เศรษฐกิจ

เริ่ม 1 ก.ค. นี้ ไทยช่วยไทยพลัส ลด 60% ค่าตั๋วรถไฟ ทุกขบวนทุกชั้น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 13:34 น.
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เริ่ม 1 ก.ค. นี้ ไทยช่วยไทยพลัส ลด 60% ค่าตั๋วรถไฟ ทุกขบวนทุกชั้น

การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วม 117 สถานีทั่วประเทศ จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง วงเงินสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2569

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ซื้อตั๋วรถไฟลดราคา 60% ได้แล้วตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2569 ที่ 117 สถานีทั่วประเทศ

รัฐบาลออกค่าโดยสาร 60% ประชาชนจ่ายเพียง 40% ที่เหลือ โดยกำหนดเพดานสนับสนุนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน

ซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ที่หน้าสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ใช้ได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่ง ยกเว้นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วรายเดือน และตั๋วนำเที่ยว ซื้อได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้น แต่ใช้สิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินที่กำหนด

การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วม 117 สถานีทั่วประเทศ จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง
ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

สิทธินี้ใช้ร่วมกับส่วนลดค่าโดยสารอื่น ๆ ของการรถไฟฯ ได้ตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม ตั๋วที่ซื้อภายใต้โครงการนี้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี หากไม่ประสงค์จะเดินทาง รฟท. แนะนำให้วางแผนล่วงหน้าก่อนกดซื้อ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือโทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 13:34 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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