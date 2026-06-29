ศาลสั่งจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 รอลงอาญา ‘ทนายกุ้ง’ คดีหมิ่นประมาท ‘ปู มัณฑนา’

ปู มัณฑนา เปิดใจหลัง ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 1 ปีปรับ 100,000 บาท รอลงอาญา ‘ทนายกุ้ง’ คดีหมิ่นประมาท เจ้าตัวเผยสู้เพื่อความยุติธรรม หัวใจแบกความกดดันมานาน
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก มาดาม สามพี รายงานว่า “ปู มัณฑนา ตีไข่แตก ศาลสั่งจำคุกทนายกุ้ง 1 ปี ปรับ 100,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี”
ฝั่ง ทนายกุ้ง – นักสืบ คลายทุกข์ เปิดใจหลังศาลอาญามีคำสั่งพิพากษา ระบุว่า “ศาลอาญาพิพากษาให้รอลงอาญา น้อมรับคำพิพากษาอุทธรณ์ต่อไป ขอบคุณทุกกำลังแรงใจ”
ขณะที่ ปู มัณฑนา เคลื่อนไหวล่าสุดหลังฟังคำพิพากษาว่า “น้ำตาวันนี้…ไม่ใช่น้ำตาของความอ่อนแอ แต่เป็นน้ำตาของคนที่ต่อสู้เพื่อความจริงมาตลอด เมื่อความยุติธรรมได้ทำหน้าที่ หัวใจที่แบกความกดดันมานานก็ได้ปลดปล่อย ขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่เคียงข้างกันเสมอ”
รวมทั้งขอบคุณทีมทนาย ได้แก่ “ขอบพระคุณทีมทนายอาจารย์มานะ และมาดามสามพีทุกท่านนะคะ ที่ช่วยต่อสู้จนทำให้ปูได้รับความยุติธรรมกลับคืนมา และขอบพระคุณมาดามสามพีเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยเขียนคำแถลงปิดคดีจนทำให้ปูได้รับความยุติธรรมในวันนี้ค่ะ”
จากนั้นเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่ทนายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน กล่าวว่า “ขอบคุณทนายรักษ์ร่างฟ้องทนายกุ้งให้พี่ปูนะคะ” ด้าน ทนายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน เผยว่า “คดีแรกที่ทนายรักษ์ขึ้นฟาดให้พี่ปู รู้ผลละครับจำคุกจำเลย 2 ปี รอลงอาญา (ทนายดัง) #ที่ผ่านมาไม่ช่ายผม มีคนสู้แพ้แล้วโยนขี้ให้ผม อาญารู้ผลแล้ว ฟ้องแพ่งต่อครับ”
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