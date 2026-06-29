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เพจดังเปิดแชต แอร์สาวการบินไทย อ้างมีคนจ้างให้ขนกระเป๋า ก่อนถูกรวบที่ออสเตรเลีย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 20:08 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 20:08 น.
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เพจ Darkside สายการบิน เปิดแชต แอร์สาวการบินไทย อ้างมีคนจ้างให้ขนกระเป๋า ก่อนถูกรวบที่ออสเตรเลีย ตรวจพบว่าเจอเฮโรอีน

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย และกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลีย เข้าจับกุมหญิงชาวไทย อายุ 26 ปี ซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 สืบเนื่องจากหน้าที่ตรวจค้นว่าพนักงานคนดังกล่าวลักลอบขนเฮโรอีนน้ำหนัก 1 กิโลกรัม มูลค่า 10 ล้านบาท ก่อนที่ในเวลาทางสายการบินไทยจะยอมรับว่าเป็นพนักงานบนเที่ยวบิน TG 465นั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Darkside สายการบิน ได้แชร์ข้อความแชทซึ่งอ้างว่าเป็นแชตของแอร์สาวคนดังกล่าว และบุคคลที่ว่าจ้างหิ้วของ โดยระบุว่า “โลกใบนี้ช่างโหดร้ายนัก เราเองก็ต้องดูแลตัวเอง จริงๆน้องเองอาจจะไม่ทันโลกของโจร แค่ดูชื่อก็น่าจะเออะใจสักนิด “มันคือแป้ง” แต่โลกนี้ไม่ค่อยแฟร์กับคนดีสักเท่าไหร่ เคยได้ยินมีเคสคนแจ้งบริษัทนี่แหละว่ามีลูกเรือรับหิ้วของเปิดเพจฯ ขายเป็นล่ำเป็นสันเพราะไม่อยากให้บริษัทเสียชื่อ สุดท้ายหัวหน้าไปเข้าข้างคนรับหิ้วหาว่าใส่ร้าย ตัวเองโดนบีบให้ออกเฉยเลยก็มีมาแล้ว ดังนั้นอย่าไว้ใจใครนะสาวๆ อยากให้ศุลกากรกำจัดคนพวกนี้ให้หมดๆสักที”

จากการตรวจสอบแชทข้อความพบว่าเป็นข้อความจากคนที่ตั้งชื่อว่าตัวเอง “แป้งที่แปลว่าแป้ง” ได้สอบถามถึงบริการว่ารับหิ้วของจากไทยไปออสเตรเลียหรือไม่ พร้อมถามต่อว่าลงที่เมืองไหนเมลเบิร์นหรือซิดนีย์ พร้อมยังส่งรูปกระเป๋าที่มีลายช้าง และบอกว่าจะขอให้หิ้วกระเป๋าใบนี้

ก่อนหน้านี้ทางสายการบินไทยได้ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการยุติธรรม

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 20:08 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 20:08 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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