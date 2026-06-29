ดูบอลสด เนเธอร์แลนด์ พบ โมร็อกโก รอบ 32 ทีมฟุตบอลโลก 2026 พรีวิว-ทายผล

ดวลชะตา 30 มิ.ย. ที่มอนเตร์เรย์ เนเธอร์แลนด์แชมป์กลุ่ม F ปะทะโมร็อกโกรองแชมป์กลุ่ม C แกร่งไม่แพ้ใครในรอบแบ่งกลุ่ม ใครแพ้ กลับบ้าน
เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบโมร็อกโก รอบ 32 ทีมฟุตบอลโลก 2026 คืนวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน (ตามเวลาไทย) ณ สนาม BBVA Stadium เมืองมอนเตร์เรย์ เม็กซิโก เวลาไทย 08.00 น. ใครแพ้จบทัวร์นาเมนต์ ใครชนะผ่านรอบ 16 ทีม
อันดับโลก FIFA
โมร็อกโกอยู่อันดับ 7 ของโลก ส่วนเนเธอร์แลนด์ตามมาอันดับ 8 สองทีมนี้คือคู่แข่งสูสีที่สุดคู่หนึ่งในรอบ 32 ทีม
เส้นทางสู่รอบน็อกเอาต์
เนเธอร์แลนด์ผ่านรอบแบ่งกลุ่ม F มาอย่างไม่แพ้ใคร คว้า 7 คะแนนเต็ม ครองจ่าฝูง เปิดสนามเสมอญี่ปุ่น 2-2 ก่อนถล่มสวีเดน 5-1 และชนะตูนิเซีย 3-1 ทำไปทั้งหมด 10 ประตู 3 นัด
โมร็อกโกเดินทางมาได้ไม่น้อยหน้า เริ่มต้นด้วยการเสมอแชมป์กลุ่ม C อย่างบราซิล 1-1 ก่อนบุกชนะสกอตแลนด์ 1-0 และปิดท้ายถล่มเฮติ 4-2 จบรองแชมป์กลุ่ม C โมร็อกโกยิงไป 6 ประตูใน 3 นัดของฟุตบอลโลก 2026 เท่ากับที่ทำได้ตลอด 7 นัดในกาตาร์ 2022
สถิติ Head to Head
ทั้งสองชาติเคยพบกัน 3 ครั้งในระดับทีมชาติ เนเธอร์แลนด์นำสถิติ 2-1
พบกันครั้งแรกในฟุตบอลโลก 1994 บนแผ่นดินสหรัฐฯ โมร็อกโกขึ้นนำก่อนจาก Hassan Nader แต่เนเธอร์แลนด์พลิกกลับมาชนะ 2-1 ด้วยประตูจาก Ronald de Boer และ Bryan Roy
ปี 1999 โมร็อกโกแก้แค้นได้ในเกมกระชับมิตรที่อาร์นเฮม ชนะ 2-1 ผ่านประตูของ Mustapha Hadji และ Youssef Chippo ขณะที่ Jimmy Floyd Hasselbaink ทำประตูเดียวให้ฝั่งดัตช์
นัดล่าสุดปี 2017 ที่อากาดีร์ เนเธอร์แลนด์เอาชนะ 2-1 อีกครั้ง ทุกนัดในประวัติศาสตร์จบลงด้วยสกอร์ห่างแค่ 1 ประตู — สะท้อนว่านี่คือคู่ปรับที่สูสีมาตลอด
ฟอร์มล่าสุด 5 นัด
เนเธอร์แลนด์: ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิง 13 ประตูใน 6 นัด เฉลี่ย 2.17 ประตูต่อเกม แต่ยังไม่มีนัดใดเลยที่คุมคลีนชีต
โมร็อกโก: ชนะ 4 เสมอ 2 ไม่แพ้ใครใน 6 นัดล่าสุด ยิง 16 ประตู เสียเพียง 4 ประตู คุมคลีนชีตได้ 3 นัด
ตัวผู้เล่นที่ต้องจับตา
เนเธอร์แลนด์
Brian Brobbey กองหน้าของซันเดอร์แลนด์คือหนึ่งในดาวรุ่งที่โดดเด่นที่สุดของทัวร์นาเมนต์นี้ ทำไปแล้ว 3 ประตูจาก 3 นัด ด้วยพละกำลัง การเคลื่อนที่ในกรอบเขต และความเย็นชาหน้าประตู
