ปลัด กทม. สรุปตัวเลขเลือกตั้งผู้ว่า กทม. “ชัชชาติ” ชนะขาด รับรองผลใน 30 วัน
ปลัด กทม. สรุปตัวเลขเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ชัชชาติ ชนะขาด ผู้ใช้สิทธิร้อยละ 49.7 เตรียมรับรองผลใน 30 วัน หากไม่มีการร้องเรียน
นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และนายขจิต ชัชวานิชย์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) อย่างไม่เป็นทางการ ภายหลังปิดหีบเลือกตั้งกว่า 4 ชั่วโมง
ขณะนี้กระบวนการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วย ใน 50 เขต ได้ส่งเข้าสู่ระบบแล้วกว่าร้อยละ 95 โดยผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ หมายเลข 9 ได้คะแนน 1,444,914 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.6 อันดับ 2 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข หมายเลข 14 ได้คะแนน 288,171 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และอันดับ 3 นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หมายเลข 10 ได้คะแนน 176,934 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 8
สำหรับสถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,428,644 คน และมีผู้มาใช้สิทธิ 2,201,739 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,384,693 คน และมีผู้มาใช้สิทธิ 2,077,921 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4
ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ “เลือกตั้งกรุงเทพ69” เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างโปร่งใส พร้อมขอบคุณประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและร่วมทำหน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
“ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งทุกฝ่าย ทั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผลคะแนน ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนรวมกว่า 74,000 คน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ความทุ่มเท และความอดทน จนทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และโปร่งใส” นายณรงค์ กล่าว
ด้านว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผลคะแนนที่ประกาศในวันนี้ยังเป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะพิจารณารับรองผลคะแนนดังกล่าว ก่อนรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ หากไม่มีการร้องคัดค้านหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน แต่หากมีการร้องคัดค้านหรือร้องเรียน จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด
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