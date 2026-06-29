เริ่ม 1 ก.ค. นี้ ไทยช่วยไทยพลัส ลด 60% ค่าตั๋วรถไฟ ทุกขบวนทุกชั้น
การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วม 117 สถานีทั่วประเทศ จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง วงเงินสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2569
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ซื้อตั๋วรถไฟลดราคา 60% ได้แล้วตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2569 ที่ 117 สถานีทั่วประเทศ
รัฐบาลออกค่าโดยสาร 60% ประชาชนจ่ายเพียง 40% ที่เหลือ โดยกำหนดเพดานสนับสนุนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน
ซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ที่หน้าสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ใช้ได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่ง ยกเว้นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วรายเดือน และตั๋วนำเที่ยว ซื้อได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้น แต่ใช้สิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินที่กำหนด
สิทธินี้ใช้ร่วมกับส่วนลดค่าโดยสารอื่น ๆ ของการรถไฟฯ ได้ตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม ตั๋วที่ซื้อภายใต้โครงการนี้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี หากไม่ประสงค์จะเดินทาง รฟท. แนะนำให้วางแผนล่วงหน้าก่อนกดซื้อ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือโทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง
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