ดูบอลสด บราซิล พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีมสุดท้าย

บราซิลอันดับ 6 โลกลุยนอกรอบแกร่งหลังจอดกลุ่ม C อันดับ 1 ส่วนญี่ปุ่นอันดับ 17 ยังไม่เคยผ่านรอบ 32 สำเร็จ เจอกันที่ NRG Stadium ฮิวสตัน คืนวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน เวลา 00.00 น. ตามเวลาไทย
บราซิล ชาติแชมป์โลก 5 สมัย ลงสนามรอบ 32 ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้เวลา 00.00 น. ตามเวลาไทย เพื่อพบกับ ญี่ปุ่น ซามูไรบลู ที่ NRG Stadium เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ผู้ชนะไปต่อรอบ 16 ทีม ผู้แพ้กลับบ้าน
อันดับโลก FIFA (ข้อมูล ณ 11 มิถุนายน 2026)
บราซิลเข้าสู่เกมนี้ในฐานะทีมอันดับสูงกว่า โดยอยู่ที่อันดับ 5 ของโลก ส่วนญี่ปุ่นนั้นจัดอยู่ที่อันดับ 17 จากการจัดอันดับล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2026 บราซิลอยู่ที่อันดับ 6 ของโลก
ฟอร์มล่าสุด บราซิล-ญี่ปุ่น
บราซิล เดินเกมในกลุ่ม C ได้สวย หลังสะดุดเสมอโมร็อกโก 1-1 ในนัดแรก บราซิลจบกลุ่มด้วยชัยชนะ 3-0 เหนือเฮติ และ 3-0 เหนือสกอตแลนด์ พลิกมาจบกลุ่ม C อันดับ 1 ห้านัดล่าสุด บราซิลทำไปแล้ว 15 ประตู เสีย 5
ญี่ปุ่น ผ่านกลุ่ม F มาโดยไม่แพ้ใคร สะสม 5 แต้ม จากชัย 4-0 เหนือตูนิเซีย และเสมอเนเธอร์แลนด์ 2-2 กับสวีเดน 1-1 แต่ต้องจบอันดับสองในกลุ่ม
Head-to-Head ทุกสนาม (14 นัด)
บราซิลและญี่ปุ่นเคยพบกันมาแล้ว 14 ครั้งในฟุตบอลชายระดับ A-นานาชาติ บราซิลชนะ 11 นัด เสมอ 2 นัด แพ้เพียง 1 นัด ทำประตูได้รวม 37 ลูก เสีย 8 ลูก
ผลในฟุตบอลโลกครั้งเดียว: พบกันในรอบกลุ่มฟุตบอลโลก 2006 ที่เยอรมนี บราซิลชนะ 4-1 ซึ่งเป็นการพบกันในเวทีฟุตบอลโลกครั้งเดียวจนถึงปัจจุบัน
ผลการพบกัน 5 นัดล่าสุด:
- ตุลาคม 2025: ญี่ปุ่น 3–2 บราซิล (กระชับมิตร)
- มิถุนายน 2022: ญี่ปุ่น 0–1 บราซิล (กระชับมิตร)
- พฤศจิกายน 2017: ญี่ปุ่น 1–3 บราซิล (กระชับมิตร)
- ตุลาคม 2014: ญี่ปุ่น 0–4 บราซิล (กระชับมิตร)
- มิถุนายน 2013: บราซิล 3–0 ญี่ปุ่น (คอนเฟเดอเรชันส์คัพ)
จุดเปลี่ยนสำคัญคือเมื่อตุลาคม 2025 ญี่ปุ่นพลิกเอาชนะบราซิล 3-2 ทั้งที่ตามหลัง 0-2 ก่อนครึ่งหลัง โดย ทาคุมิ มินามิโนะ, เคโตะ นากามูระ และ อายาเสะ อูเอดะ เป็นคนทำประตูกลับมา นับเป็นชัยชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเหนือเซเลเซา หลังพ่ายมาแล้ว 13 นัดติดต่อกัน
สถานะผู้เล่น
บราซิล: ราฟีนญา กลับบาดเจ็บต้นขา ขาดเกมนี้ ขณะที่เรย็อง วัย 19 ปี จากบอร์นมัธ รั้งตำแหน่งปีกขวาแทน เนย์มาร์พร้อมลงสนามแต่น่าจะนั่งม้าสำรอง กาเซมิโร, ฟาบีนโย และดานิโล อยู่ในโซนเสี่ยงการ์ดใบเหลืองใบสอง ถ้าโดนอีกใบต้องพักนัดถัดไป
