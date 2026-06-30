รปภ. บุกบ้านอินฟลูสาวกลางดึกหวังข่มขืน บริษัทอ้างเหตุยังไม่เกิด บีบรับเงินเยียวยา
รปภ. บุกบ้านอินฟลูสาวกลางดึกหวังข่มขืน บอกชอบอินฟลูสาวมานานแล้ว ด้านบริษัท รปภ. บอกเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น บีบให้รับเงินเยียวยา
ป๋าชู วัดเศวต ได้แจ้งผู้สื่อข่าวว่าหลานสาว อายุ 26 ปี ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ถูก รปภ. ภายในโครงการหมู่บ้านชื่อดัง ที่ตนเองซื้อเพื่ออยู่อาศัย ราคาเกือบ 10 ล้าน ย่านบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี งัดเข้ามาในบ้านกลางดึก โดยมีเจตนาหวังข่มขืนหลานสาวตนเอง
เมื่อถามหาความรับผิดชอบกับโครงการหมู่บ้านกลับโยนให้บริษัทฯ รปภ. รับผิดชอบอย่างเดียว นอกจากนี้บริษัทฯ รปภ. ยังแจ้งว่า “เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น” และข่มขู่ว่าหากไม่รับเงินเยียวยา จำนวน 200,000 บาท ก็จะจ่ายให้ตามที่เสียหายจริงเท่านั้น
อ้างอิงจากอินฟลูเอนเซอร์สาวได้เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 23 มิ.ย. 69 เวลาประมาณ 00.22 น. ขณะตนนอนอยู่บนห้องนอน ได้ยินเสียงสัญญาณกันขโมยดังขึ้น รู้สึกผิดสังเกตจึงเปิดกล้องวงจรปิดดู พบว่ามี รปภ. ของหมู่บ้าน เดินอยู่ภายในบ้านของตนเองที่บริเวณชั้น 1 ตนตกใจจึงรีบปีนออกนอกหน้าต่างชั้น 2 และตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเนื่องจากเสียงสัญญาณกันขโมยดัง ตนจึงรีบโทรศัพท์หานิติบุคคลโครงการเพื่อให้ช่วยเรียก รปภ. อีกคนเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งตอนนั้นอยู่ระหว่างตัดสินใจกระโดดหนีลงมาจากชั้น 2 แต่โชคดีที่ รปภ. อีกคนเข้ามาช่วยทัน ส่วน รปภ. คนที่ก่อเหตุ ก็ได้ปีนหน้าต่างหลบหนีออกไป
ตนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ และไม่เคยเห็นหน้า รปภ. คนที่ก่อเหตุ คาดว่าน่าจะเข้าเวรกะกลางคืน ทราบภายหลังว่าเพิ่งเข้ามาทำงานเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 69 มีเพื่อนบ้านเคยเตือนว่า รปภ. คนที่ก่อเหตุ มีพฤติกรรมแปลกๆ ตนจึงตั้งข้อสงสัยว่าทำไมโครงการถึงไม่สังเกตบ้าง จนปล่อยให้ก่อเหตุบุกเข้ามาภายในบ้านของตนได้ขนาดนี้ ซึ่ง รปภ. คนที่ก่อเหตุ เคยเข้ามาในบ้านตนแล้ว 2-3 ครั้ง ไม่มีวงจรปิด ตนไม่อยากคิดว่าหากคืนนั้นตนเดินลงมาจากห้องนอนเพื่อดื่มน้ำ อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
หลังเกิดเหตุตนยังไม่ได้รับการเยียวยาจากทั้งโครงการหมู่บ้าน หรือบริษัทฯ รปภ. เลย อีกทั้งบริษัทฯ รปภ. แจ้งว่า “เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น” และข่มขู่ว่าหากไม่รับเงินเยียวยา จำนวน 200,000 บาท ก็จะจ่ายให้ตามที่เสียหายจริงเท่านั้น ตนมองว่าไม่ถูกต้อง เพราะตนเลือกซื้อหมู่บ้านราคาเกือบ 10 ล้านบ้าน ย่อมคาดหวังเรื่องความปลอดภัย แต่ รปภ. ในหมู่บ้าน กลับอันตรายเสียเอง หลังจากนี้ตนคงอาศัยอยู่ต่อไปไม่ได้ คาดว่าจะขายบ้านคืนให้โครงการ
เบื้องต้น ตนได้เดินทางไปตรวจสุขภาพจิต เนื่องจากตั้งแต่เกิดเหตุมีอาการนอนผวา และหวาดกลัว โดยทางคุณหมอได้สันนิษฐานว่าตนน่าจะเข้าข่ายโรค PTSD หรือโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ และจะนัดตรวจรักษาอาการต่อไปในวันพรุ่งนี้
ขณะที่ ป๋าชู วัดเศวต ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเพิ่งพาหลานสาวไปหาหมอ และมีนัดตรวจสุขภาพจิตอย่างละเอียดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ตนมองว่าโครงการหมู่บ้านควรมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ เพราะบริษัทฯ รปภ. ถูกจ้างผ่านทางโครงการ ที่ผ่านมามีการนัดเจรจากับทางบริษัทฯ รปภ. ถึง 3 ครั้ง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ล่าสุดวันนี้มีนัดเจรจาอีกครั้งเวลา 11.00 น. ทางบริษัทฯ รปภ. ได้ถือวิสาสะเข้ามาที่บ้านหลานสาวของตนก่อนเวลาที่ตนจะเดินทางมาถึง พร้อมยื่นข้อเสนอเงินเยียวยาจำนวนหนึ่ง ซึ่งตนมองว่าโครงการหมู่บ้านมูลค่าหลายร้อยล้าน ลูกบ้านกลับไม่ได้รับความปลอดภัย และถูกคนของโครงการบุกเข้าบ้านยามวิกาล หวังข่มขืน เป็นสิ่งที่อันตราย หลังจากนี้หากทางโครงการหมู่บ้าน และบริษัทฯ รปภ. ไม่สามารถเยียวยาอย่างสมเหตุสมผล ตนจะให้หลานสาวขายบ้านคืนโครงการ พร้อมเรียกร้องเงินที่สูญเสียไป ทั้งค่าผ่อนบ้าน ค่าตกแต่งบิลท์อิน พร้อมดอกเบี้ยอีกด้วย เพราะหลังจากนี้คงทำใจอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปได้ยาก
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบตัว นายบุญเขตต์ รปภ.หมู่บ้าน ที่ก่อเหตุได้แล้ว โดยรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง เนื่องจากชื่นชอบผู้เสียหายมานานแล้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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