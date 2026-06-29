ข่าวดาราบันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน ดาราฮ่องกงวัย 70 ย้ายมาอยู่ไทย ผันตัวพนง.ส่งพัสดุ ชมค่าครองชีพต่ำ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 11:02 น.
56
หลอชิงโหว ดาราฮ่องกงวัย 70 ปี ใช้ชีวิตเรียบง่ายในไทย

ภาพล่าสุด หลอชิงโหว อดีตดาราดังฮ่องกงวัย 70 ปี สยบข่าวลือเสียชีวิต ใช้ชีวิตเรียบง่ายในไทย ผันตัวเป็นพนักงานส่งพัสดุ เผยความสุขในวัยเกษียณ ไม่ยึดติดวงการบันเทิง

อัปเดตชีวิตล่าสุดของ หลอชิงโหว (Law Ching Ho) อดีตนักแสดงสมทบชื่อดังฮ่องกงวัย 70 ปี เคยมีผลงานโดดเด่นในยุค 80 โดยช่วงต้นยุค 90 เขาได้ย้ายจากค่ายทีวีบี (TVB) ไปสังกัดเอทีวี (ATV) และฝากฝีมือไว้ในผลงานคลาสสิกมากมาย ทั้งซีรีส์ City Japes, The Feud of Two Brothers รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง คนตัดคน (God of Gamblers) ก่อนจะค่อย ๆ หายหน้าไปจากหน้าจอตั้งแต่ปี 1999 จนเคยมีข่าวลือสะพัดว่าเสียชีวิต ล่าสุดมีผู้แชร์ภาพปัจจุบันยืนยันว่าเขายังมีชีวิตอยู่ ดูสุขภาพดีมาก และอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย

ภาพถ่ายเผยให้เห็นอดีตนักแสดงสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นพิมพ์ลาย กางเกงขายาวสีเบจ และรองเท้าผ้าใบ รูปร่างดูมีน้ำมีนวลขึ้นกว่าสมัยหนุ่มที่มีรูปร่างผอมบางและแก้มตอบ ผิวพรรณยังดูดี สวมแว่นตาเป็นเอกลักษณ์และไว้หนวดเครา ดูเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ชาวเน็ตหลายคนชื่นชมว่าเขายังดูดีและมีสุขภาพแข็งแรงกว่าเมื่อก่อน

หลอชิงโหว ย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2018 เพราะชอบวิถึชีวิตที่เรียบง่าย ค่าครองชีพต่ำ และมีพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อพักผ่อนในวัยเกษียณ และเปลี่ยนอาชีพมาเป็นพนักงานส่งพัสดุแทน

เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนสนุกสนานและมองว่าชีวิตมีความเป็นไปได้มากมาย ไม่จำเป็นต้องทำงานเดียวไปจนตาย เขาเริ่มทำงานตั้งแต่เด็ก ทั้งในสำนักพิมพ์และโรงงานกล่องกระดาษ เมื่อถึงจุดหนึ่งของแต่ละอาชีพมักจะถามตัวเองเสมอว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยัง ตนเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ประจวบกับมีเพื่อนเก่าเปิดบริษัทขนส่งและชวนไปช่วยงาน เมื่อจังหวะชีวิตพาไปจึงตัดสินใจลองทำ

เมื่อถามถึงงานในวงการโทรทัศน์ หลอชิงเฮ่าตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า ไม่ได้รู้สึกเสียดาย เพราะถึงอยากทำต่อแต่ไม่มีใครเซ็นสัญญาจ้าง การไปขอร้องก็อาจไม่ได้ผล อีกทั้งยังไม่ชอบการใช้เส้นสาย เขาเปรียบตัวเองเหมือนเด็กกำพร้าในวงการ เพราะเข้ามาจากการประกวด ไม่ได้ผ่านโรงเรียนฝึกหัดการแสดงเหมือนคนอื่น ๆ ที่มักจะมีรุ่นพี่หรือครูคอยให้คำแนะนำ ทั้งยังเคยล้มลุกคลุกคลานมานาน แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เมื่อถ่ายซีรีส์จบแต่ละเรื่องก็ต้องรอคอยงานต่อไปแบบไม่มีจุดหมาย

ก่อนหน้านี้ด้วยความที่เขาใช้ชีวิตเงียบ ๆ หลังออกจากวงการ ในปี 2018 ช่วงที่สถานีโทรทัศน์นำซีรีส์ The Feud of Two Brothers กลับมาฉายซ้ำ ทำให้ผู้ชมคิดถึงและพากันตามหาตัวเขา แต่มีข่าวลือแพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าเขาเสียชีวิตจากอาการป่วย โชคดีที่ อู๋ฉี่หัว เพื่อนสนิท ออกมาช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงให้ ซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงความเข้าใจผิดเท่านั้น

หลอชิงโหว วัย 70 ปีหลอชิงโหวหลอชิงโหว อดีตดาราดังฮ่องกงวัย 70 ปีข้อมูลจาก : global.hk01

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ศาลพิพากษาจำคุก “เปรี้ยว” 7 ปี 6 เดือน แม่หลอกลูก 13 ทำงานร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น

33 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” บุกยื่นเอกสารให้ “อนุทิน” แนะทบทวนความสัมพันธ์จีน หลังให้อาวุธเขมร

19 นาที ที่แล้ว
หลอชิงโหว ดาราฮ่องกงวัย 70 ปี ใช้ชีวิตเรียบง่ายในไทย ข่าวดารา

ชีวิตปัจจุบัน ดาราฮ่องกงวัย 70 ย้ายมาอยู่ไทย ผันตัวพนง.ส่งพัสดุ ชมค่าครองชีพต่ำ

22 นาที ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ ก.ค. 69 รอบ 1 โอน 16 ก.ค. รอบ 2 เร็วขึ้นเป็น 23 ก.ค. เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ ก.ค. 69 รอบ 1 โอน 16 ก.ค. รอบ 2 เร็วขึ้นเป็น 23 ก.ค.

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่ม 18 ขโมยเงินบริจาควัด เที่ยวสาวบริการ ตระเวนกินของหรูจนหมดตัว

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กลาโหมตั้งงบ เปิดรับทหารอาสา 25,000 อัตรา คาดเริ่มเปิดรับสมัครช่วงเดือนกันยา

54 นาที ที่แล้ว
พญ.พัชรวรรณ ทิ้งคำสั่งเสียสุดท้ายก่อนเสียชีวิต ข่าว

เปิดคำสั่งเสีย หมอนุก ฝากดูแลคนไข้-อวยพรให้โรคสงบ ห่วงผู้ป่วยจนวินาทีสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เวรกรรมตามทัน! ฆาตกรชาวมะกันหัวใจวายดับ ขณะทิ้งศพเหยื่อถูกรัดคอในป่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ทองดิ่ง 400 บาทใน 2 รอบเดียว เสี่ยงหลุด 60,000 สัญญาณขาลงรอบใหญ่เริ่มส่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.โจ” ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ยินดีกับ “ชัชชาติ” พร้อมเดินหน้าทำงานต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นัท ณัฐพล ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Leisure Projects เสียชีวิตวัย 38 ปี ข่าว

สาเหตุเศร้า นัท ณัฐพล เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า เสียชีวิตวัย 38 ปี วงการแฟชั่นอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ฝรั่งเศส ทะเบียนเที่ยวบิน เลขเด็ด

เลขเครื่องบิน ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ฝรั่งเศส ทะเบียนเที่ยวบินพระที่นั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซีเค” แนะรัฐบาล 3 ข้อ หลังทดลองใช้ TH-AI Passport เพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินตกในฝรั่งเศส คร่าชีวิตพยาบาลรวมตัวโดดร่มผ่อนคลาย รวม 11 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ร้านเชฟมาร์ค ซอยแจ้งวัฒนะ ขณะกำลังปรับปรุง เจ้าตัวโพสต์เอง &quot;ล้มก็ช่างแม่ง&quot; ข่าว

ไฟไหม้ร้านเชฟมาร์ค ซอยแจ้งวัฒนะ ขณะกำลังปรับปรุง เจ้าตัวโพสต์เอง “ล้มก็ช่างแม่ง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงพยาบาลเทพากร นครปฐม ประกาศเลิกกิจการ 1 ก.ค. 69 ข่าว

โรงพยาบาลดัง จ.นครปฐม เลิกกิจการ 1 ก.ค.นี้ แจ้งคนไข้คืนเวชระเบียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้บ้านสังกะสี หนุ่มเมียนมาอ้างวิญญาณเป็นคนเผา ในวันปล่อยดวงวิญญาณ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

WHO เผยคลื่นความร้อนในยุโรป คร่าแล้ว 1,300 ชีวิต เตือนยุโรปอุณหภูมิพุ่งสูงกว่าทวีปอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ปรเมศวร์” ยังแกร่ง ล้มพรรคส้ม ชนะเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาสมัย 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์บริษัทน้ำมัน ตกในซาอุฯ ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ตาย 14 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบชายขโมยเชิงเทียนวัดโพธิ์ อ้างเห็นองค์พระยิ้ม เลยคิดว่าอนุญาตให้หยิบได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“นายกอนุทิน” โพสต์แสดงความยินดี “ชัชชาติ” ชนะเลือกตั้ง พร้อมให้ความร่วมมือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” ยอมรับผลเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ไม่มีข้อแก้ตัว ชี้เป็นการสะท้อนความเห็นประชาชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เกาะติด ผลคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2569 หลังปิดคูหา เช็กผลเลือกตั้งที่นี่

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศชื่อ ลูกฮิปโปแคระ &quot;หมูน้ำตก&quot; หลานหมูเด้ง คนโหวตมากสุด ข่าว

สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศชื่อ ลูกฮิปโปแคระ “หมูน้ำตก” หลานหมูเด้ง คนโหวตมากสุด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 11:02 น.
56
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลพิพากษาจำคุก “เปรี้ยว” 7 ปี 6 เดือน แม่หลอกลูก 13 ทำงานร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น

เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2569

“พี่ศรี” บุกยื่นเอกสารให้ “อนุทิน” แนะทบทวนความสัมพันธ์จีน หลังให้อาวุธเขมร

เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ ก.ค. 69 รอบ 1 โอน 16 ก.ค. รอบ 2 เร็วขึ้นเป็น 23 ก.ค.

เงินเดือนข้าราชการ ก.ค. 69 รอบ 1 โอน 16 ก.ค. รอบ 2 เร็วขึ้นเป็น 23 ก.ค.

เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2569

รวบหนุ่ม 18 ขโมยเงินบริจาควัด เที่ยวสาวบริการ ตระเวนกินของหรูจนหมดตัว

เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2569
Back to top button