บันเทิง

คลิปนาที ติณติณจับท้อง ‘ฟารีดา’ ลูกสาวดิ้นใส่ บอกรักสั้น ๆ เผยชื่อน่ารักมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 15:49 น.
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ติณติณจับท้องฟารีดา พร้อมบอกรัก

โมเมนต์อบอุ่น ติณติณจับท้องฟารีดาครั้งแรกกลางโหนกระแส บอกรักลูกสาวสั้น ๆ ว่าที่คุณแม่เผยชื่อเล่น “เวล่า”

รายการโหนกระแสวันนี้ 29 มิถุนายน 2569 ถือเป็นเทปที่ ฟารีดา กับ ติณติณ ได้เคลียร์ใจกันอย่างเป็นทางการหลังเกิดกระแสดราม่ามาอย่างยาวนาน หลังจากพูดคุยตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายหารกันคนละครึ่งแล้ว ท้ายรายการ หนุ่ม กรรชัย แนะนำให้ ติณติณ จับท้องเป็นครั้งแรกซึ่งลูกสาวดิ้นใส่ พร้อมพูดสั้น ๆ แต่ความหมายลึกซึ้งว่า “รักครับ ไม่ว่ายังไงก็รักครับ”

อย่างไรก็ดี ฟารีดา เผยชื่อลูกสาวกลางรายการ โดยให้ใช้ชื่อว่า “เวล่า” โดยคุณพ่อเป็นคนตั้งให้ มาจากคำว่าเวลา แต่ไม่อยากให้ชื่อดูไทยเกิน ส่วนชื่อตริงนั้นฝั่งติณติณจะเป็นคนตั้ง สำหรับนามสกุลจะใช้ของพ่อและแม่นั้น ทั้งสองจะไปพูดคุยกันอีกครั้ง แต่นักร้องหนุ่มพูดไว้ว่าอยากให้ลูกสาวใช้นามสกุลของตนเอง

ติณติณจับท้องฟารีดา-4
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ติณติณจับท้องฟารีดา-3
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ติณติณจับท้องฟารีดา-2
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ติณติณจับท้องฟารีดา
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 15:49 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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