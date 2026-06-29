ชีวิตปัจจุบัน ดาราฮ่องกงวัย 70 ย้ายมาอยู่ไทย ผันตัวพนง.ส่งพัสดุ ชมค่าครองชีพต่ำ

ภาพล่าสุด หลอชิงโหว อดีตดาราดังฮ่องกงวัย 70 ปี สยบข่าวลือเสียชีวิต ใช้ชีวิตเรียบง่ายในไทย ผันตัวเป็นพนักงานส่งพัสดุ เผยความสุขในวัยเกษียณ ไม่ยึดติดวงการบันเทิง
อัปเดตชีวิตล่าสุดของ หลอชิงโหว (Law Ching Ho) อดีตนักแสดงสมทบชื่อดังฮ่องกงวัย 70 ปี เคยมีผลงานโดดเด่นในยุค 80 โดยช่วงต้นยุค 90 เขาได้ย้ายจากค่ายทีวีบี (TVB) ไปสังกัดเอทีวี (ATV) และฝากฝีมือไว้ในผลงานคลาสสิกมากมาย ทั้งซีรีส์ City Japes, The Feud of Two Brothers รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง คนตัดคน (God of Gamblers) ก่อนจะค่อย ๆ หายหน้าไปจากหน้าจอตั้งแต่ปี 1999 จนเคยมีข่าวลือสะพัดว่าเสียชีวิต ล่าสุดมีผู้แชร์ภาพปัจจุบันยืนยันว่าเขายังมีชีวิตอยู่ ดูสุขภาพดีมาก และอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย
ภาพถ่ายเผยให้เห็นอดีตนักแสดงสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นพิมพ์ลาย กางเกงขายาวสีเบจ และรองเท้าผ้าใบ รูปร่างดูมีน้ำมีนวลขึ้นกว่าสมัยหนุ่มที่มีรูปร่างผอมบางและแก้มตอบ ผิวพรรณยังดูดี สวมแว่นตาเป็นเอกลักษณ์และไว้หนวดเครา ดูเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ชาวเน็ตหลายคนชื่นชมว่าเขายังดูดีและมีสุขภาพแข็งแรงกว่าเมื่อก่อน
หลอชิงโหว ย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2018 เพราะชอบวิถึชีวิตที่เรียบง่าย ค่าครองชีพต่ำ และมีพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อพักผ่อนในวัยเกษียณ และเปลี่ยนอาชีพมาเป็นพนักงานส่งพัสดุแทน
เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนสนุกสนานและมองว่าชีวิตมีความเป็นไปได้มากมาย ไม่จำเป็นต้องทำงานเดียวไปจนตาย เขาเริ่มทำงานตั้งแต่เด็ก ทั้งในสำนักพิมพ์และโรงงานกล่องกระดาษ เมื่อถึงจุดหนึ่งของแต่ละอาชีพมักจะถามตัวเองเสมอว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยัง ตนเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ประจวบกับมีเพื่อนเก่าเปิดบริษัทขนส่งและชวนไปช่วยงาน เมื่อจังหวะชีวิตพาไปจึงตัดสินใจลองทำ
เมื่อถามถึงงานในวงการโทรทัศน์ หลอชิงเฮ่าตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า ไม่ได้รู้สึกเสียดาย เพราะถึงอยากทำต่อแต่ไม่มีใครเซ็นสัญญาจ้าง การไปขอร้องก็อาจไม่ได้ผล อีกทั้งยังไม่ชอบการใช้เส้นสาย เขาเปรียบตัวเองเหมือนเด็กกำพร้าในวงการ เพราะเข้ามาจากการประกวด ไม่ได้ผ่านโรงเรียนฝึกหัดการแสดงเหมือนคนอื่น ๆ ที่มักจะมีรุ่นพี่หรือครูคอยให้คำแนะนำ ทั้งยังเคยล้มลุกคลุกคลานมานาน แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เมื่อถ่ายซีรีส์จบแต่ละเรื่องก็ต้องรอคอยงานต่อไปแบบไม่มีจุดหมาย
ก่อนหน้านี้ด้วยความที่เขาใช้ชีวิตเงียบ ๆ หลังออกจากวงการ ในปี 2018 ช่วงที่สถานีโทรทัศน์นำซีรีส์ The Feud of Two Brothers กลับมาฉายซ้ำ ทำให้ผู้ชมคิดถึงและพากันตามหาตัวเขา แต่มีข่าวลือแพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าเขาเสียชีวิตจากอาการป่วย โชคดีที่ อู๋ฉี่หัว เพื่อนสนิท ออกมาช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงให้ ซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงความเข้าใจผิดเท่านั้น
ข้อมูลจาก : global.hk01
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