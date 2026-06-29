ข่าวต่างประเทศ
แผ่นดินไหวจีน ระดับ 5.5 ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย แจ้งเตือนภัยระดับสาม
แผ่นดินไหวจีน ระดับ 5.5 มณฑลเสฉวน มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย แจ้งเตือนภัยระดับสาม สั่พอพยพประชาชนและเข้าบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน สำนักข่าว เดอะสเตรทไทมส์ รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 5.5 ในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่น เบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย
อ้างอิงจากศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวจีนระบุว่าแผ่นดินไหวลูกนี้ มีความลึกอยู่ที่ประมาณ 6 กิโลเมตร และได้ประกาศแจ้งเตือนระดับ 3 ทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหว โดยระดับสูงสุดคือระดับ 1
ทางการจีนระบุว่าผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และได้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ขณะนี้กำลังมีการดำเนินงานด้านการบรรเทาความเดือดร้อน และสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังคงเป็นปกติ
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