ญี่ปุ่น: หลายดาวดังบาดเจ็บหนัก ทั้งคุโบะ, เอนโดะ และอิทากุระ ล้วนมีแนวโน้มไม่ลง หรืออยู่ในโซนเสี่ยง ขณะที่ มินามิโนะ กับ มิโตมะ ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมตั้งแต่ต้น
วิเคราะห์ยุทธวิธี
บราซิลของ คาร์โล อันเชล็อตตี เล่นสไตล์กดดัน บีบพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม พร้อมตัดเร็วผ่านปีก วีนิเซียส จูเนียร์ คือฟันเฟืองหลักที่ทุกคนจับตา เขายิงไปแล้ว 4 ประตูจากสามนัดในกลุ่ม รวมทุกนัดภายใต้อันเชล็อตตีทำได้ถึง 7 ประตูจาก 12 นัด จาก 6 ประตูใน 39 นัดก่อนโค้ชคนนี้เข้ามา
ญี่ปุ่นยึดแผน 3-4-2-1 มาตั้งแต่ปี 2024 ไม่เปลี่ยน โดยตั้งรับบล็อกลึกแล้วโจมตีกลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นแนวทางที่ดอน มอริยาสุ ฝึกฝนมาจนสร้างชัยเหนือทั้งบราซิลและอังกฤษในปี 2026
กุญแจของเกมอยู่ที่ใครเป็นฝ่ายกุมจังหวะก่อน ทั้งสองทีมเล่นได้ดีที่สุดเมื่อตีโต้ หากไม่มีฝ่ายใดกล้าครองบอลก้าวร้าว อาจเป็นเกมเหนียวๆ ที่ญี่ปุ่นแขวนได้นานกว่าที่คิด
ทายผล บราซิล พบ ญี่ปุ่น
วีนิเซียส จูเนียร์ กลายเป็นหนึ่งในห้าผู้เล่นบราซิลที่ยิงครบทุกนัดในรอบกลุ่มของฟุตบอลโลก และในทั้งสี่ครั้งที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก่อนหน้า บราซิลล้วนคว้าแชมป์ไปทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น ไจร์ซีนญู 1970, โรมาริโอ 1994, โรนัลโดและรีวัลโด 2002
ญี่ปุ่นยังไม่เคยชนะแม้แต่นัดเดียวในรอบน็อกเอาต์ของฟุตบอลโลก ไม่ว่าจะเป็นการหัวใจสลายที่แพ้เบลเยียม 2-3 ปี 2018 หลังนำอยู่ 2-0 หรือตกรอบเพนัลตีกับโครเอเชียปี 2022
สถิติ head-to-head ตลอดกาล 11-1-2 บอกชัดเจนว่าบราซิลเหนือกว่า ส่วนชัยชนะกระชับมิตรเดือนตุลาคม 2025 นั้น ต้องเตือนว่าฟอร์มในเกมกระชับมิตรแทบไม่มีน้ำหนักเมื่อถึงศึกน็อกเอาต์โลก
คาดการณ์ผล: บราซิล 2–1 ญี่ปุ่น ในเวลา 90 นาที หรือต่อเวลา — ญี่ปุ่นจะยิงได้อย่างน้อย 1 ประตู แต่คุณภาพแถวหน้าบราซิลน่าจะมากพอที่จะล็อกตั๋วรอบถัดไป
ดูฟุตบอลโลกถ่ายทอดสดได้ที่ไหน
- เวลาแข่ง: วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2026 เวลา 00.00 น. ตามเวลาไทย
- สนาม: NRG Stadium เมืองฮิวสตัน สหรัฐอเมริกา
- ถ่ายทอดสด: ตรวจสอบผู้ถือลิขสิทธิ์ในไทยเพื่อยืนยันช่องถ่ายทอด
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Sports Mole – Head-to-Head
- ESPN – Preview & Lineups
- Goal.com – Tactical Preview
- Total Football Analysis – Predictions
- FIFA World Cup News – Preview
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