านกลับไม่ได้รับความปลอดภัย และถูกคนของโครงการบุกเข้าบ้านยามวิกาล หวังข่มขืน เป็นสิ่งที่อันตราย หลังจากนี้หากทางโครงการหมู่บ้าน และบริษัทฯ รปภ. ไม่สามารถเยียวยาอย่างสมเหตุสมผล ตนจะให้หลานสาวขายบ้านคืนโครงการ พร้อมเรียกร้องเงินที่สูญเสียไป ทั้งค่าผ่อนบ้าน ค่าตกแต่งบิลท์อิน พร้อมดอกเบี้ยอีกด้วย เพราะหลังจากนี้คงทำใจอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปได้ยาก

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบตัว นายบุญเขตต์ รปภ.หมู่บ้าน ที่ก่อเหตุได้แล้ว โดยรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง เนื่องจากชื่นชอบผู้เสียหายมานานแล้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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