Tijjani Reijnders และ Ryan Gravenberch คือเครื่องยนต์กลางสนามที่ช่วยเปิดพื้นที่ให้ Cody Gakpo ทางปีก
โมร็อกโก
Ismael Saibari วัย 24 ปี ทำไปแล้ว 3 ประตูใน 3 นัด นับเป็นสถิติสูงสุดของนักเตะโมร็อกโกในฟุตบอลโลกครั้งเดียว หากยิงได้อีก 1 ประตูในนัดนี้ จะเท่าสถิติของ Roger Milla จากแคเมอรูน ในฐานะผู้ทำประตูสูงสุดจากชาติแอฟริกันในฟุตบอลโลกครั้งเดียว
Brahim Díaz ยังคงเป็นตัวสร้างสรรค์หลักของโมร็อกโก ขณะที่ Ayyoub Bouaddi มิดฟิลด์วัยรุ่นจากลีลล์กำลังเป็นที่จับตา
วิเคราะห์เชิงยุทธวิธี
เนเธอร์แลนด์ภายใต้ Koeman เน้นการเปลี่ยนโซนเร็วและดึงแนวรับฝ่ายตรงข้ามให้แตกด้วยการครองเกม ก่อนเปิดให้ปีกทำงาน
โมร็อกโกใช้แท็กติกตั้งรับกลางสนามที่แน่นหนา บีบให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีพื้นที่ในกรอบเขต ก่อนแทงโต้ด้วยความเร็ว
แม้โมร็อกโกยิงประตูน้อยกว่า 4 ลูก แต่ในรอบแบ่งกลุ่ม สร้าง xG สูงกว่าเนเธอร์แลนด์ 6.12 ต่อ 5.23 ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าโมร็อกโกสร้างโอกาสได้มากกว่าที่สกอร์บอก
อัปเดตสถิติน่าสนใจ
- เนเธอร์แลนด์ผ่านรอบน็อกเอาต์มาแล้ว 7 จาก 10 นัดนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก 2010 แต่ 3 จาก 5 นัดล่าสุดต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษ
- โมร็อกโกไม่แพ้ใครในเวลา 90 นาทีมาแล้ว 32 นัดติดต่อกัน
- เนเธอร์แลนด์ไม่เคยแพ้ในเวลาปกติหรือต่อเวลาในฟุตบอลโลก นับตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศปี 2010 ที่แพ้สเปน ไม่แพ้มาแล้ว 15 นัด
- โมร็อกโกเป็นชาติแอฟริกันที่ 3 ที่เข้ารอบน็อกเอาต์ได้ 2 ทัวร์นาเมนต์ติดกัน ต่อจากไนจีเรีย (1994–1998) และกานา (2006–2010)
ทายผลบอล เนเธอร์แลนด์ vs โมร็อกโก
Opta Supercomputer ให้ความน่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ชนะ 47.6% โมร็อกโกชนะ 25.0%
นักวิเคราะห์หลายสำนักมองว่านี่คือเกมที่ปิดยาก Sports Mole คาดโมร็อกโกชนะ 2-1 ขณะที่ ผู้เชี่ยวชาญบางรายชี้ว่าหากเกมยืดเยื้อถึงช่วงท้าย โมร็อกโกมีความได้เปรียบด้านความกระชับและโครงสร้างทีม
ทั้งสองทีมเคยชนะกันมาแล้วในสนามนี้ของประวัติศาสตร์ ทุกนัดจบแค่ประตูเดียว คืนนี้น่าจะไม่ต่างกัน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Opta Analyst
- Goal.com
- Sports Mole
- ESPN — FIFA Rankings
- ESPN — Match Preview
- Khel Now — H2H History
- beIN Sports
- Racing Post
ติดตาม The Thaiger บน Google News: