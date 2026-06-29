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พ่อน้องไบร์ เหยื่อไฟดูดดับ เปิดใจเศร้า 14 ปีอยู่ด้วยกันทั้งชีวิต ไม่ทันเห็นลูกทำตามฝัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 11:45 น.
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พ่อน้องไบร์สูญเสียลูกชาย

พ่อน้องไบร์ โพสต์อาลัยลูกชายวัย 14 ปีเสียชีวิตในค่ายคุณธรรม เศร้าลูกจากไปก่อนวัยอันควร ไม่ทันได้เห็นลูกทำตามความฝัน

จากกรณี ด.ช.นราเทพ ใหสุวรรณ หรือ น้องไบร์ เด็กชายวัย 14 ปี ถูกไฟฟ้าดูดขณะกำลังอาบน้ำเสียชีวิต ระหว่างกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่พบรอยสายไฟเปลือยขาดพาดสัมผัสโครงเหล็กหลังคา คาดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กระแสไฟฟ้ารั่ว

ขณะที่ โรงเรียนเจริญวิทยา โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวใหสุวรรณ กับการจากไปของ เด็กชาย นราเทพ ใหสุวรรณ (น้องไบร์) อายุ 14 ปี

ขอร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่าน ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันด้วยความเข้มแข็งด้วยความอาลัยอย่างที่สุด

โรงเรียนเจริญวิทยาแสดงความเสียใจน้องไบร์เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : โรงเรียนเจริญวิทยา JR School

ในขณะที่ ผู้ปกครองของน้องไบร์ ออกมาสอบถามต้องการคำปรึกษาทนายหลังจากลูกชายเสียชีวิตที่ค่ายจริยธรรม เนื่องจากทางบ้านไม่มีความรู้จึงต้องการความอนุเคราะห์จากทนายผู้มีความสามารถ ล่าสุดทางครอบครัวออกมาอัปเดตว่าได้คำปรึกษาจากทนายความแล้ว พร้อมขอบคุณทุกข้อความและคำแนะนำจากทุกท่าน

อย่างไรก็ดี ผู้ปกครองของน้องไบร์ ออกมาเปิดใจหลังสูญเสียลูกชายว่า “14 ปีที่น้องอยู่กับพ่ออยู่กับน้อง เห็นทุกพัฒนาการของน้อง น้องต้องย้ายโรงเรียนตามพ่อ ไม่รู้กี่โรงเรียน กว่าจะถึงตอนนี้ ผ่านทุกข์ ผ่านสุขมาด้วยกันเยอะมากจนเกินกว่าที่พ่อจะยอมรับที่น้องจะมาทิ้งกันแบบนี้ มันเร็วเกินไป พ่อยังไม่ทันได้เห็นน้องทำตามความฝันที่เคยบอกเลย

ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับน้องกว่าอยู่กับพ่อนะ ขอโทษที่ไม่ใช่พ่อสมบูรณ์แบบอย่างที่ควรจะเป็น แต่พ่อก็พยามทำทุกอย่างที่พ่อคนหนึ่งจะทำได้แล้วไห้น้องรู้สึกไม่ขาดอะไร ไปสบายนะลูก หากยังมีบุญต่อกัน ขอให้เราได้เจอกันอีก ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม”

พ่อน้องไบร์เปิดใจหลังเสียลูกชาย
ภาพจาก : Facebook
พ่อน้องไบร์เปิดใจหลังเสียลูกชาย-2
ภาพจาก : Facebook

กำหนดสวดอภิธรรมงานศพของน้องไบร์ท

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 11:45 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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