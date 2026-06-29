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ฉาวถึงสื่อนอก SCMP ตีข่าวโกงสอบท้องถิ่นไทย แก้คะแนน 3,000 ชุด แลกเงินหลักแสน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 15:06 น.
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ภาพจาก : South China Morning Post

SCMP รายงานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไทย พบข้อกล่าวหาแก้คะแนนสอบหลายพันรายการ แลกเงิน 350,000-800,000 บาทต่อราย ขณะที่รัฐบาลสั่งสอบเข้ม แม้บรรจุแล้วก็อาจถูกยกเลิกผลสอบ

คดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นของไทย ถูกสื่อนอกหยิบไปนำเสนอแล้ว หลัง South China Morning Post หรือ SCMP สื่อฮ่องกง รายงานข่าวภายใต้ประเด็นเจ้าหน้าที่ไทยถูกจับกรณีแก้คะแนนสอบแลกสินบนสูงสุดราว 24,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8 แสนบาทต่อราย

รายงานของ SCMP ระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้สั่งสอบสวนข้อกล่าวหาการทุจริตสอบข้าราชการ หลังพบเบาะแสว่ามีการแก้ไขผลสอบหลายพันรายการ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินสามารถสอบผ่าน โดยคดีนี้นำไปสู่การตรวจค้นสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และพบเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 10 คนอยู่ในจุดเกิดเหตุ ขณะกำลังแก้คะแนนผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ตัวเลขที่ SCMP รายงาน ระบุว่า เบื้องต้นอาจมีกระดาษคำตอบหรือข้อมูลการสอบอย่างน้อย 3,000 ชุดจากการสอบปีก่อนเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน โดยราคาที่ถูกกล่าวหาอยู่ที่ประมาณ 350,000-800,000 บาทต่อราย เพื่อแลกกับการช่วยให้สอบผ่านเข้าสู่ตำแหน่งราชการส่วนท้องถิ่น

SCMP รายงานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไทย พบข้อกล่าวหาแก้คะแนนสอบหลายพันรายการ แลกเงิน 350,000-800,000 บาทต่อราย ขณะที่รัฐบาลสั่งสอบเข้ม แม้บรรจุแล้วก็อาจถูกยกเลิกผลสอบ
ภาพจาก : South China Morning Post

ด้านข้อมูลในประเทศ Thai PBS รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง และกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เข้าตรวจค้นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบกลุ่มบุคคลกว่า 10 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ กำลังใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แก้ไขคะแนนสอบในระบบดิจิทัล เพื่อให้ข้อมูลตรงกับผลประกาศบนเว็บไซต์

รายงานระบุอีกว่า มูลค่าความเสียหายนอกระบบเบื้องต้นอาจสูงถึง 4,500 ล้านบาท และคดีนี้ยังนำไปสู่คำสั่งย้ายด่วน นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ขณะเดียวกัน Nation TV รายงานต่อประเด็นจาก SCMP โดยระบุว่า คดีนี้เริ่มกระทบภาพลักษณ์ประเทศ หลังสื่อนอกนำเสนอว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐไทยเกี่ยวข้องกับการแก้คะแนนสอบแลกสินบนสูงถึงหลักแสนบาทต่อราย และมีการจับกุมผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ในฝั่งรัฐบาล นายอนุทินได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ ป.ป.ท. ป.ป.ช. และฝ่ายปกครอง เพื่อเร่งสางปมทุจริตสอบท้องถิ่น พร้อมสั่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหาวิธียกเลิกผลสอบที่มีปัญหา หากตรวจสอบแล้วพบว่าที่มาของผลสอบไม่ถูกต้อง แม้จะมีผู้ผ่านสอบหรือได้รับการบรรจุเข้ารับราชการไปแล้วก็ตาม

Thai PBS รายงานถ้อยคำของนายอนุทินว่า หากที่มาของการสอบผิดกฎหมาย “ก็จะต้องยกเลิก” และผู้ที่มาจากกระบวนการดังกล่าวถือว่าไม่มีคุณสมบัติ ซึ่งทำให้คดีนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การดำเนินคดีกับผู้จัดขบวนการ แต่ยังอาจกระทบไปถึงผู้เข้าสอบที่รู้เห็นหรือจ่ายเงินเพื่อแลกกับผลสอบด้วย

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐยังต้องแยกกลุ่มผู้เกี่ยวข้องออกจากผู้สอบสุจริตอย่างชัดเจน โดย VietnamPlus รายงานว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมขออนุญาต ป.ป.ช. นำกระดาษคำตอบมาตรวจใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยตรวจสอบและเปิดให้สื่อร่วมสังเกตการณ์ ขณะที่การบรรจุผู้สอบผ่านที่สุจริตจะยังเดินหน้าต่อ เพื่อไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบโดยไม่เป็นธรรม

คดีโกงสอบท้องถิ่นครั้งนี้จึงกลายเป็นประเด็นใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของระบบสอบเข้าราชการ การตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐ และเส้นทางเงินที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการช่วยผู้สอบแลกตำแหน่งราชการ โดยขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 15:06 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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