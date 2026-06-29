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ดูบอลสด เนเธอร์แลนด์ พบ โมร็อกโก รอบ 32 ทีมฟุตบอลโลก 2026 พรีวิว-ทายผล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 18:05 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 17:21 น.
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ดูบอลสด เนเธอร์แลนด์ พบ โมร็อกโก รอบ 32 ทีมฟุตบอลโลก 2026 พรีวิว-ทายผล

ดวลชะตา 30 มิ.ย. ที่มอนเตร์เรย์ เนเธอร์แลนด์แชมป์กลุ่ม F ปะทะโมร็อกโกรองแชมป์กลุ่ม C แกร่งไม่แพ้ใครในรอบแบ่งกลุ่ม ใครแพ้ กลับบ้าน

เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบโมร็อกโก รอบ 32 ทีมฟุตบอลโลก 2026 คืนวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน (ตามเวลาไทย) ณ สนาม BBVA Stadium เมืองมอนเตร์เรย์ เม็กซิโก เวลาไทย 08.00 น. ใครแพ้จบทัวร์นาเมนต์ ใครชนะผ่านรอบ 16 ทีม

อันดับโลก FIFA

โมร็อกโกอยู่อันดับ 7 ของโลก ส่วนเนเธอร์แลนด์ตามมาอันดับ 8 สองทีมนี้คือคู่แข่งสูสีที่สุดคู่หนึ่งในรอบ 32 ทีม

เส้นทางสู่รอบน็อกเอาต์

เนเธอร์แลนด์ผ่านรอบแบ่งกลุ่ม F มาอย่างไม่แพ้ใคร คว้า 7 คะแนนเต็ม ครองจ่าฝูง เปิดสนามเสมอญี่ปุ่น 2-2 ก่อนถล่มสวีเดน 5-1 และชนะตูนิเซีย 3-1 ทำไปทั้งหมด 10 ประตู 3 นัด

โมร็อกโกเดินทางมาได้ไม่น้อยหน้า เริ่มต้นด้วยการเสมอแชมป์กลุ่ม C อย่างบราซิล 1-1 ก่อนบุกชนะสกอตแลนด์ 1-0 และปิดท้ายถล่มเฮติ 4-2 จบรองแชมป์กลุ่ม C โมร็อกโกยิงไป 6 ประตูใน 3 นัดของฟุตบอลโลก 2026 เท่ากับที่ทำได้ตลอด 7 นัดในกาตาร์ 2022

โคดี้ กักโป นักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ปรบมือให้แฟนๆ ขณะเดินออกจากสนามหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก กลุ่ม F ระหว่างตูนิเซียและเนเธอร์แลนด์ ที่เมืองแคนซัสซิตี้ รัฐมิสซูรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Ed Zurga)
โคดี้ กักโป นักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ปรบมือให้แฟนๆ ขณะเดินออกจากสนามหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก กลุ่ม F ระหว่างตูนิเซียและเนเธอร์แลนด์ ที่เมืองแคนซัสซิตี้ รัฐมิสซูรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Ed Zurga)

สถิติ Head to Head

ทั้งสองชาติเคยพบกัน 3 ครั้งในระดับทีมชาติ เนเธอร์แลนด์นำสถิติ 2-1

พบกันครั้งแรกในฟุตบอลโลก 1994 บนแผ่นดินสหรัฐฯ โมร็อกโกขึ้นนำก่อนจาก Hassan Nader แต่เนเธอร์แลนด์พลิกกลับมาชนะ 2-1 ด้วยประตูจาก Ronald de Boer และ Bryan Roy

ปี 1999 โมร็อกโกแก้แค้นได้ในเกมกระชับมิตรที่อาร์นเฮม ชนะ 2-1 ผ่านประตูของ Mustapha Hadji และ Youssef Chippo ขณะที่ Jimmy Floyd Hasselbaink ทำประตูเดียวให้ฝั่งดัตช์

นัดล่าสุดปี 2017 ที่อากาดีร์ เนเธอร์แลนด์เอาชนะ 2-1 อีกครั้ง ทุกนัดในประวัติศาสตร์จบลงด้วยสกอร์ห่างแค่ 1 ประตู — สะท้อนว่านี่คือคู่ปรับที่สูสีมาตลอด

ฟอร์มล่าสุด 5 นัด

เนเธอร์แลนด์: ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิง 13 ประตูใน 6 นัด เฉลี่ย 2.17 ประตูต่อเกม แต่ยังไม่มีนัดใดเลยที่คุมคลีนชีต

โมร็อกโก: ชนะ 4 เสมอ 2 ไม่แพ้ใครใน 6 นัดล่าสุด ยิง 16 ประตู เสียเพียง 4 ประตู คุมคลีนชีตได้ 3 นัด

