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การบินไทย สั่งหยุดงานแอร์สาว ถูกจับขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย ตั้งกรรมการสอบ 7 วัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 17:25 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 17:25 น.
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ซีอีโอการบินไทย นายชาย เอี่ยมศิริ สั่งแอร์สาวหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยใน 7 วัน หลังสุนัขดมกลิ่นพบเฮโรอีนในสัมภาระลูกเรือเที่ยวบินไทย-ออสเตรเลีย

การบินไทยสั่งหยุดงานแอร์โฮสเตสทันที หลังถูกจับได้ว่าลักลอบขนเฮโรอีนในสัมภาระระหว่างเที่ยวบินจากไทยไปออสเตรเลีย พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและวินัย กำหนดได้ข้อสรุปภายใน 7 วัน

นายชาย เอี่ยมศิริ ซีอีโอการบินไทย แถลงเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2569 ว่า เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายในสัมภาระของลูกเรือ บริษัทยอมรับว่าผู้ต้องหากระทำความผิดจริง และจะปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายของออสเตรเลียดำเนินไปโดยไม่เข้าไปแทรกแซง พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

การบินไทยสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้ต้องหาทันที พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินัย ให้ได้ข้อสรุปภายใน 7 วัน หากผลสอบยืนยันความผิด บริษัทจะดำเนินการลงโทษสูงสุดด้วยการเลิกจ้าง

นายชายยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ชื่อเสียงของการบินไทยเสียหายอย่างมาก และอาจทำให้ลูกเรือหรือคนไทยที่จะเดินทางเข้าออสเตรเลียต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าแต่ละประเทศจะไม่ตัดสินจากเหตุการณ์เดียว

ซีอีโอการบินไทยระบุว่า บริษัทมีลูกเรือกว่า 4,000 คน และนักบินอีกกว่า 1,000 คน โดยก่อนทุกเที่ยวบินมีการบรีฟข้อบังคับและข้อห้ามเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้ว พร้อมกำชับทุกสายงานให้เข้มงวดกวดขันมากขึ้นหลังเกิดเหตุ โดยย้ำว่าทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเอง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 17:25 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 17:25 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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