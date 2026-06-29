ดูบอลสด เยอรมนี พบ ปารากวัย รอบ 32 ทีม ฟุตบอลโลก 2026 พรีวิว สถิติ ทายผล

เยอรมนีอันดับ 10 โลก ลงสนามกิลเลตต์ สเตเดี้ยม บอสตัน คืนวันจันทร์ที่ 30 มิ.ย. 03.30 น. ตามเวลาไทย พบปารากวัยอันดับ 41 ที่ผ่านมาในฐานะทีมอันดับ 3
เยอรมนีและปารากวัยชนกันคืนวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2569 เวลา 03.30 น. ตามเวลาไทย ในรอบ 32 ทีม ฟุตบอลโลก 2026 ที่กิลเลตต์ สเตเดี้ยม เมืองฟอกซ์โบโร รัฐแมสซาชูเซตส์ ผู้ชนะไปต่อรอบ 16 ทีม ผู้แพ้กลับบ้าน
อันดับโลก FIFA
เยอรมนีอยู่อันดับ 10 ของโลก ส่วนปารากวัยอยู่อันดับ 41 ช่องว่าง 31 อันดับบอกทุกอย่างในแง่ตัวเลข แต่ฟุตบอลโลกไม่ได้ตัดสินกันที่กระดาษ
ผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม
เยอรมนี — จบกลุ่ม E อันดับ 1
เยอรมนีเปิดบ้านทุบกูราเซา 7-1 และเฉือนไอวอรีโคสต์ 2-1 ก่อนแพ้เอกวาดอร์ 1-2 ในนัดสุดท้าย แม้ผลแพ้นั้นไม่มีผลต่อการผ่านรอบ รวมทำได้ 10 ประตูใน 3 เกม แต่ก็เสีย 3 ประตูจากเกมที่เหมือนปล่อยมือ
ปารากวัย — จบกลุ่ม D อันดับ 3
ปารากวัยพ่ายสหรัฐฯ เจ้าภาพ 1-4 ในนัดแรก ก่อนสกัดตุรกีได้ 1-0 แล้วเสมอออสเตรเลีย 0-0 ผ่านมาด้วยสถานะทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุด 4 แต้มจาก 3 เกม พอแล้วในสถานการณ์ที่ตึงมาก
Head to Head — สถิติพบกัน
สองทีมเจอกันเป็นทางการ 2 ครั้ง ครั้งแรกในฟุตบอลโลก 2002 เยอรมนีชนะ 1-0 ครั้งล่าสุดคือกระชับมิตรปี 2013 เสมอกัน 3-3 เยอรมนีมี 1 ชนะ 1 เสมอ ยังไม่เคยแพ้
ทั้งสองทีมเคยชนกันรอบ 16 ทีมในปี 2002 มาแล้วด้วย — ครั้งนี้เป็นรอบ 32 ทีม โจทย์คล้ายกัน
ทีมและแนวรับ-รุก
เยอรมนี ของโค้ช จูเลียน นาเกลส์มันน์ วางระบบ 4-2-3-1 ที่หน้าสาม ไวร์ตซ์–มูเซียลา–ซาเน สนับสนุน ไค ฮาแวร์ตซ์ที่ปลายแถว
ผู้เล่นที่ขาดนัดนี้คือ นิโก้ ชล็อตเทอร์เบค กองหลังที่บาดเจ็บเอ็นเข่าตั้งแต่เกมไอวอรีโคสต์ อันโตนิโอ รือดิเกอร์ขึ้นมาแทนคู่กับโจนาธาน ทาห์ ส่วน นาธาเนียล บราวน์ที่พลาดเกมเอกวาดอร์เพราะบาดเจ็บกล้ามเนื้อ คาดว่าฟิตกลับมาลงสนามตั้งแต่นาทีแรก
ปารากวัย ของโค้ช กุสตาโว อัลฟาโร เล่นรับแน่น ล็อกพื้นที่กลาง รอฉวยโอกาสโต้
ดิเอโก โกเมซ โดนใบเหลืองใบที่สองสะสม ต้องหยุดเล่นนัดนี้ ซึ่งถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เพราะเขาเป็นผู้เล่นกุญแจในแดนกลาง นอกจากนี้ มิเกล อัลมีรอนถูกไล่ออกสนามในเกมตุรกี แต่กลับมาได้ในนัดนี้
จุดชี้ขาดระหว่าง เยอรมนี ปารากวัย
เยอรมนีต้องการพื้นที่ หน้าสาม ไวร์ตซ์–มูเซียลา–ซาเน เล่นสนุกที่สุดเมื่อมีพื้นที่วิ่งและเปิดบอล ปัญหาคือปารากวัยไม่เปิดให้
ปารากวัยทำได้เพียง 1.1 xG รวมทั้ง 3 เกม สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาทำประตูได้ยากมาก แต่กำแพงรับที่แน่นทำให้ตุรกีและออสเตรเลียทำประตูไม่ได้เลย
หากปารากวัยจะหวังเฉือนประตู เอนซิโซคือผู้เล่นที่น่าจับตามากที่สุด โดยเฉพาะหากเขาได้พื้นที่วิ่งทะลุช่องหลังเยอรมนีที่บางครั้งเปิดไว้เมื่อบุกหนัก
ทายผล เยอรมนี พบ ปารากวัย
ความน่าจะเป็นที่นักวิเคราะห์ประเมิน: เยอรมนีชนะ 71.6% — เสมอ 18.3% — ปารากวัยชนะ 10.1%
สถิติชี้ว่าเยอรมนีควรผ่านได้ไม่ยาก แต่ปารากวัยพิสูจน์แล้วว่าล็อกเกมรับได้ดี เกมนี้อาจตึงกว่าที่ตัวเลขบอก ผลทาย: เยอรมนีชนะ 2-0
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ข้อมูลอ้างอิง
- Sports Mole – Germany vs Paraguay Preview
- Goal.com – Germany vs Paraguay World Cup 2026
- ESPN – Germany vs Paraguay Kickoff & Lineups
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