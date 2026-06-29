ข่าวดาราบันเทิง

ศาลสั่งจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 รอลงอาญา ‘ทนายกุ้ง’ คดีหมิ่นประมาท ‘ปู มัณฑนา’

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 13:08 น.
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ศาลอาญาพิพากษาจำคุก ทนายกุ้ง 1 ปี ปรับ 1 แสน โทษรอลงอาญา 2 ปี คดี ปู มัณฑนา

ปู มัณฑนา เปิดใจหลัง ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 1 ปีปรับ 100,000 บาท รอลงอาญา ‘ทนายกุ้ง’ คดีหมิ่นประมาท เจ้าตัวเผยสู้เพื่อความยุติธรรม หัวใจแบกความกดดันมานาน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก มาดาม สามพี รายงานว่า “ปู มัณฑนา ตีไข่แตก ศาลสั่งจำคุกทนายกุ้ง 1 ปี ปรับ 100,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี”

ฝั่ง ทนายกุ้ง – นักสืบ คลายทุกข์ เปิดใจหลังศาลอาญามีคำสั่งพิพากษา ระบุว่า “ศาลอาญาพิพากษาให้รอลงอาญา น้อมรับคำพิพากษาอุทธรณ์ต่อไป ขอบคุณทุกกำลังแรงใจ”

ขณะที่ ปู มัณฑนา เคลื่อนไหวล่าสุดหลังฟังคำพิพากษาว่า “น้ำตาวันนี้…ไม่ใช่น้ำตาของความอ่อนแอ แต่เป็นน้ำตาของคนที่ต่อสู้เพื่อความจริงมาตลอด เมื่อความยุติธรรมได้ทำหน้าที่ หัวใจที่แบกความกดดันมานานก็ได้ปลดปล่อย ขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่เคียงข้างกันเสมอ”

รวมทั้งขอบคุณทีมทนาย ได้แก่ “ขอบพระคุณทีมทนายอาจารย์มานะ และมาดามสามพีทุกท่านนะคะ ที่ช่วยต่อสู้จนทำให้ปูได้รับความยุติธรรมกลับคืนมา และขอบพระคุณมาดามสามพีเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยเขียนคำแถลงปิดคดีจนทำให้ปูได้รับความยุติธรรมในวันนี้ค่ะ”

จากนั้นเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่ทนายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน กล่าวว่า “ขอบคุณทนายรักษ์ร่างฟ้องทนายกุ้งให้พี่ปูนะคะ” ด้าน ทนายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน เผยว่า “คดีแรกที่ทนายรักษ์ขึ้นฟาดให้พี่ปู รู้ผลละครับจำคุกจำเลย 2 ปี รอลงอาญา (ทนายดัง) #ที่ผ่านมาไม่ช่ายผม มีคนสู้แพ้แล้วโยนขี้ให้ผม อาญารู้ผลแล้ว ฟ้องแพ่งต่อครับ”

ปู มัณฑนา ชนะคดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง
ภาพจาก Facebook : มาดาม สามพี
ปู มัณฑนา ถ่ายรูปคู่ ทนายอนันตรักษ์
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana
ปู มัณฑนา ชนะฟ้อง ทนายกุ้ง-2
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana
ปู มัณฑนา ชนะฟ้อง ทนายกุ้ง
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 13:08 น.
74
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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