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รวบหนุ่ม 18 ขโมยเงินบริจาควัด เที่ยวสาวบริการ ตระเวนกินของหรูจนหมดตัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 10:48 น.
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ขอบคุณภาพจาก CH7

เจ้าหน้าที่รวบหนุ่ม 18 ขโมยเงินบริจาควัดสุทัศน์ฯ 5,800 บาท เที่ยวสาวบริการ ตระเวนกินของหรูจนหมดตัว เหลือเงินแค่ 200 บาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.สำราญราษฎร์ ร่วมกันจับกุมนายณัชพล อายุ 18 ปี พร้อมของกลางหมวกแก๊ปสี น้ำตาล 1 ใบ เสื้อยืดคอกลมสีแดง 1 ตัว กางเกงขายาวสีขาว 1 ตัว (ชุดที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ) และเงินสด 220 บาท โดยจับกุมได้บริเวณหน้าวิหาร ภายในวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม.

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.สำราญราษฎร์ ได้รับแจ้งมีเหตุลักทรัพย์ ภายในวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยเงิน 5,800 บาทที่เก็บไว้ในตู้ไม้หลังองค์พระประธานหายไป ซึ่งเป็นเงินที่เตรียมไว้ให้ศาสนิกชนทำบุญมาแลกจำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อกราบไหว้พระตรีโลกเชษฐ์ ซึ่งประดิษสถานอยู่ภายในอุโบสถ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุและตามเส้นทางหลบหนี พบผู้ก่อเหตุเป็นชายวัยรุ่น อายุประมาณ 20 ปี ไว้ผมสั้น แต่งกายสวมหมวกแก๊ปสีน้ำตาล เสื้อคอกลมแขนสั้นสีแดง นุ่งกางเกงขายาว สีขาว เดินเข้าไปเปิดตู้ไม้เก็บเงิน แล้วนำเงินออกมาก่อนหลบหนีไป

จากการตรวจกล้องวงจรปิดและแกะรอยตามเส้นทาง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายณัชพล จากการสอบปากคำนายณัชพล ให้การว่า ได้ลงมือก่อเหตุลักเอาเงินสดที่เก็บในตู้ไม้ภายในวัดสุทัศน์จริง หลังก่อเหตุได้นำเงินไปเที่ยวหญิงขายบริการ และซื้อไก่ทอด นั่งกินรวมถึงตระเวนกินอาหารราคาแพงๆ จนเงินหมดเหลือแค่ 200 บาท และระหว่างที่กำลังเดินอยู่บริเวณหน้าวิหาร วัดสุทัศน์ฯ เพื่อเตรียมลงมือก่อเหตุซ้ำอีกครั้ง ก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวไว้ได้

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติพบผู้ต้องหาเคยก่อเหตุคดีลักทรัพย์ ในท้องที่ สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อปี 2567 และคดีลักทรัพย์ ในท้องที่ สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อปี 2569 จึงแจ้งข้อหา ลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.สำราญราษฎร์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 10:48 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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