ข่าวดาราบันเทิง

เจอหน้าครั้งแรก! ฟารีดา-ติณติณ หลัง DNA ยืนยัน อนาคตถ้าลูกเห็นข่าว จะบอกความจริง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 13:52 น.
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ฟารีดา-ติณติณ เจอหน้าครั้งแรกในโหนกระแส
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

เปิดนาที ติณติณ-ฟารีดาเจอหน้าครั้งแรกในโหนกระแส หลัง DNA ยืนยันความเป็นพ่อ เตรียมเจรจาค่าฝากครรภ์ เปิดใจหากลูกโตขึ้นเห็นข่าวทำยังไง?

หลังจากผลการตรวจ DNA พิสูจน์ความเป็นพ่อยืนยัน ติณติณ ศิลปินหนุ่มวง NEW COUNTRY เป็นพ่อของเด็กในท้อง ฟารีดา ล่าสุด ทั้งสองมานั่งในรายการโหนกระแส เจอกันเป็นครั้งแรกหลังจากกระแสดราม่า พร้อมพูดคุยหารือเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคต

ฟารีดา เผยว่า “ตอนนี้อยากได้ค่าฝากครรภ์จนถึงคลอด หากลูกคลอดแล้วค่อยมาตกลงกันอีกทีว่าจะเอายังไง” ฝั่ง ทนายพัฒน์ ทนายเมียหลวง อธิบายเสริมว่า “เรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีกำหนดตายตัว เพราะสถานะการใช้ชีวิตของคนในสังคมไม่เท่ากัน ต้องมาดูกันว่าตัวเลขที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ โดยดูจากฐานะของผู้ให้และผู้รับ โดยหลักหากสถานะการใช้ชีวิตของทั้งสองเท่ากันก็ควรจะหารกันคนละครึ่ง เว้นแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสมัครใจมากกว่า แต่ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีฐานะดีกว่าก็อาจจะต้องช่วยซัพพอร์ตมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน”

จากนั้นพิธีกร หนุ่ม กรรชัย สอบถามว่าที่คุณแม่ว่าหากเรื่องราวจบลง ในอนาคตอีก 7 ปีข้างหน้าจะทำอย่างไร เตรียมแผนรับมือไว้หรือยัง ฝั่ง ฟารีดา ตอบกลับว่า “เตรียมไว้แล้วค่ะ มีคนถามหนูเยอะมากว่าถ้าลูกเล่นโซเชียลแล้วถามเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น หนูคุยกับที่บ้านแล้วว่าต้องอธิบายให้เขาฟัง พูดความจริงทุกอย่าง”

ด้าน ติณติณ ตอบกลับประเด็นนี้ว่า “ถูกอย่างที่เขาว่า ต้องอธิบาย อาจจะต้องพูดเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์ว่า ไม่ใช่แค่ผม แต่เราทั้งสองคนรู้สึกเสียใจที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้น อาจจะทำให้เขารู้สึกแย่ตอนที่รู้เรื่องนี้ทีหลัง แต่อยากบอกว่ารักครับ ทั้งหัวใจ”

ต่อมานักร้องหนุ่มเอ่ยความรู้สึกหลังรู้ผลตรวจดีเอ็นเอว่า “พอรู้ผลตรวจ DNA คนรอบข้างผมให้ความยินดี ผมก็แอบเขินกับคำว่าพ่อ ตื่นเต้นครับ”

ติณติณ NEW COUNTRY และฟารีดา
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 13:52 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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