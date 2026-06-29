การบินไทย สั่งหยุดงานแอร์สาว ถูกจับขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย ตั้งกรรมการสอบ 7 วัน
ซีอีโอการบินไทย นายชาย เอี่ยมศิริ สั่งแอร์สาวหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยใน 7 วัน หลังสุนัขดมกลิ่นพบเฮโรอีนในสัมภาระลูกเรือเที่ยวบินไทย-ออสเตรเลีย
การบินไทยสั่งหยุดงานแอร์โฮสเตสทันที หลังถูกจับได้ว่าลักลอบขนเฮโรอีนในสัมภาระระหว่างเที่ยวบินจากไทยไปออสเตรเลีย พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและวินัย กำหนดได้ข้อสรุปภายใน 7 วัน
นายชาย เอี่ยมศิริ ซีอีโอการบินไทย แถลงเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2569 ว่า เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายในสัมภาระของลูกเรือ บริษัทยอมรับว่าผู้ต้องหากระทำความผิดจริง และจะปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายของออสเตรเลียดำเนินไปโดยไม่เข้าไปแทรกแซง พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
การบินไทยสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้ต้องหาทันที พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินัย ให้ได้ข้อสรุปภายใน 7 วัน หากผลสอบยืนยันความผิด บริษัทจะดำเนินการลงโทษสูงสุดด้วยการเลิกจ้าง
นายชายยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ชื่อเสียงของการบินไทยเสียหายอย่างมาก และอาจทำให้ลูกเรือหรือคนไทยที่จะเดินทางเข้าออสเตรเลียต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าแต่ละประเทศจะไม่ตัดสินจากเหตุการณ์เดียว
ซีอีโอการบินไทยระบุว่า บริษัทมีลูกเรือกว่า 4,000 คน และนักบินอีกกว่า 1,000 คน โดยก่อนทุกเที่ยวบินมีการบรีฟข้อบังคับและข้อห้ามเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้ว พร้อมกำชับทุกสายงานให้เข้มงวดกวดขันมากขึ้นหลังเกิดเหตุ โดยย้ำว่าทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- การบินไทย แถลงให้ความร่วมมือเต็มที่ หลังแอร์ถูกรวบที่ออสเตรเลีย ขนเฮโรอีน
- การบินไทยรับ ลูกเรือลอบขนเฮโรอีน ถูกจับที่ออสเตรเลียเป็นพนักงานจริง
- การบินไทย ลดเที่ยวบินช่วงเดือน พ.ค. ทั้งในและนอกประเทศ เซ่นน้ำมันแพง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: