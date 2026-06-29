ข่าวกีฬาฟุตบอลฟุตบอลโลก

ดูบอลสด เยอรมนี พบ ปารากวัย รอบ 32 ทีม ฟุตบอลโลก 2026 พรีวิว สถิติ ทายผล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 17:20 น.
53
ดูบอลสด เยอรมนี พบ ปารากวัย รอบ 32 ทีม ฟุตบอลโลก 2026 พรีวิว สถิติ ทายผล

เยอรมนีอันดับ 10 โลก ลงสนามกิลเลตต์ สเตเดี้ยม บอสตัน คืนวันจันทร์ที่ 30 มิ.ย. 03.30 น. ตามเวลาไทย พบปารากวัยอันดับ 41 ที่ผ่านมาในฐานะทีมอันดับ 3

เยอรมนีและปารากวัยชนกันคืนวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2569 เวลา 03.30 น. ตามเวลาไทย ในรอบ 32 ทีม ฟุตบอลโลก 2026 ที่กิลเลตต์ สเตเดี้ยม เมืองฟอกซ์โบโร รัฐแมสซาชูเซตส์ ผู้ชนะไปต่อรอบ 16 ทีม ผู้แพ้กลับบ้าน

อันดับโลก FIFA

เยอรมนีอยู่อันดับ 10 ของโลก ส่วนปารากวัยอยู่อันดับ 41 ช่องว่าง 31 อันดับบอกทุกอย่างในแง่ตัวเลข แต่ฟุตบอลโลกไม่ได้ตัดสินกันที่กระดาษ

ผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม

เยอรมนี — จบกลุ่ม E อันดับ 1

เยอรมนีเปิดบ้านทุบกูราเซา 7-1 และเฉือนไอวอรีโคสต์ 2-1 ก่อนแพ้เอกวาดอร์ 1-2 ในนัดสุดท้าย แม้ผลแพ้นั้นไม่มีผลต่อการผ่านรอบ รวมทำได้ 10 ประตูใน 3 เกม แต่ก็เสีย 3 ประตูจากเกมที่เหมือนปล่อยมือ

ปารากวัย — จบกลุ่ม D อันดับ 3

ปารากวัยพ่ายสหรัฐฯ เจ้าภาพ 1-4 ในนัดแรก ก่อนสกัดตุรกีได้ 1-0 แล้วเสมอออสเตรเลีย 0-0 ผ่านมาด้วยสถานะทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุด 4 แต้มจาก 3 เกม พอแล้วในสถานการณ์ที่ตึงมาก

ไค ฮาแวร์ตซ์ นักฟุตบอลทีมชาติเยอรมนี เข้าร่วมการแถลงข่าว ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 32 ทีมสุดท้าย ระหว่างเยอรมนีกับปารากวัย ที่เมืองฟ็อกซ์โบโร รัฐแมสซาชูเซตส์ ใกล้บอสตัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Martin Meissner)
ไค ฮาแวร์ตซ์ นักฟุตบอลทีมชาติเยอรมนี เข้าร่วมการแถลงข่าว ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 32 ทีมสุดท้าย ระหว่างเยอรมนีกับปารากวัย ที่เมืองฟ็อกซ์โบโร รัฐแมสซาชูเซตส์ ใกล้บอสตัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Martin Meissner)

Head to Head — สถิติพบกัน

สองทีมเจอกันเป็นทางการ 2 ครั้ง ครั้งแรกในฟุตบอลโลก 2002 เยอรมนีชนะ 1-0 ครั้งล่าสุดคือกระชับมิตรปี 2013 เสมอกัน 3-3 เยอรมนีมี 1 ชนะ 1 เสมอ ยังไม่เคยแพ้

ทั้งสองทีมเคยชนกันรอบ 16 ทีมในปี 2002 มาแล้วด้วย — ครั้งนี้เป็นรอบ 32 ทีม โจทย์คล้ายกัน

ทีมและแนวรับ-รุก

เยอรมนี ของโค้ช จูเลียน นาเกลส์มันน์ วางระบบ 4-2-3-1 ที่หน้าสาม ไวร์ตซ์–มูเซียลา–ซาเน สนับสนุน ไค ฮาแวร์ตซ์ที่ปลายแถว

ผู้เล่นที่ขาดนัดนี้คือ นิโก้ ชล็อตเทอร์เบค กองหลังที่บาดเจ็บเอ็นเข่าตั้งแต่เกมไอวอรีโคสต์ อันโตนิโอ รือดิเกอร์ขึ้นมาแทนคู่กับโจนาธาน ทาห์ ส่วน นาธาเนียล บราวน์ที่พลาดเกมเอกวาดอร์เพราะบาดเจ็บกล้ามเนื้อ คาดว่าฟิตกลับมาลงสนามตั้งแต่นาทีแรก

