การเงินเศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ ก.ค. 69 รอบ 1 โอน 16 ก.ค. รอบ 2 เร็วขึ้นเป็น 23 ก.ค.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 10:53 น.
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เงินเดือนข้าราชการ ก.ค. 69 รอบ 1 โอน 16 ก.ค. รอบ 2 เร็วขึ้นเป็น 23 ก.ค.

กรมบัญชีกลาง ล็อกวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ กรกฎาคม 2569 ครบทุกกลุ่ม ทั้งข้าราชการ บำนาญ และทหารกองประจำการ เช็กที่นี่ก่อนวางแผนใช้จ่าย

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำปี 2569 ครบทั้งปีแล้ว โดยยังคงแบ่งจ่าย 2 รอบต่อเดือน สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้

เงินเดือนข้าราชการ กรกฎาคม 2569

รอบที่ 1 โอนเข้าบัญชีวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 (วันพฤหัสบดี) และรอบที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 (วันพฤหัสบดี) โดยรอบที่ 2 เดือนนี้เร็วขึ้นกว่าปกติหลายวัน เหมาะกับการวางแผนใช้จ่ายต้นเดือนสิงหาคม

ข้าราชการและลูกจ้างที่ไม่ได้แสดงความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ จะได้รับเงินครั้งเดียวในรอบที่ 2 ของเดือน

เงินบำนาญรายเดือน กรกฎาคม 2569

ผู้รับบำนาญรายเดือน เงินเข้าบัญชีวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 โดยระบบจ่ายบำนาญโอนเข้ารอบเดียวต่อเดือน

กรมบัญชีกลางล็อกวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ กรกฎาคม 2569 ครบทุกกลุ่ม ทั้งข้าราชการ บำนาญ และทหารกองประจำการ เช็กที่นี่ก่อนวางแผนใช้จ่าย
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 2569

เงินเดือนทหารกองประจำการ (เดือนมิถุนายน)

เงินเดือนทหารกองประจำการจ่ายต้นเดือนถัดไป โดยเงินเดือนเดือนมิถุนายน 2569 โอนเข้าบัญชีวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2569

สรุปวันโอนเดือน ก.ค. 69 ครบทุกกลุ่ม

กลุ่ม วันโอนเงิน
ข้าราชการ รอบ 1 16 กรกฎาคม 2569
ข้าราชการ รอบ 2 23 กรกฎาคม 2569
บำนาญรายเดือน 21 กรกฎาคม 2569
ทหารกองประจำการ (รอบ มิ.ย.) 7 กรกฎาคม 2569

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

หากวันจ่ายเงินตรงกับวันหยุดราชการหรือวันเสาร์-อาทิตย์ กรมบัญชีกลางจะเลื่อนการโอนให้เร็วขึ้นเป็นวันทำการก่อนหน้า ดังนั้นควรติดตามประกาศล่าสุดจากกรมบัญชีกลางโดยตรงเมื่อใกล้วันโอน

ข้าราชการที่ต้องการเปลี่ยนจากระบบรอบเดียวเป็น 2 รอบ หรือกลับไปรับรอบเดียว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละ 1 ครั้งตามเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 10:53 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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