ศาลพิพากษาจำคุก “เปรี้ยว” 7 ปี 6 เดือน แม่หลอกลูก 13 ทำงานร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น
ศาลพิพากษาจำคุก เปรี้ยว เป็นระยะเวลา 7 ปี 6 เดือน แม่หลอกลูก 13 ปี ทำงานร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น ก่อนหนีไปค้าประเวณีที่ไต้หวัน
พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 3 เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.เปรี้ยว (ขอสงวนชื่อและนามสกุล) เป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นธุระจัดหา ล่อหรือพาไปเพื่อการอนาจาร สนองความใคร่ของผู้อื่น แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม อันเป็นการกระทำกับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และข้อหาค้ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี, พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282, 285, 286
กรณีจำเลยพาลูกสาววัย 13 ปี ไปที่ประเทศญี่ปุ่น อ้างว่าจะพาไปเที่ยว แต่กลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อนจำเลยจะเดินทางไปค้าประเวณีที่ไต้หวัน ก่อนจะถูกจับกุมในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นข่าวดังในช่วงปี 68 นั้น
ส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายวัย 13 ปี หลบหนีออกมาได้ และเข้าขอความช่วยเหลือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว โดยผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
จำเลยให้การรับสารภาพ โดยก่อนอ่านคำพิพากษาศาลได้อ่านผลการสืบเสาะประวัติของจำเลยให้จำเลยฟัง ซึ่งไม่พบการกระทำความผิดอาญามาก่อนและมีประวัติในการทำงานนวดที่ต่างประเทศครั้งละประมาณ 14-19 วัน มีรายได้ครั้งละประมาณ 50,000-80,000 บาทมาก่อน
ศาลพิพากษาว่า จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักสุด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ลงโทษฐาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำคุกเป็นเวลา 5 ปี, ฐานกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นลงโทษจำคุก 10 ปี
จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำคุกเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน และฐานกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่น จำคุกเป็นเวลา 5 ปี รวมโทษจำคุกเป็นเวลา 7 ปี 6 เดือน พร้อมริบของกลางโทรศัพท์มือถือ
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