ปารากวัย ของโค้ช กุสตาโว อัลฟาโร เล่นรับแน่น ล็อกพื้นที่กลาง รอฉวยโอกาสโต้

ดิเอโก โกเมซ โดนใบเหลืองใบที่สองสะสม ต้องหยุดเล่นนัดนี้ ซึ่งถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เพราะเขาเป็นผู้เล่นกุญแจในแดนกลาง นอกจากนี้ มิเกล อัลมีรอนถูกไล่ออกสนามในเกมตุรกี แต่กลับมาได้ในนัดนี้

จุดชี้ขาดระหว่าง เยอรมนี ปารากวัย

เยอรมนีต้องการพื้นที่ หน้าสาม ไวร์ตซ์–มูเซียลา–ซาเน เล่นสนุกที่สุดเมื่อมีพื้นที่วิ่งและเปิดบอล ปัญหาคือปารากวัยไม่เปิดให้

ปารากวัยทำได้เพียง 1.1 xG รวมทั้ง 3 เกม สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาทำประตูได้ยากมาก แต่กำแพงรับที่แน่นทำให้ตุรกีและออสเตรเลียทำประตูไม่ได้เลย

หากปารากวัยจะหวังเฉือนประตู เอนซิโซคือผู้เล่นที่น่าจับตามากที่สุด โดยเฉพาะหากเขาได้พื้นที่วิ่งทะลุช่องหลังเยอรมนีที่บางครั้งเปิดไว้เมื่อบุกหนัก

นักเตะทีมชาติปารากวัยกำลังวอร์มร่างกายระหว่างการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 32 ทีมสุดท้ายระหว่างเยอรมนีและปารากวัย ที่เมืองฟ็อกซ์โบโร รัฐแมสซาชูเซตส์ ใกล้บอสตัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Martin Meissner)
นักเตะทีมชาติปารากวัยกำลังวอร์มร่างกายระหว่างการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 32 ทีมสุดท้ายระหว่างเยอรมนีและปารากวัย ที่เมืองฟ็อกซ์โบโร รัฐแมสซาชูเซตส์ ใกล้บอสตัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Martin Meissner)

ทายผล เยอรมนี พบ ปารากวัย

ความน่าจะเป็นที่นักวิเคราะห์ประเมิน: เยอรมนีชนะ 71.6% — เสมอ 18.3% — ปารากวัยชนะ 10.1%

สถิติชี้ว่าเยอรมนีควรผ่านได้ไม่ยาก แต่ปารากวัยพิสูจน์แล้วว่าล็อกเกมรับได้ดี เกมนี้อาจตึงกว่าที่ตัวเลขบอก ผลทาย: เยอรมนีชนะ 2-0

ดูบอลสดได้ที่ไหน

ถ่ายทอดสดผ่าน True ID, Workpoint และแพลตฟอร์มที่มีลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ในไทย เช็กผลสดได้ที่ FIFA และ ESPN

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูบอลสด เนเธอร์แลนด์ พบ โมร็อกโก รอบ 32 ทีมฟุตบอลโลก 2026 พรีวิว-ทายผล ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เนเธอร์แลนด์ พบ โมร็อกโก รอบ 32 ทีมฟุตบอลโลก 2026 พรีวิว-ทายผล

1 นาที ที่แล้ว
สหรัฐยืนยันพบร่าง ร้อยโท แมคคินนีย์ นักบินสงครามโลกครั้งที่ 2 ข่าวต่างประเทศ

ยืนยันร่างนักบินสูญหาย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องตกที่ลำปางเมื่อ 80 ปีก่อน

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

การบินไทย สั่งหยุดงานแอร์สาว ถูกจับขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย ตั้งกรรมการสอบ 7 วัน

41 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด เยอรมนี พบ ปารากวัย รอบ 32 ทีม ฟุตบอลโลก 2026 พรีวิว สถิติ ทายผล ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เยอรมนี พบ ปารากวัย รอบ 32 ทีม ฟุตบอลโลก 2026 พรีวิว สถิติ ทายผล

47 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด บราซิล พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีมสุดท้าย ข่าวกีฬา

ดูบอลสด บราซิล พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีมสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ด &quot;แม่จำเนียร&quot; งวด 1 ก.ค. 2569 เปิด 10 อันดับเลขขายดีเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

ส่องเลขเด็ด “แม่จำเนียร” งวด 1 ก.ค. 2569 เปิด 10 อันดับเลขขายดีเกลี้ยงแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ติณติณจับท้องฟารีดา พร้อมบอกรัก บันเทิง

คลิปนาที ติณติณจับท้อง ‘ฟารีดา’ ลูกสาวดิ้นใส่ บอกรักสั้น ๆ เผยชื่อน่ารักมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
FazWaz เปิดตัว “FazWaz Premium” เชื่อมผู้ซื้อ 1.2 ล้านคนทั่วโลก เพิ่มโอกาสเจ้าของอสังหาฯ ไทยปิดดีลไวใน 90 วัน ข่าวธุรกิจ

FazWaz เปิดตัว “FazWaz Premium” เชื่อมผู้ซื้อ 1.2 ล้านคนทั่วโลก เพิ่มโอกาสเจ้าของอสังหาฯ ไทยปิดดีลไวใน 90 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟารีดาเปลี่ยนใจยอมให้ติณติณ บันเทิง

