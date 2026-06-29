พ่อน้องไบร์ เหยื่อไฟดูดดับ เปิดใจเศร้า 14 ปีอยู่ด้วยกันทั้งชีวิต ไม่ทันเห็นลูกทำตามฝัน
พ่อน้องไบร์ โพสต์อาลัยลูกชายวัย 14 ปีเสียชีวิตในค่ายคุณธรรม เศร้าลูกจากไปก่อนวัยอันควร ไม่ทันได้เห็นลูกทำตามความฝัน
จากกรณี ด.ช.นราเทพ ใหสุวรรณ หรือ น้องไบร์ เด็กชายวัย 14 ปี ถูกไฟฟ้าดูดขณะกำลังอาบน้ำเสียชีวิต ระหว่างกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่พบรอยสายไฟเปลือยขาดพาดสัมผัสโครงเหล็กหลังคา คาดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กระแสไฟฟ้ารั่ว
ขณะที่ โรงเรียนเจริญวิทยา โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวใหสุวรรณ กับการจากไปของ เด็กชาย นราเทพ ใหสุวรรณ (น้องไบร์) อายุ 14 ปี
ขอร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่าน ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันด้วยความเข้มแข็งด้วยความอาลัยอย่างที่สุด
ในขณะที่ ผู้ปกครองของน้องไบร์ ออกมาสอบถามต้องการคำปรึกษาทนายหลังจากลูกชายเสียชีวิตที่ค่ายจริยธรรม เนื่องจากทางบ้านไม่มีความรู้จึงต้องการความอนุเคราะห์จากทนายผู้มีความสามารถ ล่าสุดทางครอบครัวออกมาอัปเดตว่าได้คำปรึกษาจากทนายความแล้ว พร้อมขอบคุณทุกข้อความและคำแนะนำจากทุกท่าน
อย่างไรก็ดี ผู้ปกครองของน้องไบร์ ออกมาเปิดใจหลังสูญเสียลูกชายว่า “14 ปีที่น้องอยู่กับพ่ออยู่กับน้อง เห็นทุกพัฒนาการของน้อง น้องต้องย้ายโรงเรียนตามพ่อ ไม่รู้กี่โรงเรียน กว่าจะถึงตอนนี้ ผ่านทุกข์ ผ่านสุขมาด้วยกันเยอะมากจนเกินกว่าที่พ่อจะยอมรับที่น้องจะมาทิ้งกันแบบนี้ มันเร็วเกินไป พ่อยังไม่ทันได้เห็นน้องทำตามความฝันที่เคยบอกเลย
ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับน้องกว่าอยู่กับพ่อนะ ขอโทษที่ไม่ใช่พ่อสมบูรณ์แบบอย่างที่ควรจะเป็น แต่พ่อก็พยามทำทุกอย่างที่พ่อคนหนึ่งจะทำได้แล้วไห้น้องรู้สึกไม่ขาดอะไร ไปสบายนะลูก หากยังมีบุญต่อกัน ขอให้เราได้เจอกันอีก ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุดยื้อ! น้องไบร์ วัย 14 ไฟดูดขณะอาบน้ำ ทนบาดแผลไม่ไหว สลดสาเหตุ จากไปอายุน้อย
- สลด นักเรียนมัธยมเข้าค่ายจริยธรรมถูกไฟดูดขณะอาบน้ำ เสียชีวิต 1 เจ็บอีก 9
- ช็อก คาเซมี ดาวตบทีมชาติอิหร่าน ไฟดูดในสระว่ายน้ำ เสียชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: