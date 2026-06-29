แฉ 66 เทศบาลใช้ไฟฟรี ผลักภาระประชาชนนาน 30 ปี ปีละ 2.58 หมื่นล้าน

ชำแหละ “ค่าไฟแฝง” กว่า 2.5 หมื่นล้าน! พลังงาน-มหาดไทย แท็กทีมรื้อบิลค่าไฟ เล็งหั่นเหลือไม่เกิน 3 บาท/หน่วย แฉ 66 เทศบาลใช้ไฟฟรี-ผลักภาระประชาชนนาน 30 ปี
กระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าแก้ปัญหา ค่าไฟแฝง หรือค่าไฟสาธารณะที่ถูกซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนมาอย่างยาวนาน โดยเตรียมแยกบัญชีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออก เพื่อคืนความเป็นธรรมและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ครัวเรือนทั่วประเทศ
เปิดแผน 3 ขั้นตอน รื้อค่าไฟแฝง
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้หารือร่วมกับ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (กำกับดูแลการไฟฟ้า) เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนายเอกนัฏได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่:
แยกบัญชีค่าไฟสาธารณะ
- ดึงค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟฐานของประชาชนทันที
ลดอัตราค่าไฟฟ้า
- นำกลไกของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มากำหนดอัตราค่าไฟใหม่ โดยมีเป้าหมายเร่งด่วนคือลดค่าไฟสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยใน 200 หน่วยแรก ให้เหลือไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย
หาเจ้าภาพรับผิดชอบ
- 3 การไฟฟ้าจะต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเจรจากับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทนประชาชน
นายเอกนัฏ ยืนยันว่าเรื่องนี้จะทำทันทีและเร็วที่สุด โดยเตรียมนำเรื่องเข้าหารือในการประชุม กพช. เดือนกรกฎาคมนี้ ก่อนส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รับฟังความคิดเห็น คาดว่าจะเห็นผลในการคำนวณค่าไฟรอบใหม่ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้
ด้านนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย ได้กล่าวขอโทษประชาชนที่ต้องแบกรับภาระค่าไฟสาธารณะมานานกว่า 30 ปี พร้อมระบุว่าขณะนี้ได้สมการการแก้ปัญหาแล้ว แต่ต้องหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
ชำแหละต้นตอ ค่าไฟแฝง แฉ 66 เทศบาลใช้ไฟฟรี
จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่า “ค่าไฟสาธารณะ” ไม่ได้มีเพียงแค่ไฟส่องสว่างตามถนน ไฟสวนสาธารณะ ไฟสนามเด็กเล่น หรือไฟสนามกีฬาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มที่เรียกว่า “ไฟสาธารณสงเคราะห์” ซึ่งพบว่ามีสำนักงานเทศบาลถึง 66 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้สิทธิ์ใช้ไฟฟรีในสถานที่ราชการ เช่น อาคารสำนักงานเทศบาล สถานีอนามัย โรงพยาบาลเทศบาล สถานีดับเพลิง และโรงเรียนเทศบาล โดยนำภาระค่าใช้จ่ายมาให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้จ่ายแทน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มการสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Non-Technical Loss)
นอกจากนี้ เมื่อกางสูตรการคำนวณค่าไฟสาธารณะตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2552 พบว่า มีการคิดรวมกันทั้งประเทศโดยไม่แยกพื้นที่ โดยใช้สูตร 10% ของการใช้ไฟครัวเรือนทั่วประเทศ + (250 หน่วย x จำนวนผู้ใช้ไฟประเภทกิจการขนาดเล็ก 2.28 ล้านราย) ส่งผลให้ในปี 2566 มีมูลค่าโควตาค่าไฟสาธารณะสูงถึง 25,825 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคิดเป็นภาระที่ประชาชนต้องจ่ายเพิ่มประมาณ 12.4 สตางค์ต่อหน่วย
ซ้ำเติมด้วย “ลักลอบใช้ไฟ-บิทคอยน์เถื่อน” ไม่เพียงแต่ค่าไฟสาธารณะ ประชาชนยังต้องแบกรับภาระจากการสูญเสียในระบบสายส่ง หรือที่เรียกว่า Technical Loss เช่น พลังงานที่สูญเสียไปกับความร้อนระหว่างการส่งไฟ มิเตอร์เสีย รวมถึงการลักลอบใช้ไฟหลวง เช่น การแอบขุดบิทคอยน์ (Bitcoin)
เมื่อนำค่าความสูญเสียทั้งจากไฟสาธารณะ (Non-Technical Loss) และการสูญเสียในระบบ (Technical Loss) มารวมกัน พบว่าประชาชนต้องแบกรับภาระค่าไฟแฝงเหล่านี้รวมแล้วประมาณ 14.6 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งการล้างไพ่บิลค่าไฟในครั้งนี้ของรัฐบาล ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกภาระค่าครองชีพที่ไม่เป็นธรรมให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ค่าไฟแฝง คืออะไร อธิบายแบบเข้าใจง่าย
ปัญหาคือ เราจ่ายค่าไฟเกินจริงมา 30 ปี โดยไม่รู้ตัว ลองนึกภาพแบบนี้ สมมติคุณอยู่บ้านกับเพื่อนบ้านอีก 100 หลัง แล้วมีคนในหมู่บ้านแอบเสียบปลั๊กไฟไปที่มิเตอร์รวม โดยไม่ได้จ่ายเงิน ปลายเดือนบิลมาถึง ค่าไฟส่วนที่เกินก็ถูกหารเฉลี่ยใส่ในบิลของทุกบ้านโดยอัตโนมัติ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับค่าไฟไทยมา 30 ปี
จากข้อมูลในเรื่องเล่าเช้านี้ซึ่งระบุว่า หน่วยงานรัฐ 66 แห่ง ได้สิทธิ์ใช้ไฟฟรีในอาคารราชการ เช่น สำนักงานเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล โรงเรียนเทศบาล สถานีดับเพลิง แต่ค่าไฟพวกนั้นไม่ได้หายไปไหน มันถูกเฉลี่ยใส่ในบิลของประชาชนทุกคนทั่วประเทศแทน
ไฟสาธารณะตามถนน ไฟสวนสาธารณะ ไฟสนามเด็กเล่น สนามกีฬา ฯลฯ ก็ถูกคิดรวมในบิลบ้านเรือนด้วยเช่นกัน โดยที่ไม่มีใครบอกเราว่ากำลังจ่ายอยู่
รวมกันแล้ว ปีหนึ่งเราจ่ายแทนรัฐ 25,825 ล้านบาท หรือประมาณ 14.6 สตางค์ต่อหน่วยไฟฟ้า ที่เราใช้
สรุปก็คือเราจ่ายค่าไฟแทนรัฐมา 30 ปีโดยไม่รู้ตัว รัฐบาลกำลังจะแยกรายการนี้ออก และตั้งเป้าลดค่าไฟบ้านลงภายในปีนี้
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ข้อมูลจาก
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