รู้สาเหตุ ฟารีดา เปลี่ยนใจให้ ติณติณ ช่วยเลี้ยงลูก ไม่อยากให้มีปมเหมือนตนเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฉาวถึงสื่อนอก SCMP ตีข่าวโกงสอบท้องถิ่นไทย แก้คะแนน 3,000 ชุด แลกเงินหลักแสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การบินไทย แถลงให้ความร่วมมือเต็มที่ หลังแอร์ถูกรวบที่ออสเตรเลีย ขนเฮโรอีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายนิติกรเอาผิด “CSI LA” พาดพิงเมีย ปมโกงสอบท้องถิ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนด่วน! เหลือ 2 วัน ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ไม่หมดริบเงินคืน ไม่ทบยอด เศรษฐกิจ

เตือนด่วน! เหลือวันเดียว ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ไม่หมดริบเงินคืน ไม่ทบยอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ติณติณ ยอมรับโกรธ ฟารีดา ครอบครัว-คนสนิทกระทบหนัก บันเทิง

ติณติณ ยอมรับโกรธ ฟารีดา ทำครอบครัวเดือดร้อน ขอโฟกัสลูกอย่างเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

แฉ 66 เทศบาลใช้ไฟฟรี ผลักภาระประชาชนนาน 30 ปี ปีละ 2.58 หมื่นล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟารีดา-ติณติณ เจอหน้าครั้งแรกในโหนกระแส บันเทิง

เจอหน้าครั้งแรก! ฟารีดา-ติณติณ หลัง DNA ยืนยัน อนาคตถ้าลูกเห็นข่าว จะบอกความจริง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สารวัตรเพียว เผยเคยบอกพรรคแล้วว่า ไม่ต้องส่งคนชิงเก้าอี้ผู้ว่า ยอมรับผิดหวังผลเลือกตั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่ม 1 ก.ค. นี้ ไทยช่วยไทยพลัส ลด 60% ค่าตั๋วรถไฟ ทุกขบวนทุกชั้น เศรษฐกิจ

เริ่ม 1 ก.ค. นี้ ไทยช่วยไทยพลัส ลด 60% ค่าตั๋วรถไฟ ทุกขบวนทุกชั้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวจีน ระดับ 5.5 ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย แจ้งเตือนภัยระดับสาม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

การบินไทยรับ ลูกเรือลอบขนเฮโรอีน ถูกจับที่ออสเตรเลียเป็นพนักงานจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอาญาพิพากษาจำคุก ทนายกุ้ง 1 ปี ปรับ 1 แสน โทษรอลงอาญา 2 ปี คดี ปู มัณฑนา ข่าวดารา

ศาลสั่งจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 รอลงอาญา ‘ทนายกุ้ง’ คดีหมิ่นประมาท ‘ปู มัณฑนา’

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัด กทม. สรุปตัวเลขเลือกตั้งผู้ว่า กทม. “ชัชชาติ” ชนะขาด รับรองผลใน 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อน้องไบร์สูญเสียลูกชาย ข่าว

พ่อน้องไบร์ เหยื่อไฟดูดดับ เปิดใจเศร้า 14 ปีอยู่ด้วยกันทั้งชีวิต ไม่ทันเห็นลูกทำตามฝัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน! เนื้องอกในไขสันหลัง โรคร้ายพรากชีวิตนัท Leisure Projects วัย 38 ปี สัญญาณสุขภาพที่หลายคนเข้าใจผิด ข่าว

เตือน! เนื้องอกในไขสันหลัง โรคร้ายพรากชีวิตนัท Leisure Projects วัย 38 ปี สัญญาณสุขภาพที่หลายคนเข้าใจผิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลพิพากษาจำคุก “เปรี้ยว” 7 ปี 6 เดือน แม่หลอกลูก 13 ทำงานร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 17:20 น.
53
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สหรัฐยืนยันพบร่าง ร้อยโท แมคคินนีย์ นักบินสงครามโลกครั้งที่ 2

ยืนยันร่างนักบินสูญหาย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องตกที่ลำปางเมื่อ 80 ปีก่อน

เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2569

การบินไทย สั่งหยุดงานแอร์สาว ถูกจับขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย ตั้งกรรมการสอบ 7 วัน

เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2569
ส่องเลขเด็ด &quot;แม่จำเนียร&quot; งวด 1 ก.ค. 2569 เปิด 10 อันดับเลขขายดีเกลี้ยงแผง

ส่องเลขเด็ด “แม่จำเนียร” งวด 1 ก.ค. 2569 เปิด 10 อันดับเลขขายดีเกลี้ยงแผง

เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2569
ติณติณจับท้องฟารีดา พร้อมบอกรัก

คลิปนาที ติณติณจับท้อง ‘ฟารีดา’ ลูกสาวดิ้นใส่ บอกรักสั้น ๆ เผยชื่อน่ารักมาก

เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2569
Back to top button