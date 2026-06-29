ยืนยันร่างนักบินสูญหาย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องตกที่ลำปางเมื่อ 80 ปีก่อน
สหรัฐฯ ยืนยันพบร่าง ร้อยโท แฟรงคลิน แมคคินนีย์ นักบินสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องตกที่ลำปางเมื่อ 80 ปีก่อน พร้อมขอบคุณทีมค้นหาชาวไทยที่ช่วยทำภารกิจสำเร็จ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok) เผยความสำเร็จในภารกิจค้นหา ร่างทหารที่สูญหาย ถือเป็นการทำตามคำสัญญาของอเมริกาที่ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทีมปฏิบัติการชาวไทยและอเมริกันทำงานร่วมกันจนค้นพบร่างนักบินที่สูญหายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณจุดที่เครื่องบินตกในจังหวัดลำปางเมื่อกว่า 80 ปีที่แล้ว
ล่าสุด สำนักงานค้นหาเชลยศึกและผู้สูญหายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (Defense POW / MIA Accounting Agency: DPAA) ยืนยันการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างเป็นทางการแล้วว่า ร่างที่พบคือ ร้อยโท แฟรงคลิน แมคคินนีย์ สิ้นสุดความคลุมเครือยาวนานกว่า 8 ทศวรรษ และถึงเวลาพาร้อยโทแมคคินนีย์เดินทางกลับสู่ครอบครัว
ทางการสหรัฐฯ ขอบคุณรัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ตลอดจนทีมนักโบราณคดีและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ร่วมปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าหน้าที่ DPAA และทีมจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA)
การดำเนินการค้นหาใช้เวลาหลายเดือน อาสาสมัครชาวไทยและชาวอเมริกันต้องทำงานท่ามกลางโคลนตมในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบาก ความทุ่มเท ความเชี่ยวชาญ และการช่วยเหลืออย่างไม่ย่อท้อของทุกคนช่วยนำความสงบสุขมาสู่ครอบครัวแมคคินนีย์ที่เฝ้าคอยมาตลอดหลายสิบปี สหรัฐอเมริกาจึงขอขอบคุณพันธมิตรชาวไทยสำหรับภารกิจพานักบินกลับบ้านในครั้งนี้
ข้อมูลจาก : U.S. Embassy Bangkok
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