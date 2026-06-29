เตือนด่วน! เหลือวันเดียว ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ไม่หมดริบเงินคืน ไม่ทบยอด

กระทรวงการคลังชี้แจงเงื่อนไขชัด วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนต้องใช้ให้หมดภายใน 30 มิ.ย.นี้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ยังมีผู้ถือสิทธิที่ยังใช้ไม่ครบกว่า 18 ล้านราย
โอกาสสุดท้ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการรัฐบาล หลังกระทรวงการคลังออกโรงแจ้งเตือนโค้งสุดท้าย ย้ำเตือนผู้ถือสิทธิโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ที่ยังใช้เงินไม่ครบวงเงิน 1,000 บาท ให้รีบดำเนินการใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารนี้
เนื่องจากเงื่อนไขอย่างเป็นทางการของโครงการระบุชัดเจนว่า วงเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะไม่มีการสะสมหรือทบยอดไปให้ในเดือนถัดไปแต่อย่างใด หากผู้บริโภครายใดสแกนจ่ายเงินไม่หมดภายในกำหนด ระบบจะทำการ “ตัดเงินส่วนที่เหลือคืนคลัง” และปรับยอดเงินคงเหลือให้เป็นศูนย์ทันทีเมื่อพ้นเส้นตาย
ส่งผลให้เกิดกระแสบนโลกออนไลน์ ประชาชนจำนวนมากเริ่มเข้าไปเช็กยอดเงินในแอปพลิเคชันอย่างคึกคัก เนื่องจากความเสียดายหากต้องปล่อยให้เงินช่วยเหลือจากรัฐถูกยึดกลับคืนไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์
ทางด้านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่างออกมารายงานว่า บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากผู้คนต้องการสแกนเงินส่วนที่เหลือให้หมดเกลี้ยงบัญชีภายในกรอบเวลา 48 ชั่วโมงที่เหลืออยู่
ทีมข่าวจึงขอแนะนำให้ผู้ได้รับสิทธิทุกท่าน รีบตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของตัวเอง และวางแผนเดินทางไปสแกนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตามร้านค้าชุมชนหรือห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองไม่ให้สูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดาย
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