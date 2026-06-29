ข่าวดาราบันเทิง

ติณติณ ยอมรับโกรธ ฟารีดา ทำครอบครัวเดือดร้อน ขอโฟกัสลูกอย่างเดียว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 14:33 น.
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ติณติณ ยอมรับโกรธ ฟารีดา ครอบครัว-คนสนิทกระทบหนัก
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

ฟารีดา ตกลงแบ่งค่าใช้จ่ายลูกคนละครึ่ง ‘ติณติณ’ ยอมรับยังรู้สึกโกรธ เพราะพ่อแม่และก๊อท จักรพันธ์ ได้รับผลกระทบหนัก ต้องใช้เวลา อยากโฟกัสลูกอย่างเดียว

โซเชียลแห่ส่งกำลังใจให้ว่าที่คุณพ่อและคุณแม่อย่าง ติณติณ NEW COUNTRY กับ ฟารีดา หลังจากผลการตรวจ DNA ยืนยันนักร้องหนุ่มเป็นพ่อของเด็กในท้อง เป็นอีกครั้งที่ทั้งสองมานั่งเคลียร์ในใจรายการโหนกระแส แต่ในครั้งนี้ไม่ใช่การพูดเรื่องราวหรือขุดประเด็นในอดีต แต่เป็นการวางแผนชีวิตและอนาคตให้ลูกสาวที่จะเกิดในอนาคต

ในรายการโหนกระแสวันนี้ หนุ่ม กรรชัย สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฟารีดาอยากให้ฝ่ายชายดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่ เธอตอบกลับว่า “หนูคิดว่า 50/50 ดีกว่าค่ะ มันแฟร์ดี ทั้งค่าคลอดและค่าฝากครรภ์”

จากนั้น หนุ่ม กรรชัย หันมาสอบถามติณติณว่าตัดสินใจอย่างไร เขาสนับสนุนความเห็นของฟารีดาว่า “เคารพการตัดสินใจ เพราะก่อนจะไปถึงขั้นนั้นคงมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย

ต่อมา หนุ่ม กรรชัย พูดเสริมว่าการมาโหนกระแสวันนี้ไม่อยากเรื่องในอดีต แต่ทั้งสองต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าทั้งสองต้องคุยกันได้ โดยไม่มีการตั้งแง่ พร้อมถาม ติณติณ ว่าลึก ๆ แล้วยังโกรธอยู่ใช่หรือไม่ ฝั่งนักร้องหนุ่มอธิบายว่า

“ผมว่าผมแยกกรณีกันดีกว่า หมายถึงว่ากรณีที่เด็กเป็นลูกผมกับกรณีตัวคุณฟา ผมอาจจะมองโดยโฟกัสลูกผมมากกว่า อะไรที่เป็นประโยชน์เพื่ออนาคตของลูก ผมน่าจะทำส่วนนั้นให้ดีที่สุดมากกว่า ถามว่าโกรธไหม โกรธครับ ถ้าทุกอย่างมาลงที่ผมคนเดียวอาจจะปล่อยผ่าน วางทุกอย่างได้ แต่มันไม่ได้อยู่แค่ที่ผม เพราะกระทบพ่อแม่ไปด้วย รวมทั้ง ก๊อท จักรพันธ์ ผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิต และ อามด ผู้จัดการ ทุกคนโดนลูกหลงจากผม หรือการไม่ได้เสพข่าวตั้งแต่ต้นจนจบ

ผมมารายการโหนกระแสครั้งเดียว ไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะ แต่ได้พูดความจริงตามหลักฐานทั้งหมด ผมว่าผมอยากโฟกัสลูกอย่างเดียวเลย ผมจะรู้สึกดีขึ้นเวลาคิดถึงลูกตอนคุยกับเขา”

หนุ่ม กรรชัย ช่วยอธิบายเสริมว่า “มันต้องใช้เวลานิดนึง” พร้อมพูดกับฝั่งฟารีดาว่าวันนั้นเธอใจร้อนไป

ฝั่งฟารีดายอมรับว่ามีส่วนผิดจริง ๆ และยกมือไหว้ขอโทษผู้ใหญ่ของติณติณ ส่วนที่เธอคิดว่าผิดคือส่วนที่ไปพูดถึงนักร้องหนุ่มเรื่องยาเสพติดและพรากผู้เยาว์ เพราะตอนนั้นอารมณ์ร้อนไป ตอนนี้มีผู้ใหญ่หลาย ๆ คนเข้ามาอบรมจึงมองเห็นส่วนผิด

ฟารีดาและติณติณตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 14:33 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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