ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวจีน ระดับ 5.5 ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย แจ้งเตือนภัยระดับสาม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 13:11 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 13:11 น.
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แผ่นดินไหวจีน ระดับ 5.5 มณฑลเสฉวน มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย แจ้งเตือนภัยระดับสาม สั่พอพยพประชาชนและเข้าบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบแล้ว

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน สำนักข่าว เดอะสเตรทไทมส์ รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 5.5 ในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่น เบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย

อ้างอิงจากศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวจีนระบุว่าแผ่นดินไหวลูกนี้ มีความลึกอยู่ที่ประมาณ 6 กิโลเมตร และได้ประกาศแจ้งเตือนระดับ 3 ทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหว โดยระดับสูงสุดคือระดับ 1

ทางการจีนระบุว่าผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และได้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ขณะนี้กำลังมีการดำเนินงานด้านการบรรเทาความเดือดร้อน และสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังคงเป็นปกติ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 13:11 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 13:11 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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