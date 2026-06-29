ชาเลนจ์สยอง! เด็ก 15 กินยาแก้แพ้ มีอาการชัก ก่อนดับสลด พ่อใจสลายเห็นลูกทรมาน
อุทาหรณ์! เด็กสาววัย 15 ปี ทำชาเลนจ์กินยาแก้แพ้เกินขนาด มีอาการชักรักษาตัวในรพ. ก่อนเสียชีวิต พ่อเตือนผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด หวั่นเกิดเหตุสลดซ้ำ
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานกรณีของ ลีอาห์ เพรสสัน เด็กสาววัย 15 ปี จากรัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา เสียชีวิตหลังเข้าร่วมเทรนด์ออนไลน์ “เบนาดริล ชาเลนจ์” (Benadryl challenge) โดยผู้ร่วมทำชาเลนจ์จะกินยาแก้แพ้เบนาดริล (Benadryl) หรือชื่อสามัญทางยา คือไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) ในปริมาณมากเพื่อให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มและภาพหลอน เทรนด์นี้เริ่มปรากฏให้เห็นครั้งแรกในปี 2020 และกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ลีอาห์มีอาการชักต่อเนื่องจากฤทธิ์ยาที่กินเข้าไปและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ขณะที่ ริชาร์ด พ่อของลีอาห์เปิดใจขณะเฝ้าไข้ว่าลีอาห์เป็นเด็กดีและอยากโด่งดังบน TikTok เขารู้สึกเจ็บปวดมากที่เห็นลูกสาวนอนไม่ได้สติเพราะทำชาเลนจ์ที่ไม่มีใครห้าม
ในเวลาต่อมาครอบครัวออกมายืนยันว่าลีอาห์เสียชีวิตแล้ว พร้อมโพสต์ข้อความขอบคุณทุกกำลังใจ คำอธิษฐาน และความรักที่ทุกคนมอบให้ลีอาห์ ความกรุณาของทุกคนมีความหมายเกินกว่าจะอธิบายเป็นคำพูดได้
ริชาร์ดเตือนผู้ปกครองคนอื่นให้ตระหนักถึงอันตรายของชาเลนจ์ออนไลน์ พ่อแม่ควรให้ความรู้ลูกหลานเกี่ยวกับเรื่องนี้ ชาเลนจ์เหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระ เด็กต้องได้รับคำแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดซ้ำอีก
ขณะที่ นพ.ไรอัน บราวน์ ระบุว่าแพทย์ทราบเทรนด์นี้และมองว่าเป็นพฤติกรรมอันตรายมาก การกินยาเบนาดริลเกินขนาดทำให้เกิดอาการชักและหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจทำให้หัวใจหยุดเต้น เลือดไม่ไปเลี้ยงสมอง และทำให้สมองตายในที่สุด ปกติยาเบนาดริลใช้รักษาอาการแพ้และไข้หวัดเมื่อกินในปริมาณที่เหมาะสม
แพทย์แนะนำให้ผู้ปกครองสังเกตอาการผิดปกติของเด็กและตรวจดูรอบบริเวณว่ามีขวดยาเปล่าหรือเบาะแสอื่นตกอยู่หรือไม่ เพื่อหาสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้น
ด้านโฆษก TikTok ชี้แจงว่า เนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรมอันตรายขัดต่อหลักเกณฑ์ของชุมชน แพลตฟอร์มจะดำเนินการลบวิดีโอทันที ระบบจะไม่แสดงผลการค้นหาวิดีโอชาเลนจ์อันตราย แต่จะนำทางผู้ใช้งานไปยังหน้าศูนย์ความปลอดภัยออนไลน์ (Challenges Safety Center) แทน
ข้อมูลจาก : thesun
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