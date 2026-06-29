รู้สาเหตุ ฟารีดา เปลี่ยนใจให้ ติณติณ ช่วยเลี้ยงลูก ไม่อยากให้มีปมเหมือนตนเอง

ฟารีดาเปลี่ยนใจยอมให้ ‘ติณติณ’ ช่วยเลี้ยงลูก เผยสาเหตุไม่อยากให้เด็กมีปมขาดพ่อแม่เหมือนตนเอง นักร้องหนุ่มลืมความขัดแย้งในอดีต หลังความรู้สึกคนเป็นพ่อเข้ามาแทนที่
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ฟารีดา เคยพูดกลางรายการโหนกระแสว่า ไม่อยากให้ลูกไปอยู่แล้วติดนิสัยแย่ ๆ ของติณติณ และอยากให้ฝ่ายชายส่งแค่ค่าดูแล แต่ไม่ให้เด็กไป ต่อมาในวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา วันตรวจ DNA สาวฟารีดายืนยันอีกครั้งว่าไม่ให้นักร้องหนุ่มเลี้ยงลูก โดยให้อยู่ในสถานะเพียงแค่พ่อของลูกเท่านั้น
ในรายการโหนกระแสวันนี้ (29 มิถุนายน 2569) ฟารีดา และ ติณติณ มานั่งพูดคุยหาข้อตกลงเรื่องการเลี้ยงลูกสาวที่จะเกิดมาในอนาคต ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายและการปรับความเข้าใจเรื่องในอดีต ฝั่งว่าที่คุณแม่ตกลงที่จะหารค่าใช้จ่ายทุกอย่างกันคนละครึ่งเพื่อความแฟร์ และอยากให้ติณติณช่วยกันดูแลลูกดีกว่า
จากนั้นติณติณสงสัยว่าทำไมเธอถึงเปลี่ยนใจ ด้านฟารีดาอธิบายว่า “มันเป็นปมของหนูในวัยเด็ก หนูอยู่กับย่าและปู่ โดยไม่มีพ่อแม่ ซึ่งพ่อมา ๆ ไป ๆ ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด ส่วนแม่ก็หายไปเลย หนูไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนหนู แค่นี้เลย”
ขณะเดียวกัน ทนายพัฒน์ ทนายเมียหลวง สอบถามว่าทั้งสองยังโกรธอะไรกันอยู่หรือคาใจหรือไม่ ฝั่งติณติณตอบกลับว่า “ตั้งแต่รู้ผลตรวจ DNA มีความรู้สึกแปลกใหม่เข้ามาในตัว ไม่แน่ใจใช่ความรู้สึกของการเป็นพ่อรึเปล่า แทบจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จนหมด ผมว่ามันมีการเปลี่ยนผ่านรู้สึกความเป็นพ่อขึ้นมา”
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