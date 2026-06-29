การบินไทยรับ ลูกเรือลอบขนเฮโรอีน ถูกจับที่ออสเตรเลียเป็นพนักงานจริง
สายการบินไทยรับ ลูกเรือลอบขนเฮโรอีนมูลค่า 10 ล้านที่ถูกจับที่ออสเตรเลียเป็นพนักงานการบินไทยจริง ตั้งคณะการสอบสวนแล้ว
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย และกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลีย เข้าจับกุมหญิงชาวไทย อายุ 26 ปี ซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 สืบเนื่องจากหน้าที่ตรวจค้นว่าพนักงานคนดังกล่าวลักลอบขนเฮโรอีนน้ำหนัก 1 กิโลกรัม มูลค่า 10 ล้านบาทตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกรณีลูกเรือไทย โดยจับกุมที่ประเทศออสเตรเลีย ว่า ขณะนี้ได้รับรายงาน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. จากนายสถานีของการบินไทย ที่กรุงเมลเบิร์น ได้แจ้งว่า ลูกเรือไทย เพศหญิง ถูกทางการออสเตรเลีย จับกุมขณะปฏิบัติหน้าที่ บนเที่ยวบิน TG 465 ขณะกำลังทำหน้าที่ลูกเรือ โดยสุนัขดมกลิ่นได้ตรวจพบสารเสพติดชนิดดังกล่าว
เบื้องต้นสั่งการให้การบินไทย ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยตามกระบวนการ หากมีหลักฐานชัดเจน จะให้ออกจากการเป็นพนักงานอย่างเด็ดขาดต่อไป
ทั้งนี้พนักงานคนดังกล่าวมีกำหนดขึ้นศาลในประเทศออสเตรเลียในวันที่ 14 กันยายน 2569
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