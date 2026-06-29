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กลาโหมตั้งงบ เปิดรับทหารอาสา 25,000 อัตรา คาดเริ่มเปิดรับสมัครช่วงเดือนกันยา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 10:28 น.
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กลาโหมตั้งงบ 1.4 พันล้านบาท เปิดรับทหารอาสา 25,000 อัตรา คาดเริ่มเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ช่วงเดือนกันยายน

มีรายงานจากการะรทรวงกลาโหมถึงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2570 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 29 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2569 ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ได้ตั้งงบประมาณในโครงการพลทหารอาสาจำนวน 25,000 อัตรา วงเงิน 1,455.9156 ล้านบาท แบ่งเป็น

กองทัพบก 18,784 อัตรา กองทัพเรือ 3,496 อัตรา กองทัพอากาศ 2,174 อัตรา กองบัญชาการกองทัพไทย 300 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 246 อัตรา

งบประมาณดังกล่าวอยู่ในแผนงานบุคลากรภาครัฐของกระทรวงกลาโหม ภายใต้ชื่อโครงการพลทหารอาสา (10 พลัส) ตามนโยบายรัฐบาลที่เคยแถลงต่อรัฐสภาและ นโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ใช้ รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

โดยการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 69 ที่ประชุมได้เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบ และวินัยของบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญในการรองรับการดำเนินโครงการทหารอาสา

มีสาระสำคัญ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “ส่วนราชการ” ให้ครอบคลุมถึง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อให้สามารถรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) เข้าปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับนโยบายโครงการทหารอาสาของรัฐบาล

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายทหารอาสา ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยเฉพาะ พร้อมดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวง ข้อบังคับ และยกร่างระเบียบกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน

สำหรับการรับสมัครทหารอาสา จะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ มีเป้าหมายรับสมัคร ปีละ 25,000 นาย ในห้วง เดือนก.ย.2569 ถึงเดือนม.ค. 2570 ทั้งนี้ ได้แบ่งมอบความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในแต่ละด้านเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ กระทรวงกลาโหมได้กำหนดเข้าหารือและทำความตกลงร่วมกับกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 6 ก.ค. 2569 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเปิดรับสมัครทหารอาสาได้ตามแผนที่กำหนด

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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