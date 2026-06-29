ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” บุกยื่นเอกสารให้ “อนุทิน” แนะทบทวนความสัมพันธ์จีน หลังให้อาวุธเขมร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 11:04 น.
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ศรีสุวรรณ บุกยื่นเอกสารให้ อนุทิน แนะทบทวนความสัมพันธ์จีน หลังให้อาวุธเขมร ชี้เป็นการกระทำที่แสดงว่าเป็นมิตรมากกว่าประเทศไทย

นาย ศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนถึงนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ปกป้องศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของชาติด้วยการลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การลงทุน การค้า และความมั่นคงกับสาธารณรัฐประชาชนจีนลง หลังจากที่จีนหันไปส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้เขมรแบบให้เปล่า เพื่อเตรียมนำมาสู้รบกับคนไทย ชี้ให้เห็นว่าจีนกับไทยไม่ใช่บ้านพี่เมืองน้องกันอีกต่อไปแล้ว

ทั้งนี้สืบเนื่องจากในการสู้รบกันระหว่างทหารไทยกับเขมรเมื่อปลายปี 2568 ที่ผ่านมา ทำให้ทหารไทยต้องพลีชีพไป 26 นาย พลเรือนเสียชีวิตไป 45 ราย แต่ทหารไทยก็สามารถยึดแผ่นดินคืนมาได้หลายพื้นทีื และยังได้ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของเขมรที่จีนผลิตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่เนิน 500 และในช่วงเดือนเม.ย. 2569 จีนก็ยังได้ทยอยส่งเรือรบคอร์เวตติดขีปนาวุธนำวิถี Type 056A ให้เขมรอีก 2 ลำ พร้อมกับการพัฒนาท่าเรือเรียมให้เป็นศูนย์บัญชาการรบทางทะเลให้อีกด้วย

ต่อมาในเดือน มิ.ย.นี้ยังได้ทยอยส่งรถถัง Type 59D รวมทั้งหมด 93 คันให้อีก แม้จะอ้างว่าเป็นรถถังเก่าแต่ถูกนำมาปรับปรุงจนมีศักยภาพการรบได้ ล่าสุดมีการส่งยานเกราะ WMA301 ติดปืน 105 มม. ให้อีก 20 คัน ส่งมอบให้เขมรอีกด้วย ขณะที่รถถังพร้อมขีปนาวุธเหล่านั้นพุ่งเป้าสู่ชายแดนไทย ที่อาจนำไปสู่การรอบรอบที่ 3 เพื่อเข่นฆ่าทหาร และพลเรือนของไทยอีกก็เป็นไปได้

แม้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่จีนมอบให้เขมรแบบฟรีๆนั้น จะยังไม่มีศักยภาพที่จะต่อกรกับกำลังรบของประเทศไทยเราได้ แต่การกระทำของประเทศจีน ชี้ให้เห็นว่าจีนเลือกที่จะเป็นมิตรกับเขมรมากกว่าไทยไปแล้ว ล่าสุดจีนยังเชิญ ฮุน เซน ไปกระชับความสัมพันธ์กันอย่างออกหน้าออกตาม ทั้งๆ ที่กระแสความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ยังคุกรุ่น แม้ว่าจีนจะกวักมือเรียกให้นายกรัฐมนตรีไทยให้ไปเยือนก็ตาม

ส่วนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การลงทุน การค้า ที่ไทยเปิดรับการลงทุนจากจีนอย่างมากนั้น แม้ในไตรมาสแรกของปี 2569 นักลงทุนจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยมูลค่าสูงถึง 22,042 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนหลักที่ช่วยขับเคลื่อนตัวเลขการลงทุนจากต่างชาติผ่านการอนุมัติรวมกว่า 9.78 หมื่นล้านบาท ตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ก็ตาม แต่ทว่าหลายธุรกิจก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อประชาชนไทยอย่างมาก ทั้งเรื่องโรงงานศูนย์เหรียญ ที่แทบไม่มีการจ้างงานคนไทยเลย มีแต่ขนคนจีนเข้ามาทำงาน แต่กลับปล่อยน้ำเสีย ขยะพิษ ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้คนไทยรับกรรม ฯลฯ โดยหน่วยงานราชการไทยก็แสร้งทำไม่เห็นในหลายพื้นที่ เช่น แถว ๆ บ่อวิน บ่อกวางทอง ชลบุรี เป็นต้น

ดังนั้น เมื่อจีนมีพฤติการณ์ที่อาจไม่ใช่มิตรประเทศของไทย จำเป็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องส่งสัญญานหรือแสดงออกให้เห็นว่า ประเทศไทยและคนไทย ไม่ใช่ประเทศราชหรือเป็นบริวารที่ไทยต้องหงอหรือเกรงใจอีกต่อไป จึงควรลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การลงทุน การค้า และความมั่นคงกับสาธารณรัฐประชาชนจีนลงเสีย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 11:04 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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