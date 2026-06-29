เงินเดือนข้าราชการ ก.ค. 69 รอบ 1 โอน 16 ก.ค. รอบ 2 เร็วขึ้นเป็น 23 ก.ค.

กรมบัญชีกลาง ล็อกวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ กรกฎาคม 2569 ครบทุกกลุ่ม ทั้งข้าราชการ บำนาญ และทหารกองประจำการ เช็กที่นี่ก่อนวางแผนใช้จ่าย
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำปี 2569 ครบทั้งปีแล้ว โดยยังคงแบ่งจ่าย 2 รอบต่อเดือน สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้
เงินเดือนข้าราชการ กรกฎาคม 2569
รอบที่ 1 โอนเข้าบัญชีวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 (วันพฤหัสบดี) และรอบที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 (วันพฤหัสบดี) โดยรอบที่ 2 เดือนนี้เร็วขึ้นกว่าปกติหลายวัน เหมาะกับการวางแผนใช้จ่ายต้นเดือนสิงหาคม
ข้าราชการและลูกจ้างที่ไม่ได้แสดงความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ จะได้รับเงินครั้งเดียวในรอบที่ 2 ของเดือน
เงินบำนาญรายเดือน กรกฎาคม 2569
ผู้รับบำนาญรายเดือน เงินเข้าบัญชีวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 โดยระบบจ่ายบำนาญโอนเข้ารอบเดียวต่อเดือน
เงินเดือนทหารกองประจำการ (เดือนมิถุนายน)
เงินเดือนทหารกองประจำการจ่ายต้นเดือนถัดไป โดยเงินเดือนเดือนมิถุนายน 2569 โอนเข้าบัญชีวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2569
สรุปวันโอนเดือน ก.ค. 69 ครบทุกกลุ่ม
|กลุ่ม
|วันโอนเงิน
|ข้าราชการ รอบ 1
|16 กรกฎาคม 2569
|ข้าราชการ รอบ 2
|23 กรกฎาคม 2569
|บำนาญรายเดือน
|21 กรกฎาคม 2569
|ทหารกองประจำการ (รอบ มิ.ย.)
|7 กรกฎาคม 2569
ข้อควรรู้เพิ่มเติม
หากวันจ่ายเงินตรงกับวันหยุดราชการหรือวันเสาร์-อาทิตย์ กรมบัญชีกลางจะเลื่อนการโอนให้เร็วขึ้นเป็นวันทำการก่อนหน้า ดังนั้นควรติดตามประกาศล่าสุดจากกรมบัญชีกลางโดยตรงเมื่อใกล้วันโอน
ข้าราชการที่ต้องการเปลี่ยนจากระบบรอบเดียวเป็น 2 รอบ หรือกลับไปรับรอบเดียว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละ 1 ครั้งตามเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บิ๊กเต่า ลุยสอบเอง! ปลัดภูเก็ต ถูกจับปมเรียกเงิน 9 แสนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
- แฉยับ! ขบวนการ โกงสอบท้องถิ่น พบจ่ายรายละ 3-9 แสน จ่อแจ้งข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร
- กองปราบฯ เตรียมเรียก 10 ข้าราชการ เอี่ยวโกงสอบท้องถิ่น ยังไม่มีใครเจอหมายจับ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: