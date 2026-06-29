ข่าวต่างประเทศ

การบินไทยรับ ลูกเรือลอบขนเฮโรอีน ถูกจับที่ออสเตรเลียเป็นพนักงานจริง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 12:38 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 12:45 น.
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สายการบินไทยรับ ลูกเรือลอบขนเฮโรอีนมูลค่า 10 ล้านที่ถูกจับที่ออสเตรเลียเป็นพนักงานการบินไทยจริง ตั้งคณะการสอบสวนแล้ว

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย และกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลีย เข้าจับกุมหญิงชาวไทย อายุ 26 ปี ซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 สืบเนื่องจากหน้าที่ตรวจค้นว่าพนักงานคนดังกล่าวลักลอบขนเฮโรอีนน้ำหนัก 1 กิโลกรัม มูลค่า 10 ล้านบาทตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกรณีลูกเรือไทย โดยจับกุมที่ประเทศออสเตรเลีย ว่า ขณะนี้ได้รับรายงาน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. จากนายสถานีของการบินไทย ที่กรุงเมลเบิร์น ได้แจ้งว่า ลูกเรือไทย เพศหญิง ถูกทางการออสเตรเลีย จับกุมขณะปฏิบัติหน้าที่ บนเที่ยวบิน TG 465 ขณะกำลังทำหน้าที่ลูกเรือ โดยสุนัขดมกลิ่นได้ตรวจพบสารเสพติดชนิดดังกล่าว

เบื้องต้นสั่งการให้การบินไทย ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยตามกระบวนการ หากมีหลักฐานชัดเจน จะให้ออกจากการเป็นพนักงานอย่างเด็ดขาดต่อไป

ทั้งนี้พนักงานคนดังกล่าวมีกำหนดขึ้นศาลในประเทศออสเตรเลียในวันที่ 14 กันยายน 2569

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 12:38 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 12:45 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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