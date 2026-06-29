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เตือน! เนื้องอกในไขสันหลัง โรคร้ายพรากชีวิตนัท Leisure Projects วัย 38 ปี สัญญาณสุขภาพที่หลายคนเข้าใจผิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 11:45 น.
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เตือน! เนื้องอกในไขสันหลัง โรคร้ายพรากชีวิตนัท Leisure Projects วัย 38 ปี สัญญาณสุขภาพที่หลายคนเข้าใจผิด

เผยไทม์ไลน์อาการก่อนพบเนื้องอกในไขสันหลัง ตั้งแต่ชาซ้าย ปวดหน้าอก จนถึงขั้นวิกฤต แพทย์เตือนหากปล่อยไว้เสี่ยงอัมพาต

นัท ณัฐพล กนกวลีวงศ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Leisure Projects เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2569 ในวัย 38 ปี จากเนื้องอกในไขสันหลัง โรคที่เขาเองเคยเปิดใจบอกว่า “ไม่เคยรู้จักมาก่อน และไม่มีทีท่าว่าตัวเองจะเป็น”

อาการแรกเริ่มในปลายเดือนธันวาคม 2568 ด้วยอาการชาซ้าย เขาไปทำ MRI และพบหมอนรองกระดูกปลิ้นที่ตำแหน่ง C4-C5 หมอทักว่าอาการชาและปวดดูมากกว่าที่ควรจะเป็น แต่ตัวเขายังเข้าใจว่าถูกทางแล้วและเดินหน้าทำกายภาพบำบัดต่อ

กุมภาพันธ์ 2569 อาการเปลี่ยน ปวดหน้าอก ปวดหลังบน จุกหลังเวลาเดินลงบันได และปวดสะบักหนักตอนตื่นนอน เขาคิดว่าเป็น Office Syndrome จึงทำ MRI บริเวณหลังส่วนบนเพิ่ม

ผลออกมาคือไขสันหลังส่วนบนอักเสบอย่างรุนแรง ในภาพ MRI ที่ควรเป็นสีดำกลับเป็นสีขาวและบวมชัด แพทย์กระดูกสันหลังส่งต่อแพทย์ประสาทสมองทันที พร้อมแจ้งว่าหากปล่อยไว้อาการจะเฉียบพลันและเสี่ยงอัมพฤกษ์หรืออัมพาต

ผลการเจาะไขสันหลังและฉีดสีเพิ่มพบว่าเป็นเนื้องอกในไขสันหลัง ก่อนผ่าตัด เขาทนทุกข์กับอาการปวดหัวและปวดหลังหนักที่สุดในชีวิต อาเจียนพุ่ง และต้องเข้าโรงพยาบาลในวันที่ 11 ก่อนวันนัด Admit ถึง 4 วัน

การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกได้เพียงบางส่วน เพราะตำแหน่งอยู่ในไขสันหลังโดยตรง การเอาออกทั้งหมดมีความเสี่ยงสูงต่ออัมพฤกษ์และอัมพาต ผลตรวจชิ้นเนื้อพบว่าไม่ใช่เนื้อร้าย แต่ตำแหน่งยากมาก การรักษายังต้องดำเนินต่อเป็นขั้นตอน

นัทเปิดใจไว้ก่อนเสียชีวิตว่าประสบการณ์ครั้งนี้เปลี่ยนมุมมองชีวิตอย่างสิ้นเชิง จากคนที่แอคทีฟและไม่ชอบพึ่งพาใคร ต้องกลายเป็นคนที่ต้องรับการช่วยเหลือจากทุกคนรอบข้าง

สัญญาณที่ควรพบแพทย์ทันที
ภาพจาก Instagram : natkanok

สัญญาณที่ควรพบแพทย์ทันที

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า เนื้องอกในไขสันหลังมักแสดงอาการช้าและคล้ายโรคอื่น ทำให้การวินิจฉัยล่าช้าได้ง่าย อาการที่ต้องระวังและควรทำ MRI เพิ่มเติม ได้แก่ อาการชาหรืออ่อนแรงที่แขนหรือขาโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน ปวดหลังหรือหน้าอกที่ไม่ดีขึ้นแม้พักผ่อน เดินลำบากหรือทรงตัวไม่ดีผิดปกติ รวมถึงอาการที่ ดูหนักกว่าที่หมอคาดไว้ ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

หากพบอาการเหล่านี้ แนะนำให้แจ้งแพทย์โดยตรงและขอทำ MRI ทั้งบริเวณหลังส่วนล่างและบนพร้อมกัน เพื่อไม่ให้ตำแหน่งที่แท้จริงของปัญหาถูกมองข้ามไป

ครอบครัวของนัทยืนยันจะดูแลแบรนด์ Leisure Projects ต่อไป ขณะที่ มิว ศุภศิษฏ์ นักแสดงชื่อดัง โพสต์อาลัยทางอินสตาแกรมว่า “ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง คุณคือคนหนึ่งที่เชื่อมั่นและคอยสนับสนุนมาตลอด ขอให้เดินทางสู่ความสงบ”

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 11:45 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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