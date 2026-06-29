ข่าว

ศาลพิพากษาจำคุก “เปรี้ยว” 7 ปี 6 เดือน แม่หลอกลูก 13 ทำงานร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 11:22 น.
50

ศาลพิพากษาจำคุก เปรี้ยว เป็นระยะเวลา 7 ปี 6 เดือน แม่หลอกลูก 13 ปี ทำงานร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น ก่อนหนีไปค้าประเวณีที่ไต้หวัน

พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 3 เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.เปรี้ยว (ขอสงวนชื่อและนามสกุล) เป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นธุระจัดหา ล่อหรือพาไปเพื่อการอนาจาร สนองความใคร่ของผู้อื่น แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม อันเป็นการกระทำกับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และข้อหาค้ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี, พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282, 285, 286

กรณีจำเลยพาลูกสาววัย 13 ปี ไปที่ประเทศญี่ปุ่น อ้างว่าจะพาไปเที่ยว แต่กลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อนจำเลยจะเดินทางไปค้าประเวณีที่ไต้หวัน ก่อนจะถูกจับกุมในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นข่าวดังในช่วงปี 68 นั้น

ส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายวัย 13 ปี หลบหนีออกมาได้ และเข้าขอความช่วยเหลือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว โดยผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

จำเลยให้การรับสารภาพ โดยก่อนอ่านคำพิพากษาศาลได้อ่านผลการสืบเสาะประวัติของจำเลยให้จำเลยฟัง ซึ่งไม่พบการกระทำความผิดอาญามาก่อนและมีประวัติในการทำงานนวดที่ต่างประเทศครั้งละประมาณ 14-19 วัน มีรายได้ครั้งละประมาณ 50,000-80,000 บาทมาก่อน

ศาลพิพากษาว่า จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักสุด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ลงโทษฐาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำคุกเป็นเวลา 5 ปี, ฐานกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นลงโทษจำคุก 10 ปี

จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำคุกเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน และฐานกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่น จำคุกเป็นเวลา 5 ปี รวมโทษจำคุกเป็นเวลา 7 ปี 6 เดือน พร้อมริบของกลางโทรศัพท์มือถือ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ศาลพิพากษาจำคุก “เปรี้ยว” 7 ปี 6 เดือน แม่หลอกลูก 13 ทำงานร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น

27 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” บุกยื่นเอกสารให้ “อนุทิน” แนะทบทวนความสัมพันธ์จีน หลังให้อาวุธเขมร

19 นาที ที่แล้ว
หลอชิงโหว ดาราฮ่องกงวัย 70 ปี ใช้ชีวิตเรียบง่ายในไทย ข่าวดารา

ชีวิตปัจจุบัน ดาราฮ่องกงวัย 70 ย้ายมาอยู่ไทย ผันตัวพนง.ส่งพัสดุ ชมค่าครองชีพต่ำ

21 นาที ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ ก.ค. 69 รอบ 1 โอน 16 ก.ค. รอบ 2 เร็วขึ้นเป็น 23 ก.ค. เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ ก.ค. 69 รอบ 1 โอน 16 ก.ค. รอบ 2 เร็วขึ้นเป็น 23 ก.ค.

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่ม 18 ขโมยเงินบริจาควัด เที่ยวสาวบริการ ตระเวนกินของหรูจนหมดตัว

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กลาโหมตั้งงบ เปิดรับทหารอาสา 25,000 อัตรา คาดเริ่มเปิดรับสมัครช่วงเดือนกันยา

54 นาที ที่แล้ว
พญ.พัชรวรรณ ทิ้งคำสั่งเสียสุดท้ายก่อนเสียชีวิต ข่าว

เปิดคำสั่งเสีย หมอนุก ฝากดูแลคนไข้-อวยพรให้โรคสงบ ห่วงผู้ป่วยจนวินาทีสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เวรกรรมตามทัน! ฆาตกรชาวมะกันหัวใจวายดับ ขณะทิ้งศพเหยื่อถูกรัดคอในป่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ทองดิ่ง 400 บาทใน 2 รอบเดียว เสี่ยงหลุด 60,000 สัญญาณขาลงรอบใหญ่เริ่มส่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.โจ” ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ยินดีกับ “ชัชชาติ” พร้อมเดินหน้าทำงานต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นัท ณัฐพล ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Leisure Projects เสียชีวิตวัย 38 ปี ข่าว

