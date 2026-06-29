คลิปนาที ติณติณจับท้อง ‘ฟารีดา’ ลูกสาวดิ้นใส่ บอกรักสั้น ๆ เผยชื่อน่ารักมาก
โมเมนต์อบอุ่น ติณติณจับท้องฟารีดาครั้งแรกกลางโหนกระแส บอกรักลูกสาวสั้น ๆ ว่าที่คุณแม่เผยชื่อเล่น “เวล่า”
รายการโหนกระแสวันนี้ 29 มิถุนายน 2569 ถือเป็นเทปที่ ฟารีดา กับ ติณติณ ได้เคลียร์ใจกันอย่างเป็นทางการหลังเกิดกระแสดราม่ามาอย่างยาวนาน หลังจากพูดคุยตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายหารกันคนละครึ่งแล้ว ท้ายรายการ หนุ่ม กรรชัย แนะนำให้ ติณติณ จับท้องเป็นครั้งแรกซึ่งลูกสาวดิ้นใส่ พร้อมพูดสั้น ๆ แต่ความหมายลึกซึ้งว่า “รักครับ ไม่ว่ายังไงก็รักครับ”
อย่างไรก็ดี ฟารีดา เผยชื่อลูกสาวกลางรายการ โดยให้ใช้ชื่อว่า “เวล่า” โดยคุณพ่อเป็นคนตั้งให้ มาจากคำว่าเวลา แต่ไม่อยากให้ชื่อดูไทยเกิน ส่วนชื่อตริงนั้นฝั่งติณติณจะเป็นคนตั้ง สำหรับนามสกุลจะใช้ของพ่อและแม่นั้น ทั้งสองจะไปพูดคุยกันอีกครั้ง แต่นักร้องหนุ่มพูดไว้ว่าอยากให้ลูกสาวใช้นามสกุลของตนเอง
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