ตัวผู้เล่นที่ต้องจับตา

เนเธอร์แลนด์

Brian Brobbey กองหน้าของซันเดอร์แลนด์คือหนึ่งในดาวรุ่งที่โดดเด่นที่สุดของทัวร์นาเมนต์นี้ ทำไปแล้ว 3 ประตูจาก 3 นัด ด้วยพละกำลัง การเคลื่อนที่ในกรอบเขต และความเย็นชาหน้าประตู

Tijjani Reijnders และ Ryan Gravenberch คือเครื่องยนต์กลางสนามที่ช่วยเปิดพื้นที่ให้ Cody Gakpo ทางปีก

โมร็อกโก

Ismael Saibari วัย 24 ปี ทำไปแล้ว 3 ประตูใน 3 นัด นับเป็นสถิติสูงสุดของนักเตะโมร็อกโกในฟุตบอลโลกครั้งเดียว หากยิงได้อีก 1 ประตูในนัดนี้ จะเท่าสถิติของ Roger Milla จากแคเมอรูน ในฐานะผู้ทำประตูสูงสุดจากชาติแอฟริกันในฟุตบอลโลกครั้งเดียว

Brahim Díaz ยังคงเป็นตัวสร้างสรรค์หลักของโมร็อกโก ขณะที่ Ayyoub Bouaddi มิดฟิลด์วัยรุ่นจากลีลล์กำลังเป็นที่จับตา

วิเคราะห์เชิงยุทธวิธี

เนเธอร์แลนด์ภายใต้ Koeman เน้นการเปลี่ยนโซนเร็วและดึงแนวรับฝ่ายตรงข้ามให้แตกด้วยการครองเกม ก่อนเปิดให้ปีกทำงาน

โมร็อกโกใช้แท็กติกตั้งรับกลางสนามที่แน่นหนา บีบให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีพื้นที่ในกรอบเขต ก่อนแทงโต้ด้วยความเร็ว

แม้โมร็อกโกยิงประตูน้อยกว่า 4 ลูก แต่ในรอบแบ่งกลุ่ม สร้าง xG สูงกว่าเนเธอร์แลนด์ 6.12 ต่อ 5.23 ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าโมร็อกโกสร้างโอกาสได้มากกว่าที่สกอร์บอก

อัปเดตสถิติน่าสนใจ

  • เนเธอร์แลนด์ผ่านรอบน็อกเอาต์มาแล้ว 7 จาก 10 นัดนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก 2010 แต่ 3 จาก 5 นัดล่าสุดต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษ
  • โมร็อกโกไม่แพ้ใครในเวลา 90 นาทีมาแล้ว 32 นัดติดต่อกัน
  • เนเธอร์แลนด์ไม่เคยแพ้ในเวลาปกติหรือต่อเวลาในฟุตบอลโลก นับตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศปี 2010 ที่แพ้สเปน ไม่แพ้มาแล้ว 15 นัด
  • โมร็อกโกเป็นชาติแอฟริกันที่ 3 ที่เข้ารอบน็อกเอาต์ได้ 2 ทัวร์นาเมนต์ติดกัน ต่อจากไนจีเรีย (1994–1998) และกานา (2006–2010)
อัชราฟ ฮาคิมี่ (กลาง) นักฟุตบอลทีมชาติโมร็อกโก วอร์มร่างกายระหว่างการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 32 ทีมสุดท้ายกับเนเธอร์แลนด์ ที่เมืองมอนเตร์เรย์ ประเทศเม็กซิโก ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Dolores Ochoa)
อัชราฟ ฮาคิมี่ (กลาง) นักฟุตบอลทีมชาติโมร็อกโก วอร์มร่างกายระหว่างการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 32 ทีมสุดท้ายกับเนเธอร์แลนด์ ที่เมืองมอนเตร์เรย์ ประเทศเม็กซิโก ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Dolores Ochoa)

ทายผลบอล เนเธอร์แลนด์ vs โมร็อกโก

Opta Supercomputer ให้ความน่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ชนะ 47.6% โมร็อกโกชนะ 25.0%

นักวิเคราะห์หลายสำนักมองว่านี่คือเกมที่ปิดยาก Sports Mole คาดโมร็อกโกชนะ 2-1 ขณะที่ ผู้เชี่ยวชาญบางรายชี้ว่าหากเกมยืดเยื้อถึงช่วงท้าย โมร็อกโกมีความได้เปรียบด้านความกระชับและโครงสร้างทีม

ทั้งสองทีมเคยชนะกันมาแล้วในสนามนี้ของประวัติศาสตร์ ทุกนัดจบแค่ประตูเดียว คืนนี้น่าจะไม่ต่างกัน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 18:05 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 17:21 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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