สาเหตุเศร้า นัท ณัฐพล เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า เสียชีวิตวัย 38 ปี วงการแฟชั่นอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ฝรั่งเศส ทะเบียนเที่ยวบิน เลขเด็ด

เลขเครื่องบิน ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ฝรั่งเศส ทะเบียนเที่ยวบินพระที่นั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซีเค” แนะรัฐบาล 3 ข้อ หลังทดลองใช้ TH-AI Passport เพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินตกในฝรั่งเศส คร่าชีวิตพยาบาลรวมตัวโดดร่มผ่อนคลาย รวม 11 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ร้านเชฟมาร์ค ซอยแจ้งวัฒนะ ขณะกำลังปรับปรุง เจ้าตัวโพสต์เอง &quot;ล้มก็ช่างแม่ง&quot; ข่าว

ไฟไหม้ร้านเชฟมาร์ค ซอยแจ้งวัฒนะ ขณะกำลังปรับปรุง เจ้าตัวโพสต์เอง “ล้มก็ช่างแม่ง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงพยาบาลเทพากร นครปฐม ประกาศเลิกกิจการ 1 ก.ค. 69 ข่าว

โรงพยาบาลดัง จ.นครปฐม เลิกกิจการ 1 ก.ค.นี้ แจ้งคนไข้คืนเวชระเบียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้บ้านสังกะสี หนุ่มเมียนมาอ้างวิญญาณเป็นคนเผา ในวันปล่อยดวงวิญญาณ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

WHO เผยคลื่นความร้อนในยุโรป คร่าแล้ว 1,300 ชีวิต เตือนยุโรปอุณหภูมิพุ่งสูงกว่าทวีปอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ปรเมศวร์” ยังแกร่ง ล้มพรรคส้ม ชนะเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาสมัย 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์บริษัทน้ำมัน ตกในซาอุฯ ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ตาย 14 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบชายขโมยเชิงเทียนวัดโพธิ์ อ้างเห็นองค์พระยิ้ม เลยคิดว่าอนุญาตให้หยิบได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“นายกอนุทิน” โพสต์แสดงความยินดี “ชัชชาติ” ชนะเลือกตั้ง พร้อมให้ความร่วมมือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” ยอมรับผลเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ไม่มีข้อแก้ตัว ชี้เป็นการสะท้อนความเห็นประชาชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เกาะติด ผลคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2569 หลังปิดคูหา เช็กผลเลือกตั้งที่นี่

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศชื่อ ลูกฮิปโปแคระ &quot;หมูน้ำตก&quot; หลานหมูเด้ง คนโหวตมากสุด ข่าว

สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศชื่อ ลูกฮิปโปแคระ “หมูน้ำตก” หลานหมูเด้ง คนโหวตมากสุด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 11:22 น.
50
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พี่ศรี” บุกยื่นเอกสารให้ “อนุทิน” แนะทบทวนความสัมพันธ์จีน หลังให้อาวุธเขมร

เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2569
หลอชิงโหว ดาราฮ่องกงวัย 70 ปี ใช้ชีวิตเรียบง่ายในไทย

ชีวิตปัจจุบัน ดาราฮ่องกงวัย 70 ย้ายมาอยู่ไทย ผันตัวพนง.ส่งพัสดุ ชมค่าครองชีพต่ำ

เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ ก.ค. 69 รอบ 1 โอน 16 ก.ค. รอบ 2 เร็วขึ้นเป็น 23 ก.ค.

เงินเดือนข้าราชการ ก.ค. 69 รอบ 1 โอน 16 ก.ค. รอบ 2 เร็วขึ้นเป็น 23 ก.ค.

เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2569

กลาโหมตั้งงบ เปิดรับทหารอาสา 25,000 อัตรา คาดเริ่มเปิดรับสมัครช่วงเดือนกันยา

เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2569
Back to top button